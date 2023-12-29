Сахарный диабет зачастую для многих неожиданный диагноз. Но есть один предвестник диабета — инсулинорезистентность. Состояние, которое поражает не только поджелудочную железу, но и печень, сердце и сосуды.
Диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники»
Директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника», кандидат медицинских наук
Что такое инсулинорезистентность
«Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки перестают распознавать инсулин и становятся к нему нечувствительными, — объясняет эндокринолог Виктория Гончар. — Гормон инсулин вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за поступление глюкозы к тканям. Глюкоза выделяется в процессе расщепления углеводов, которые человек получает с пищей, после чего вместе с кровотоком распространяется по всему организму и преобразуется в источник энергии. В некоторые органы она проникает самостоятельно. Например, в головной мозг, почки или надпочечники. Однако в большинстве случаев глюкозе требуется помощь „проводника“, роль которого и выполняет инсулин».
«Особенно чувствительны к действию гормона мышечная и жировая ткани, а также клетки печени, — говорит врач клинической лабораторной диагностики Любовь Станкевич. — Чтобы распознать инсулин, в оболочке клеток есть специальные инсулиновые рецепторы. Когда инсулин связывается со своими рецепторами, клетка открывается, и глюкоза проникает внутрь, где она начинает свою работу».
Но если механизм дает сбой, клетки перестают распознавать молекулы инсулина. Получается, что инсулин вырабатывается, но не работает. В итоге наступает ситуация, когда глюкозы в крови много, но попасть внутрь клетки она не может. И клетки голодают.
«Ткани начинают страдать от дефицита питания и энергии. А глюкоза, которая накапливается в крови, оказывает токсичный эффект и провоцирует воспаление», — говорит Виктория Гончар.
Причины инсулинорезистентности
«Окончательно все тонкости биохимических и генетических триггерных механизмов еще не расшифрованы. Известно только, что формирование инсулинорезистентности сопутствует ожирению, — говорит Любовь Станкевич. — Но это правило не абсолютно. Далеко не каждый человек с ожирением непременно имеет инсулинорезистентность. Так же как худоба вовсе не означает, что человек не может иметь инсулинорезистентность. Но если брать статистические данные, то как раз висцеральное ожирение, абдоминальный тип ожирения (жир в области живота), очень четко связан с развитием инсулинорезистентности».
«В зону риска входят пациенты, чей индекс массы тела (соотношение рост к весу) превышает отметку в 30. Особое внимание следует обращать на окружность талии. У женщин талия в норме не должна быть больше 84 сантиметров, у мужчин — больше 90 сантиметров», — предупреждает Виктория Гончар.
В числе дополнительных факторов риска эндокринолог называет хронический стресс, нарушения сна, прием некоторых лекарственных препаратов и отдельные заболевания, например болезни щитовидной железы.
В большинстве случаев инсулинорезистентность развивается из-за неправильного образа жизни. Прежде всего, когда физическая активность минимальна и есть проблемы с питанием.
«Обязательно стоит уделить внимание физической нагрузке. Занятия спортом и даже обычная ходьба в достаточном количестве помогут повысить чувствительность клеток к инсулину», — подчеркивает Виктория Гончар.
Однако в редких случаях инсулинорезистентность может быть вообще никак не связана с лишним весом или привычками человека.
«Иногда состояние диагностируют и у вполне стройных людей без проблем с обменом веществ. В этом случае определяющими становятся наследственный фактор и генетическая предрасположенность», — говорит эндокринолог.
Как питаться при инсулинорезистентности
Сократить количество быстрых углеводов. Хлеб, сладкие фрукты, кондитерские изделия есть можно, но лишь в ограниченном количестве. А 70% должно приходиться на сложные углеводы: крупы, бобовые, зерновые, овощи и несладкие фрукты.
Употреблять меньше жареной и соленой пищи.
Соблюдать режим питания. Нельзя пропускать основные приемы пищи или ложиться спать сразу после обильного ужина.
Последствия инсулинорезистентности
«Наиболее частыми последствиями инсулинорезистентности являются сахарный диабет второго типа и метаболический синдром — целый комплекс нарушений, которые затрагивают гормональный фон и обмен веществ. У пациентов с таким состоянием наблюдается не только повышение уровня сахара, но и переизбыток холестерина, прогрессирующее ожирение, проблемы с артериальным давлением, — говорит Виктория Гончар. — Метаболический синдром вместе с инсулинорезистентностью повышают риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония) вплоть до инфаркта и инсульта, вызывают неалкогольную жировую болезнь печени.
Наконец, состояние представляет серьезную опасность для поджелудочной железы и гормонального баланса в целом. Дело в том, что сопутствующее инсулинорезистентности ожирение повышает выработку лептина — гормона, который регулирует чувство насыщения и влияет на производство инсулина. Лептин вырабатывается адипоцитами — клетками жировой ткани. Чем больше у человека жировых отложений, тем активнее вырабатывается гормон и тем сильнее оказывается нагрузка на поджелудочную железу. В перспективе это может привести к снижению функций органа».
«Инсулинорезистентность — это бич человечества в наши дни, — говорит Любовь Станкевич. — С одной стороны, у нас нет статистики, потому что инсулинорезистентность— это скрытое состояние. Мы сахарный диабет часто замечаем, лишь когда катастрофа уже случилась, а не на ранних стадиях.
Но мы точно знаем статистику по заболеваемости сахарным диабетом второго типа, которая неуклонно растет. А так как инсулинорезистентность — дальний предшественник диабета, логично сделать вывод, что это состояние массово поражает человечество.
Инсулинорезистентность — начало пути к очень серьезным, иногда катастрофическим заболеваниям. Помимо сахарного диабета, который влечет за собой гипертонию, сердечно-сосудистые риски, жировую болезнь печени, это состояние может закончиться гепатоцеллюлярной карциномой (рак печени), инфарктом, сердечной смертью и т.д.»
Чем лечить инсулинорезистентность
«Инсулинорезистентность сама по себе не является заболеванием, это лишь состояние, которое при всей опасности и возможных рисках можно и нужно корректировать. В идеале — с помощью врача-эндокринолога. Специалист расскажет, какие анализы необходимо сдать, предложит подходящую диету и план физической активности», — говорит Виктория Гончар.
Кроме того, эндокринолог советует ежегодно сдавать анализ на уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с лишним весом и тех, у кого в семье уже были случаи инсулинорезистентности или сахарного диабета.
«Дополнительно можно пройти и специализированные тесты — на толерантность к глюкозе и чувствительность тканей к инсулину», — советует Виктория Гончар.
«Практика удивительным образом подсказывает, что самый эффективный способ лечения— это узнать о начале формирования инсулинорезистентности как можно раньше и вовремя скорректировать свой образ жизни: наладить сон, начать заниматься спортом, следить за своим весом, расстаться с курением и алкоголем, — говорит Любовь Станкевич. — Только не пытайтесь распознать диагноз по симптомам. Здесь помогут исследования превентивного скрининга, например, на гликированный гемоглобин и анализ HOMA-IR — индекс инсулинорезистентности, который рассчитывается при определении в крови уровня инсулина одновременно с глюкозой.
При малейших отклонениях этих показателей следует обратиться к врачу, в первую очередь к терапевту и эндокринологу. Если потребуется — к гастроэнтерологу относительно состояния печени, а также к кардиологу относительно состояния сердца».