«Окончательно все тонкости биохимических и генетических триггерных механизмов еще не расшифрованы. Известно только, что формирование инсулинорезистентности сопутствует ожирению, — говорит Любовь Станкевич. — Но это правило не абсолютно. Далеко не каждый человек с ожирением непременно имеет инсулинорезистентность. Так же как худоба вовсе не означает, что человек не может иметь инсулинорезистентность. Но если брать статистические данные, то как раз висцеральное ожирение, абдоминальный тип ожирения (жир в области живота), очень четко связан с развитием инсулинорезистентности».