Дефицит витаминов не главное: почему на самом деле появляются заеды в уголках губ

Так, ранки в уголках рта могут указывать на дефицит:

цинка,

фолиевой кислоты (В9),

витаминов В2, В3, В6.

Но, как объяснила врач в своем телеграм-канале, гораздо чаще такая проблема возникает на фоне повышенного слюнотечения, которое приводит к раздражению кожи и присоединению вторичной инфекции — к примеру, бактерии стафилококка или дрожжеподобных грибков из рода Candida. А основная же причина хейлита может скрываться совсем в другом. К примеру:

в ортодонтическом лечении; в ношении зубных протезов; в плохой гигиене полости рта; в сухости полости рта; в реакции на средства для гигиены полости рта, например на зубную пасту.

Что делать

Для начала надо проверить, правильно ли вы чистите зубы. Если появились заеды, уделите больше времени и внимания чистке зубов — чистите их дважды в день хотя бы по 2–3 минуты, а также не забывайте об очистке межзубных промежутков с помощью зубной нити.

Сами трещинки лор-врач советует смазывать барьерными кремами. К примеру пастой с оксидом цинка или вазелином.