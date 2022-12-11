Ранние симптомы сахарного диабета, которые появляются перед сном

От сахарного диабета 2-го типа страдают люди всех возрастов и национальностей. Так, многие не знают, что у них повышенный уровень глюкозы в крови, поэтому продолжают вести привычный образ жизни и не обращаются за помощью к специалистам. Диабет коварен тем, что месяцами и даже годами может никак не заявлять о себе. В то время как эндокринная и другие системы организма будут сильно страдать.

Чтобы заподозрить сахарный диабет, нужно внимательно следить за своими повседневными ритуалами. Любое нарушение привычного режима может быть хорошей подсказкой, говорит доктор Пол МакАрдл.

Так, на опасное заболевание на ранних стадиях могут указать: