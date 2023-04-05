Железо — микроэлемент, который участвует во многих процессах. Оно входит в состав гемоглобина, главная функция которого — транспорт кислорода, доставка его ко всем органам и тканям. Дефицит железа приводит к тому, что снабжение тканей кислородом нарушается, что не лучшим образом сказывается на самочувствии.
Ежедневно нам требуются довольно небольшие концентрации железа — около 10-18 мг, нехватка которых может дорого обойтись нашему организму. Женщинам его нужно больше, чем мужчинам, а во время беременности эта потребность становится еще выше. От железа зависят наше настроение и внешность: оно важно для синтеза коллагена, обязательного компонента соединительной ткани, и серотонина, известного как гормон счастья и радости.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
«Железодефицитная анемия очень распространена, эксперты Всемирной организации здравоохранения
С железодефицитной анемией сталкиваются люди всех возрастов, в том числе дети. Наиболее уязвимы те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также беременные женщины — при вынашивании ребенка потребность в железе возрастает. Еще одна группа риска — люди, придерживающиеся вегетарианской диеты. В их рационе нет продуктов животного происхождения, являющихся важным источником этого микроэлемента.
Как заподозрить дефицит
Признаки нехватки железа неспецифичны:
люди испытывают сильную усталость, быструю утомляемость;
часто страдают от потери аппетита;
испытывают головную боль.
Кроме того, на фоне дефицита могут происходить изменения во внешности:
ломаются ногти;
активно выпадают волосы;
кожа становится сухой;
в уголках рта появляются труднозаживающие язвочки.
Люди далеко не всегда связывают эти симптомы с дефицитом железа, а потому не спешат принимать меры.
Как восполнить недостаток
Человеческий организм неспособен синтезировать этот микроэлемент самостоятельно, а это значит, что все необходимое железо мы должны получать с пищей.
Нужно есть мясо, рыбу, субпродукты и морепродукты. Они богаты гемовым железом, которое хорошо усваивается. А в растительной пище в основном преобладает негемовое железо, усвояемость которого хуже.
Если говорить о растительных продуктах, то в рацион нужно включить:
листовые салаты,
яблоки,
бобовые,
брокколи,
киноа,
гречку.
«Один из признаков, который нередко встречается при железодефицитной анемии, — желание съесть что-то несъедобное. Люди начинают грызть мел или лед, есть глину, пытаясь таким образом неосознанно компенсировать нехватку микроэлемента. Это необычное желание точно не стоит оставлять без внимания», — отмечает Ольга Малиновская.
При подозрении на железодефицитную анемию нужно обратиться к врачу. Это поможет понять, действительно ли неважное самочувствие связано с дефицитом и метаболизмом железа. При необходимости после получения результатов анализов могут быть назначены препараты с железом. Точную дозировку и форму препарата подберет специалист.