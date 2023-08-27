Как снотворное и даже лучше: 6 напитков, которые помогут спать как младенец

В целом пить много жидкости перед сном врачи не рекомендуют: в этом случае есть риск не раз проснуться среди ночи, чтобы сходить в туалет. Однако, если вам трудно заснуть, определенные напитки даже показаны поздним вечером. Они помогают расслабиться, успокоиться и, соответственно, облегчат засыпание и улучшат качество сна.
Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов назвал шесть напитков со снотворным эффектом.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.Личный сайт
1. «Золотое молоко»
Это фактически обычное теплое молоко, в которое надо добавить чайную ложку куркумы. Пить золотое молоко надо за полчаса-час до сна.
По словам профессора Бузунова, такой напиток не только улучшает засыпание и дает расслабление, но и обладает антидепрессивным эффектом. В восточной медицине его даже применяют при лечении проблем с кишечником и артритах.
2. Молоко
Лучше уснуть поможет и стакан обычного, но теплого молока. В него можно добавить мед или мускатный орех.
«Кстати, молоко содержит триптофан (в организме он преобразуется в серотонин — гормон счастья). И хотя до сих пор еще идут споры, насколько триптофан может существенно улучшать сон, но такие исследования есть и имеют определенный уровень доказательности», —
Важно: совет с молоком не подойдет для тех, кто в целом плохо переносит молочные продукты. Таким людям любое молоко, наоборот, испортит сон и плохо скажется на работе кишечника.
Также полезным для сна будет миндальное молоко, которое в последнее время стало особо популярным. Как объяснил Роман Бузунов, миндаль содержит достаточно много магния, который обладает успокаивающим и расслабляющим действием на нервную систему. Можно даже просто вечером съесть небольшую горсть миндальных орехов, запив теплым молоком, — это тоже будет благотворно влиять на засыпание.
3. Ромашковый чай
По словам сомнолога, такой чай не только утоляет жажду, но и обладает обезболивающим, успокаивающим и снотворным эффектом. Ромашку можно купить в аптеке, далее завариваете ее как чай и пьете перед сном. Как уточнил Роман Бузунов, ромашку могут использовать даже беременные и кормящие женщины, она считается безопасной.
4. Чай с мятой
Мята тоже обладает успокаивающим эффектом, снимает раздражение и помогает быстрее заснуть. Более того, у нее есть еще антисептическое действие, поэтому вечерний чай с мятой будет не лишним в сезон простуды. Дополнительно такой чай воздействует благодаря эффекту ароматерапии.
«Известно, что лаванда и мята обладают успокаивающим действием на центральную нервную систему, воздействуя на наши обонятельные рецепторы», — добавляет специалист.
5. Пустырник
Речь не про настойки, а про отвар на основе пустырника — получается тот же травяной чай. По словам сомнолога, пустырник обладает успокаивающим и антидепрессивным действием.
«Исследования показали, что в его составе содержится такое вещество, как леонурин, — природный антидепрессант, который воздействует практически на те же рецепторы, что и настоящие антидепрессанты».
5. Вишневый сок
Вишневый сок обладает целым набором полезных эффектов — успокаивающим, снотворным, противовоспалительным, обезболивающим. Поэтому, если у человека есть какой-то болевой синдром, то употребление сока вишни поможет улучшить качество сна.
«Пейте не менее 400 миллилитров настоящего, лучше свежеприготовленного вишневого сока — и вы увидите, что сон станет лучше».
Пить, но не смешивать
По словам Романа Бузунова, не надо смешивать эти напитки в надежде получить шестикратный сонный эффект. Надо просто найти свой — тот, который лучше всего действует на вас.
Для этого попробуйте протестировать по очереди каждый из перечисленных напитков в течение 1-2 недель. И если заметите, что стали лучше высыпаться и чувствуете себя бодрее после сна, значит, это ваш напиток.
Что нельзя пить вечером, если хотите хорошо спать
В целом список таких напитков вполне очевиден. По словам сомнолога, не стоит употреблять перед сном:
кофеинсодержащие напитки. К ним относятся чай, кофе, горячий шоколад, тоники, газировка. По словам врача, у пожилых людей кофеин обычно действует дольше. Если молодым рекомендуется не употреблять такие напитки за 4-6 часов до сна, то людям в возрасте — за 8-10 часов;
алкоголь. Потенциально небольшая доза алкоголя может немного расслабить и даже позволит быстрее заснуть. При этом продукты переработки этилового спирта обладают возбуждающим и раздражающим действием, поэтому даже малейшая передозировка приведет к беспокойному сну и частым пробуждениям.