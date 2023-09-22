«Плохо сплю ночью»: профессор Бузунов объяснил, какого микроэлемента вам может не хватать

По словам врача-сомнолога, профессора Романа Бузунова, одной из причин нарушений сна может быть дефицит железа. Этот микроэлемент помогает нашему организму доставлять кислород к тканям, синтезировать многие ферменты, он также необходим для нормальной работы иммунной системы и мозга.
При дефиците железа сон становится более поверхностным и беспокойным. Человек может рано просыпаться и потом до звонка будильника больше не уснуть.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.Личный сайт
«Недостаток железа в тканях мозга приводит к дефициту дофамина и развитию синдрома беспокойных ног (СБН). При этом расстройстве человек испытывает навязчивое желание двигать ногами и мучительные ощущения в них — боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Тягостные симптомы мешают полноценному засыпанию. Помимо того, во время сна может возникать синдром периодических движений ног во сне (СПДК) — частые подергивания, которые „подбуживают“ мозг и не позволяют погрузиться в глубокие стадии сна», —
Поэтому, если у вас есть проблемы со сном, врач советует проверить свой уровень железа. Для адекватной оценки важно знать не только показатели сывороточного железа и гемоглобина в крови, но и ферритина — он показывает запасы железа в вашем организме. Значения нормы могут отличаться, это зависит от конкретной лаборатории и применяемого там оборудования и реактивов.
Другие признаки дефицита железа
Дефицит железа может быть выраженным, когда у человека уже развивается анемия, а может быть скрытым, или латентным. В этом случае уровень гемоглобина в крови еще находится в норме, но запасы железа в организме и его содержание в тканях уже снижены. Скрытый дефицит встречается чаще. Именно поэтому стоит сдавать анализ крови на уровень ферритина.
Недостаток железа может также проявляться и другими симптомами:
головные боли;
снижение памяти и концентрации внимания;
слабость и утомляемость;
зябкость;
трещины слизистой в уголках рта;
ломкие, тонкие и деформированные ногти;
извращение вкуса — например, тяга к поеданию непищевых веществ;
запоры;
сниженный иммунитет, из-за чего частые простуды и инфекционные заболевания.
Кстати
Одной из частых причин ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания врачи называют также депрессию. Причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться. Как ранее говорил Роман Бузунов, депрессию выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.