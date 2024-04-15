Пышки или худышки? Ученые выяснили, каким мамам проще кормить ребенка грудью

По данным ВОЗ, меньше половины всех новорожденных получают грудное вскармливание в течение первого часа жизни, что делает их более уязвимыми для будущих болезней. И лишь 44% малышей в свои первые полгода питаются исключительно грудным молоком без дополнительного питания, что очень рекомендуют педиатры. Одна из самых частых причин этого — недостаток молока у матери.
Канадские ученые решили выяснить, почему одни женщины могут кормить грудью, а другие — нет и связана ли с этим их масса тела. Они изучили 122 исследования, в которых приняли участие более 42 500 матерей от 20 до 35 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) участниц колебался от 16,7 до 31,3 кг/м2 (напомним, норма ИМТ — от 18,5 до 25, показатель лишнего веса — с 25 до 30, а ИМТ более 30 свидетельствует об ожирении).
«Матери с недостаточным или нормальным весом на 35% реже испытывали задержку лактогенеза II (начало обильной выработки молока после родов. — Прим. ред.), чем матери с избыточным весом либо с ожирением», — говорится в статье, опубликованной в научно-медицинском журнале
Ученые признают, что проблемы с грудным вскармливанием бывают и у худых женщин, все-таки лактация требует значительных затрат энергии. Однако «производительность ухудшается только в случаях серьезного недоедания», подчеркивают исследователи.
«Потенциальные механизмы, которые связывают лишний вес и лактацию, могут включать гормональные и метаболические изменения, — считают ученые. — Так, инсулин играет ключевую роль в синтезе молочного белка. А инсулинорезистентность (когда клетки организма перестают реагировать на инсулин. — Прим. ред.), частый спутник ожирения, может привести к снижению выработки молока у матерей».
Кроме того, по словам исследователей, лишний вес влияет на содержание пролактина, необходимого для выработки молока. Уровень этого гормона растет, когда женщина часто прикладывает ребенка к груди. Однако и здесь возникает проблема: грудничку бывает трудно взять большую грудь.
Третья причина — преждевременные роды, которые нередко бывают у женщин с лишним весом. Ребенок рождается раньше срока, а молоко у матери еще не пришло. Вдобавок сильно недоношенных малышей разлучают с мамами — отправляют в инкубатор для выхаживания новорожденных. Наладить лактацию в таких условиях сложно.
По словам экспертов, именно недостаток молока в первые дни после родов и является частой причиной, почему женщины переводят детей на смеси. А так как процент людей с избыточным весом и ожирением растет во всем мире, ученые опасаются, что в будущем все меньше матерей смогут обеспечить своих малышей грудным вскармливанием.