Названы продукты, которые лишают наш организм железа

А вот витамин С, наоборот, очень нужен для тех, кто боится растерять железо. Продукты, насыщенные этим минералом, хорошо сочетаются с фруктами и овощами с высоким уровнем витамина С. Так что совет врачей — дополнять привычный рацион киви, клубникой, болгарским перцем или брокколи.