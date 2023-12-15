Сон, приди! 8 привычек, которые только усилят бессонницу и сделают ее хронической

Стремление наверстать упущенный сон: пораньше лечь, попозже встать, отоспаться днем.

Яростные попытки уснуть, когда это не получается. В этой ситуации подключается эмоциональный компонент — начинает появляться злость и обида на обстоятельства.

Пребывание в постели в бессонные часы. При этом вы либо мучительно стараетесь заснуть, либо спите, но вам кажется, что нет, — в памяти время сна не откладывается. По словам сомнолога, ни то ни другое не полезно. Первое закрепляет отрицательный условный рефлекс, второе усугубляет негативные представления о своем сне.

Обдумывание в постели тревожных мыслей, планов, дел. Беспокоитесь о том, что завтра будет плохое самочувствие из-за бессонной ночи.

Склонность объяснять жизненные неудачи тем, что накануне вы не выспались.

Прием препаратов для облегчения засыпания каждый день на протяжении более двух недель. Такая тактика, по словам врача, быстро приводит к формированию страха, что без таблетки вы не уснете.

Употребление кофе, чая и других стимуляторов в течение дня, чтобы взбодриться.