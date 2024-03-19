Академик РАН Лядов рассказал о методе лечения запущенного рака печени

Ежегодно в России регистрируют около 9 тысяч случаев рака печени. Статистика летальности еще печальнее: от заболевания каждый год умирает больше 10 тысяч человек, и это не ошибка. Рак печени — единственный вид рака, где число умерших превышает количество новых заболевших. Дело в том, что опухоли печени практически никак не заявляют о себе, человек даже не подозревает, что болен. При этом болезнь быстро прогрессирует, врачи обнаруживают ее только на поздних стадиях.
Академик РАН, заслуженный врач России, онколог, хирург, реабилитолог, профессор
«Рак печени — заболевание с очень плохими прогнозами, для пациента постановка такого диагноза всегда становится большим шоком. Болезнь может долго протекать бессимптомно и часто выявляется уже в запущенной стадии, когда хирургическое лечение невозможно. Кроме того, есть проблема метастазов рака в орган. Ведь печень — орган уникальный, и, поскольку кровоток идет через нее, она считается мишенью», — поясняет академик.
Про методику лечения тяжелого рака печени
Чтобы спасти людей с запущенным раком печени, врачи проводят радиоэмболизацию. Эта методика позволяет уничтожать раковые клетки с помощью радиоактивных микросфер, а также останавливать рост новообразований и уменьшать уже существующие опухоли.
Микросферы, содержащие радионуклидный препарат иттрий-90, вводятся в сосуды, питающие опухоль. Благодаря этому новообразование разрушается.
Процедура проходит в два этапа. Первый — диагностический, врачи оценивают состояние печени, структуру сосудов, наблюдают за интенсивностью, с которой опухоль накапливает изотопы, и рассчитывают эффективную дозу зарядки иттрия.
Второй этап — это само введение изотопа, к нему приступают через 10-12 дней после диагностики. Хирурги делают разрез или прокол, затем вставляют в сосуды, подкармливающие опухоль, микрокатетер. Далее вводятся сами микросферы, катетер извлекают, а на разрез накладывают повязку. В этот же день пациент может идти домой.
Каждые три месяца человек проходит повторные исследования, чтобы наблюдать за прогрессом уменьшения опухоли. Как правило, через три месяца может быть виден результат лечения.
«Россия — третья страна в мире, которая стала выпускать эти микросферы самостоятельно. Изотоп иттрий-90 уникален тем, что повреждающее действие оказывается на очень небольшое расстояние, он остается внутри печени и действует только в самом органе, борясь с опухолью точечно. При этом здоровые органы и ткани остаются нетронутыми», — отметил профессор Константин Лядов.
Благодаря методу радиоэмболизации во всем мире две трети пациентов дожили до операции или пересадки печени.
Первую подобную операцию в России выполнили в 2019 году. С того момента началась новая эпоха в развитии отечественной онкологии. До этого методика была недоступна. Имеющиеся на мировом рынке микросферы с радионуклидом производили за границей, а доставка ограничивалась коротким периодом полураспада препарата (65 часов), то есть он становился неактивным.
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