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Названы продукты, которые лишают наш организм железа

Постоянная усталость, головокружение и выпадение волос — дефицит железа нельзя игнорировать, и в случае подозрений на анемию надо обратиться к врачу. Немаловажно знать и то, какие популярные продукты мешают усвоению железа в организме.

25 августа 20231
продукты железо мешают
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iStockphoto

Железо — один из важнейших микроэлементов в нашем организме. Он отвечает за перенос кислорода к клеткам и тканям, нормализует работу щитовидной железы, повышает иммунитет, участвует в обменных процессах и процессах кроветворения. Железо также необходимо для поддержания здоровья клеток, кожи, волос и ногтей.

Дефицит железа — это опасно

К сожалению, по статистике, у каждого третьего человека на планете есть железодефицитная анемия, причем чаще ей страдают женщины. Симптомы — усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, бледная кожа, головокружение, одышка, нарушение работоспособности.

Если нехватка железа в организме некритичная, восстановить его баланс можно правильной диетой — добавлять в рацион больше красного мяса и субпродуктов, а также яиц, гречи, листовых овощей, яблок, бобовых, брокколи.

Надо знать и о том, что вы можете лишать организм железа, даже не подозревая об этом. Есть продукты, которые препятствуют усвоению важного элемента.

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Эти продукты выводят железо

  • Черный чай и кофе 

Это настоящие грабители железа из-за высокого содержания в напитках растительных танинов. Они препятствуют усвоению железа из пищи.

Врачи советуют: если вы любите кофе и крепкий чай, пейте их только через пару часов после еды, особенно если она богата железом. Проще говоря, съели отбивную или печень по-строгановски, не стоит запивать их сразу же крепким кофе.

  • Продукты с кальцием

Продукты, насыщенные кальцием, подавляют всасывание железа, поэтому их лучше есть в разное время. Железо и кальций — антагонисты, они мешают друг другу усваиваться, если употребляются совместно, в одном приеме пищи.

  • Цельнозерновые продукты

Продукты, содержащие фитиновую кислоту, образуют соединения с железом, что снижает его всасывание в организме, пишет издание Focus. Вещество это содержится в цельнозерновых и соевых продуктах, в кукурузе и рисе. Маленькая хитрость: если замочить зерно перед едой, содержание фитиновой кислоты в нем уменьшится.

  • Какао

Какао содержит оксалат, который ограничивает всасывание железа в кишечнике.

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А вот витамин С, наоборот, очень нужен для тех, кто боится растерять железо. Продукты, насыщенные этим минералом, хорошо сочетаются с фруктами и овощами с высоким уровнем витамина С. Так что совет врачей — дополнять привычный рацион киви, клубникой, болгарским перцем или брокколи.

Кстати, есть и еще одна полезная рекомендация диетолога Афинской: чаще готовьте в чугунной сковороде, она обогащает еду железом.

Автор текста:Анна Майская
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