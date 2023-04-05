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Есть у каждого третьего: как дефицит железа сказывается на внешности — 4 главных признака

От железодефицитной анемии страдает каждый третий житель планеты, подсчитали эксперты ВОЗ. Как можно заподозрить у себя нехватку этого минерала, просто посмотревшись в зеркало? Рассказывает диагност.

5 апреля 2023
Есть у каждого третьего: как дефицит железа сказывается на внешности — 4 главных признака
Источник:
iStockphoto

Железо — микроэлемент, который участвует во многих процессах. Оно входит в состав гемоглобина, главная функция которого — транспорт кислорода, доставка его ко всем органам и тканям. Дефицит железа приводит к тому, что снабжение тканей кислородом нарушается, что не лучшим образом сказывается на самочувствии.

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Ежедневно нам требуются довольно небольшие концентрации железа — около 10-18 мг, нехватка которых может дорого обойтись нашему организму. Женщинам его нужно больше, чем мужчинам, а во время беременности эта потребность становится еще выше. От железа зависят наше настроение и внешность: оно важно для синтеза коллагена, обязательного компонента соединительной ткани, и серотонина, известного как гормон счастья и радости.

Диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL

«Железодефицитная анемия очень распространена, эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что от нее страдает каждый третий житель планеты. Нехватка железа вызывает самые разные последствия: падение работоспособности, нарушение когнитивных функций, снижение иммунитета, постоянную усталость», — рассказывает Ольга Малиновская.

С железодефицитной анемией сталкиваются люди всех возрастов, в том числе дети. Наиболее уязвимы те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также беременные женщины — при вынашивании ребенка потребность в железе возрастает. Еще одна группа риска — люди, придерживающиеся вегетарианской диеты. В их рационе нет продуктов животного происхождения, являющихся важным источником этого микроэлемента.

Как заподозрить дефицит

Признаки нехватки железа неспецифичны:

  • люди испытывают сильную усталость, быструю утомляемость;

  • часто страдают от потери аппетита;

  • испытывают головную боль.

Кроме того, на фоне дефицита могут происходить изменения во внешности:

Люди далеко не всегда связывают эти симптомы с дефицитом железа, а потому не спешат принимать меры.

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Как восполнить недостаток

Человеческий организм неспособен синтезировать этот микроэлемент самостоятельно, а это значит, что все необходимое железо мы должны получать с пищей.

Нужно есть мясо, рыбу, субпродукты и морепродукты. Они богаты гемовым железом, которое хорошо усваивается. А в растительной пище в основном преобладает негемовое железо, усвояемость которого хуже.

Если говорить о растительных продуктах, то в рацион нужно включить:

  • листовые салаты,

  • яблоки,

  • бобовые,

  • брокколи,

  • киноа,

  • гречку.

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«Один из признаков, который нередко встречается при железодефицитной анемии, — желание съесть что-то несъедобное. Люди начинают грызть мел или лед, есть глину, пытаясь таким образом неосознанно компенсировать нехватку микроэлемента. Это необычное желание точно не стоит оставлять без внимания», — отмечает Ольга Малиновская.

При подозрении на железодефицитную анемию нужно обратиться к врачу. Это поможет понять, действительно ли неважное самочувствие связано с дефицитом и метаболизмом железа. При необходимости после получения результатов анализов могут быть назначены препараты с железом. Точную дозировку и форму препарата подберет специалист.

Автор текста:Софья Хромова
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