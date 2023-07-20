Названо точное время, когда надо завтракать и ужинать, чтобы снизить риск диабета

В эксперименте приняли участие 103 312 взрослых (79% женщин, средний возраст — 42,7 года). Добровольцы заполняли онлайн-анкеты о том, во сколько и что они ели и пили в течение 24 часов три дня подряд. Ученые тщательно проанализировали записи добровольцев. Эксперимент длился два года, в течение этого времени участники тоже продолжали делиться своими пищевыми привычками. После исследователи оценивали здоровье участников в последующие годы, учитывая факторы риска.