Названа питьевая привычка, из-за которой появляется серьезный дефицит железа в организме

Вы можете есть достаточно продуктов, богатых железом, но всё равно будете страдать от его дефицита. И виной тому — кофе. Точнее, время, в которое вы его пьете.

По словам диетолога Роксаны Баккер, кофе должен быть отдельно, приемы пищи — тоже отдельно. Но некоторые люди предпочитают запивать ароматным напитком свой завтрак или обед, именно это — главная ошибка.

— Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание железа в организме, — цитирует диетолога британское издание Express.

Это подтвердили и исследования ученых. У людей, которые пили кофе во время еды или сразу после, усвояемость железа падала с 40 до 90 процентов!

— И чем крепче напиток, тем больше вероятность, что вашему организму будет не под силу усвоить железо из еды, — предостерегает диетолог.