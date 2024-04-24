50-летняя молодежь: ученые выяснили, во сколько лет на самом деле наступает старость

С какого возраста человек считается старым? Вряд ли есть универсальный и объективный ответ на этот вопрос. Ведь кто-то и в 60 лет чувствует себя бодрым и полным сил, а кто-то уже в тридцать жалуется на больные колени и надоедливых тинейджеров.