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«Плохо сплю ночью»: профессор Бузунов объяснил, какого микроэлемента вам может не хватать

У нарушений сна может быть много причин. Но если вы за ночь несколько раз просыпаетесь, ваш сон поверхностный, а еще иногда «крутит» ноги, возможно, эту проблему удастся решить относительно легко.

22 сентября 2023
дефицит железа причина бессонницы
Источник:
iStockphoto

По словам врача-сомнолога, профессора Романа Бузунова, одной из причин нарушений сна может быть дефицит железа. Этот микроэлемент помогает нашему организму доставлять кислород к тканям, синтезировать многие ферменты, он также необходим для нормальной работы иммунной системы и мозга.

При дефиците железа сон становится более поверхностным и беспокойным. Человек может рано просыпаться и потом до звонка будильника больше не уснуть.

Сомнология, клиническая психология

Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.

«Недостаток железа в тканях мозга приводит к дефициту дофамина и развитию синдрома беспокойных ног (СБН). При этом расстройстве человек испытывает навязчивое желание двигать ногами и мучительные ощущения в них — боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Тягостные симптомы мешают полноценному засыпанию. Помимо того, во время сна может возникать синдром периодических движений ног во сне (СПДК) — частые подергивания, которые „подбуживают“ мозг и не позволяют погрузиться в глубокие стадии сна», — объяснил профессор Бузунов в своем телеграм-канале.

Поэтому, если у вас есть проблемы со сном, врач советует проверить свой уровень железа. Для адекватной оценки важно знать не только показатели сывороточного железа и гемоглобина в крови, но и ферритина — он показывает запасы железа в вашем организме. Значения нормы могут отличаться, это зависит от конкретной лаборатории и применяемого там оборудования и реактивов.

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Другие признаки дефицита железа

Дефицит железа может быть выраженным, когда у человека уже развивается анемия, а может быть скрытым, или латентным. В этом случае уровень гемоглобина в крови еще находится в норме, но запасы железа в организме и его содержание в тканях уже снижены. Скрытый дефицит встречается чаще. Именно поэтому стоит сдавать анализ крови на уровень ферритина.

Недостаток железа может также проявляться и другими симптомами:

  • головные боли;

  • снижение памяти и концентрации внимания;

  • слабость и утомляемость;

  • зябкость;

  • трещины слизистой в уголках рта;

  • ломкие, тонкие и деформированные ногти;

  • извращение вкуса  — например, тяга к поеданию непищевых веществ;

  • запоры;

  • сниженный иммунитет, из-за чего частые простуды и инфекционные заболевания.

Лишать наш организм железа могут и некоторые популярные продукты, о них читайте ЗДЕСЬ. Если хотите узнать, чем отличаются гемовое и негемовое железо и какие продукты помогают его усваивать, смотрите ЗДЕСЬ.

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Кстати

Одной из частых причин ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания врачи называют также депрессию. Причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться. Как ранее говорил Роман Бузунов, депрессию выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.

Автор текста:Анастасия Романова
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