Эта привычка выходного дня может привести к ожирению, инсульту и болезням сердца

Мы так ждем долгожданного выходного: наконец-то можно не вставать рано утром, посмотреть фильм, погулять, встретиться с друзьями. Два дня пролетают как один миг — кажется, только вчера была пятница, а вот уже вечер воскресенья. Многие мечтают только об одном на выходных: выспаться. Это отличное желание, однако нужно спать 7-8 часов, даже если вам кажется, что вы готовы валяться в кровати до полудня.