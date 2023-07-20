Названо точное время, когда надо завтракать и ужинать, чтобы снизить риск диабета

Сахарный диабет бывает первого и второго типа. Последний очень часто становится итогом неправильного образа жизни и питания и относится к тяжелым хроническим эндокринным заболеваниям. Нарушается восприимчивость клеток к инсулину — гормону, который вырабатывается поджелудочной железой. Инсулин контролирует уровень сахара в крови.
Один из важнейших факторов, который влияет на возникновение сахарного диабета второго типа — это режим питания. Он помогает регулировать циркадные ритмы, модулирующие гомеостаз глюкозы и липидов.
Ученые из Испании и Франции решили провести исследование, чтобы выяснить, как режим питания влияет на возникновения патологии. Результаты их работы
В эксперименте приняли участие 103 312 взрослых (79% женщин, средний возраст — 42,7 года). Добровольцы заполняли онлайн-анкеты о том, во сколько и что они ели и пили в течение 24 часов три дня подряд. Ученые тщательно проанализировали записи добровольцев. Эксперимент длился два года, в течение этого времени участники тоже продолжали делиться своими пищевыми привычками. После исследователи оценивали здоровье участников в последующие годы, учитывая факторы риска.
За все время наблюдения эксперты зафиксировали 963 новых случая диабета второго типа. После анализа ученые сделали вывод: те участники, которые завтракали до 8 часов утра, гораздо реже сталкивались с заболеванием. Те, кто первый раз ел после 9 часов утра, сильно повышал риски развития диабета — на целых 59%.
Ученые также пришли к выводу, что те добровольцы, которые ели часто, но маленькими порциями, реже страдали от заболевания. Здесь стоит вспомнить рекомендацию врачей: есть 4-5 раз в день, дробя порции. Это действительно отражается на состоянии здоровья.
«Продолжительность голодания ночью не была связана с вероятностью развития диабета второго типа, за исключением участников, которые завтракали до восьми утра и голодали в течение как минимум 13 часов на протяжении ночи (отношение рисков составило 0,47)», — добавили исследователи.
Еще один вывод: чтобы защитить себя от сахарного диабета, нужно стараться ужинать до 19 часов вечера. Чем позднее вы поедите, тем выше риски.
Если эти выводы подтвердятся в других крупномасштабных исследованиях, первый ранний прием пищи следует рассматривать как дополнительный метод профилактики диабета.