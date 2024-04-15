Пышки или худышки? Ученые выяснили, каким мамам проще кормить ребенка грудью

Канадские ученые решили выяснить, почему одни женщины могут кормить грудью, а другие — нет и связана ли с этим их масса тела. Они изучили 122 исследования, в которых приняли участие более 42 500 матерей от 20 до 35 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) участниц колебался от 16,7 до 31,3 кг/м2 (напомним, норма ИМТ — от 18,5 до 25, показатель лишнего веса — с 25 до 30, а ИМТ более 30 свидетельствует об ожирении).