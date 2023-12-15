Сон, приди! 8 привычек, которые только усилят бессонницу и сделают ее хронической

Все мы знаем, как важно высыпаться. От этого зависит не только наше настроение на следующий день или продуктивность. Поверхностный или прерывистый сон, невозможность быстро заснуть, ранние пробуждения и, как результат, постоянный недосып могут даже за небольшой период времени привести к серьезным проблемам со здоровьем: организм посыплется как карточный домик. Поэтому основная задача — быстрее справиться с нарушением сна, не дав бессоннице шанса стать длительной.
Как рассказал врач-сомнолог профессор Роман Бузунов, на закрепление бессонницы могут влиять разные причины, которые условно можно разделить на три группы.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
1. Продолжительность воздействия причины
Возьмем, к примеру, стрессовую ситуацию, которая с высокой вероятностью может привести к нарушению сна. Если этот стресс был кратковременным, острым, то спустя несколько дней или недель после его завершения сон сам собой наладится. Если же стрессовая ситуация вялотекущая, никак не решается и длится долго, велик риск заработать хроническое нарушение сна.
2. Предрасположенность
Предрасположенность к бессоннице может, например, достаться человеку по наследству от родителей. Но, как говорит сомнолог, это происходит не на генетическом уровне, а, скорее, на психологическом.
«Формирование и созревание психики происходит под влиянием ближайших родственников. Поэтому в процессе воспитания детям передаются некоторые личностные особенности и типы реагирования нервной системы от своих родителей. В результате у тревожных или гиперответственных и плохо спящих родителей часто вырастают предрасположенные к бессоннице дети», —
Как понять, есть ли у вас предрасположенность к бессоннице? Вот три признака:
у вас с детства чуткий сон;
еще в юности накануне экзаменов вы плохо спали;
у вас периодически нарушается сон в ответ на психоэмоциональное напряжение, накануне поездок или встреч.
3. Ошибки в поведении и реагировании
Роман Бузунов перечислил восемь привычек, характерных для инсомников. Осторожно, они способствуют закреплению бессонницы! Проверьте, есть ли они у вас.
Стремление наверстать упущенный сон: пораньше лечь, попозже встать, отоспаться днем.
Яростные попытки уснуть, когда это не получается. В этой ситуации подключается эмоциональный компонент — начинает появляться злость и обида на обстоятельства.
Пребывание в постели в бессонные часы. При этом вы либо мучительно стараетесь заснуть, либо спите, но вам кажется, что нет, — в памяти время сна не откладывается. По словам сомнолога, ни то ни другое не полезно. Первое закрепляет отрицательный условный рефлекс, второе усугубляет негативные представления о своем сне.
Обдумывание в постели тревожных мыслей, планов, дел. Беспокоитесь о том, что завтра будет плохое самочувствие из-за бессонной ночи.
Склонность объяснять жизненные неудачи тем, что накануне вы не выспались.
Прием препаратов для облегчения засыпания каждый день на протяжении более двух недель. Такая тактика, по словам врача, быстро приводит к формированию страха, что без таблетки вы не уснете.
Употребление кофе, чая и других стимуляторов в течение дня, чтобы взбодриться.
Ограничение физической активности, потому что вы плохо себя чувствуете из-за недосыпа.
Ранее Роман Бузунов рассказывал о способе засыпать быстрее, который помогает даже при бессоннице. Врач советовал придумать себе ритуал отхода ко сну, но, чтобы он работал, важно соблюдать три условия. Какие именно, читайте ЗДЕСЬ.