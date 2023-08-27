Как снотворное и даже лучше: 6 напитков, которые помогут спать как младенец

В целом пить много жидкости перед сном врачи не рекомендуют: в этом случае есть риск не раз проснуться среди ночи, чтобы сходить в туалет. Однако, если вам трудно заснуть, определенные напитки даже показаны поздним вечером. Они помогают расслабиться, успокоиться и, соответственно, облегчат засыпание и улучшат качество сна.