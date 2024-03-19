Академик РАН Лядов рассказал о методе лечения запущенного рака печени

Ежегодно в России регистрируют около 9 тысяч случаев рака печени. Статистика летальности еще печальнее: от заболевания каждый год умирает больше 10 тысяч человек, и это не ошибка. Рак печени — единственный вид рака, где число умерших превышает количество новых заболевших. Дело в том, что опухоли печени практически никак не заявляют о себе, человек даже не подозревает, что болен. При этом болезнь быстро прогрессирует, врачи обнаруживают ее только на поздних стадиях.