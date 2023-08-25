Названы продукты, которые лишают наш организм железа

Железо — один из важнейших микроэлементов в нашем организме. Он отвечает за перенос кислорода к клеткам и тканям, нормализует работу щитовидной железы, повышает иммунитет, участвует в обменных процессах и процессах кроветворения. Железо также необходимо для поддержания здоровья клеток, кожи, волос и ногтей.
Дефицит железа — это опасно
К сожалению, по статистике, у каждого третьего человека на планете есть железодефицитная анемия, причем чаще ей страдают женщины. Симптомы — усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, бледная кожа, головокружение, одышка, нарушение работоспособности.
Если нехватка железа в организме некритичная, восстановить его баланс можно правильной диетой — добавлять в рацион больше красного мяса и субпродуктов, а также яиц, гречи, листовых овощей, яблок, бобовых, брокколи.
Надо знать и о том, что вы можете лишать организм железа, даже не подозревая об этом. Есть продукты, которые препятствуют усвоению важного элемента.
Эти продукты выводят железо
Черный чай и кофе
Это настоящие грабители железа из-за высокого содержания в напитках растительных танинов. Они препятствуют усвоению железа из пищи.
Врачи советуют: если вы любите кофе и крепкий чай, пейте их только через пару часов после еды, особенно если она богата железом. Проще говоря, съели отбивную или печень по-строгановски, не стоит запивать их сразу же крепким кофе.
Продукты с кальцием
Продукты, насыщенные кальцием, подавляют всасывание железа, поэтому их лучше есть в разное время. Железо и кальций — антагонисты, они мешают друг другу усваиваться, если употребляются совместно, в одном приеме пищи.
Цельнозерновые продукты
Продукты, содержащие фитиновую кислоту, образуют соединения с железом, что снижает его всасывание в организме,
Какао
Какао содержит оксалат, который ограничивает всасывание железа в кишечнике.
Это поможет
А вот витамин С, наоборот, очень нужен для тех, кто боится растерять железо. Продукты, насыщенные этим минералом, хорошо сочетаются с фруктами и овощами с высоким уровнем витамина С. Так что совет врачей — дополнять привычный рацион киви, клубникой, болгарским перцем или брокколи.
Кстати, есть и еще одна полезная рекомендация диетолога Афинской: чаще готовьте в чугунной сковороде, она обогащает еду железом.