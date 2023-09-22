«Плохо сплю ночью»: профессор Бузунов объяснил, какого микроэлемента вам может не хватать

Дефицит железа может быть выраженным , когда у человека уже развивается анемия, а может быть скрытым, или латентным . В этом случае уровень гемоглобина в крови еще находится в норме, но запасы железа в организме и его содержание в тканях уже снижены. Скрытый дефицит встречается чаще. Именно поэтому стоит сдавать анализ крови на уровень ферритина.