50-летняя молодежь: ученые выяснили, во сколько лет на самом деле наступает старость

С какого возраста человек считается старым? Вряд ли есть универсальный и объективный ответ на этот вопрос. Ведь кто-то и в 60 лет чувствует себя бодрым и полным сил, а кто-то уже в тридцать жалуется на больные колени и надоедливых тинейджеров.
Поэтому мы не сможем назвать точный возраст, после которого любого человека можно считать пожилым. Но есть другой вопрос: с какого возраста большинство людей будет считать вас стариком?
Исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта, Стэнфордского университета, Люксембургского университета и Немецкого института экономических исследований решили узнать, как меняется представление о возрасте начала старости у людей разного возраста и из разных поколений.
Результаты их работы были опубликованы в издании American Psychological Association.
Суть исследования
Ученые провели опрос, участие в котором приняли 14 056 человек из Германии, родившиеся в период с 1911 по 1974 год. Опрос запустился в 1996 году и продолжался на протяжении 25 лет.
Все эти годы авторы работы регулярно задавали респондентам один вопрос: с какого возраста людей можно считать старыми? Во время исследований возраст участников колебался от 40 до 100 лет.
Результаты
Рожденные в 1931 году говорили в 65 лет, что считают возрастом наступления старости 74 года. А вот те, кто родился в 1944 году, заявляли, что старость наступает в 75 лет.
Были и удивительные для авторов работы результаты. Например, восприятие у тех, кто родился в 1936–1951 годы, и тех, кто появился на свет в период с 1952 по 1974, практически не отличалось.
Зато чем старше был участник опроса, тем больше он был склонен отодвигать дату наступления старости.
Люди боятся быть пожилыми, особенно женщины
По мнению исследователей, люди склонны называть все более поздний возраст началом старости из-за надежды на увеличение продолжительности жизни, а еще на фоне повышения пенсионного возраста.
Люди неосознанно хотят отсрочить пожилой возраст из-за страха перед старением. Мы все ассоциируем старость со сниженным качеством жизни, плохим самочувствием.
А еще человек склонен считать старыми тех, кто старше его. Поэтому в 20 лет он может называть стариками всех старше пятидесяти, а в пятьдесят говорить, что пожилой возраст нужно отсчитывать после 70-летия.
Любопытно, что женщины чаще мужчин говорили, что старость наступает в более позднем возрасте. Одиночки и люди с определенными болезнями были склонны называть меньший возраст в качестве рубежа старения.
В будущем ученые хотят выяснить, сохраняется ли тенденция «откладывать» старость среди опрошенных. Также они хотят рассмотреть разные социальные группы в других странах, чтобы проверить, влияют ли на восприятие старости культура и государство, в котором живет человек.