Не пейте кефир на ночь: эндокринолог Павлова рассказала об опасности полезной привычки

«У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови. И, разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Если так делать регулярно, вполне можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже предиабет , — объяснила Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Кстати, не советовала пить кефир на ночь и врач-гинеколог Екатерина Волкова. В том числе тем, кто хочет сбросить вес. По словам врача, продукты, содержащие лактозу, вечером могут вызывать брожение и повысить выброс инсулина, который усиливает отложение жира, особенно в области живота, — так называемый висцеральный жир. О других семи правилах, которые стоит соблюдать худеющим, читайте ЗДЕСЬ.