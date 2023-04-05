«Железодефицитная анемия очень распространена, эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что от нее страдает каждый третий житель планеты. Нехватка железа вызывает самые разные последствия: падение работоспособности, нарушение когнитивных функций, снижение иммунитета, постоянную усталость», — рассказывает Ольга Малиновская.

С железодефицитной анемией сталкиваются люди всех возрастов, в том числе дети. Наиболее уязвимы те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также беременные женщины — при вынашивании ребенка потребность в железе возрастает. Еще одна группа риска — люди, придерживающиеся вегетарианской диеты. В их рационе нет продуктов животного происхождения, являющихся важным источником этого микроэлемента.

Как заподозрить дефицит

Признаки нехватки железа неспецифичны:

люди испытывают сильную усталость, быструю утомляемость;

часто страдают от потери аппетита;

испытывают головную боль.

Кроме того, на фоне дефицита могут происходить изменения во внешности:

ломаются ногти;

активно выпадают волосы;

кожа становится сухой;

в уголках рта появляются труднозаживающие язвочки.

Люди далеко не всегда связывают эти симптомы с дефицитом железа, а потому не спешат принимать меры.