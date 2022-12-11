Ранние симптомы сахарного диабета, которые появляются перед сном

От сахарного диабета 2-го типа страдают люди всех возрастов и национальностей. Так, многие не знают, что у них повышенный уровень глюкозы в крови, поэтому продолжают вести привычный образ жизни и не обращаются за помощью к специалистам. Диабет коварен тем, что месяцами и даже годами может никак не заявлять о себе. В то время как эндокринная и другие системы организма будут сильно страдать.
Чтобы заподозрить сахарный диабет, нужно внимательно следить за своими повседневными ритуалами. Любое нарушение привычного режима может быть хорошей подсказкой,
Так, на опасное заболевание на ранних стадиях могут указать:
желание поставить стакан чистой воды или даже целую бутылку возле кровати перед сном. Большинство людей с сахарным диабетом мучает жажда, на ранних стадиях заболевания она может заявлять о себе именно в вечерние и ночные часы;
подъем посреди ночи, потому что вам надо в туалет «по-маленькому». Если такие случаи стали постоянными, стоит записаться к терапевту или эндокринологу — на начальных стадиях болезни учащенное мочеиспускание чаще всего появляется именно по ночам. Или же второй вариант: вы уже легли спать, но перед этим сходили в туалет 2-3 раза, хотя раньше такого не было.
Помимо жажды и желания сходить в туалет, вас также могут беспокоить:
зуд в интимных местах,
проблемы со зрением — все вокруг становится как будто мутным,
раны и порезы долго не заживают и болят.
- Диабет необязательно связан с употреблением большого количества сахара. Он может передаваться по наследству или же развиться в результате других заболеваний, например ожирения, — поясняет доктор Пол МакАрдл.
Какие еще есть симптомы у сахарного диабета
Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:
слабость;
чрезмерная утомляемость;
сухость во рту;
зуд кожи и слизистых;
вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;
перед глазами периодически появляется «туман»;
вы стали резко терять или набирать вес.
Как измерить сахар без глюкометра
Не каждый из нас регулярно ходит к врачу и сдает анализы, включая определение сахара крови. Если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.
Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара крови.