Не пейте кефир на ночь: эндокринолог Павлова рассказала об опасности полезной привычки

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, на ночь лучше вообще ничего не есть и не пить, кроме чистой воды. И то если выпитая вода не будит вас потом среди ночи, чтобы вы могли сбегать в туалет. А привычка пить кефир на ночь не только не принесет пользы, а, наоборот, может сделать только хуже. Дело в высоком инсулиновом индексе этого напитка.
«У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. Если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови. И, разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Если так делать регулярно, вполне можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже предиабет, —
Кстати, не советовала пить кефир на ночь и врач-гинеколог Екатерина Волкова. В том числе тем, кто хочет сбросить вес. По словам врача, продукты, содержащие лактозу, вечером могут вызывать брожение и повысить выброс инсулина, который усиливает отложение жира, особенно в области живота, — так называемый висцеральный жир. О других семи правилах, которые стоит соблюдать худеющим, читайте ЗДЕСЬ.
13 продуктов, которые могут заменить снотворное
По словам Зухры Павловой, чтобы крепче спать, надо включать в рацион больше белковых продуктов. Это доказали и ученые из Гарвардской медицинской школы. Они установили: если в рационе много белка, это помогает высвобождать в кишечнике пептид CCHa1, а он подает сигналы группе нейронов в головном мозге, которые регулируют поведенческую активность во сне.
Как объяснила эндокринолог, белок — это основа гормонов, клеток тела, ферментов, костей и клеток кожи, мышц, иммунных клеток. А недостаток белка вызывает стресс, даже если мы его не осознаем, и, как следствие, нарушения сна. А потом из-за стресса и недосыпа начинаются нарушения пищевого поведения со всеми вытекающими.
Итак, вот продукты, в которых больше всего белка — растительного и животного происхождения:
соя: тофу, бобы эдамаме, соевое молоко, соевые крошки (текстурированный растительный белок), темпе;
бобовые: чечевица, фасоль, нут, гороховый белок, гороховое молоко;
зерновые: сейтан, киноа, цельнозерновая мука, полба;
крупы: амарантовая, гречневая, полба, булгур, рис, овсяная;
орехи и семена: миндаль, кешью, бразильские орехи, фисташки, семена чиа, семена льна, тыквенные семечки, семечки подсолнечника;
овощи: картофель, батат, шпинат, брокколи, спаржа.
яйца (обладают высокой усвояемостью (98%) в сравнении с другими продуктами животного происхождения);
молоко (содержит глобулярные белки, которые выделяют из цельной сыворотки);
творог (на 50-60 % состоит из казеина — белка, имеющего медленную скорость усвоения);
сыр;
мясо;
рыба и морепродукты (рекордсмены по содержанию полноценного белка, который усваивается на 100%);
рыбная икра.