Причина так называемой «простуды на губах» (лабиальный герпес) — вирус простого герпеса 1-го типа. Если вы когда-то им заразились, то это на всю жизнь. В течение многих лет ВПГ может «спать», но как только появляются факторы-провокаторы, он «просыпается» и вызывает высыпания на коже губ и слизистых оболочках. Это могут быть, например, стресс, избыток ультрафиолета, переохлаждение, переутомление или начало менструации. Иначе говоря, защитные силы чуть ослабели — и он тут как тут.
Как не заразиться герпесом
Как рассказала заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова, ВПГ-1 попадает в организм человека чаще всего контактно-бытовым или воздушно-капельным путем. Причем передается вирус, если находится в активной, пусть даже и в бессимптомной фазе.
Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро»
Заразиться можно:
при поцелуе;
при прикосновении кожей к слизистой больного;
при пользовании общим полотенцем;
через общую посуду;
при пользовании одной зубной щеткой;
через общую косметику.
Как выглядит «простуда на губах»?
Как правило, на коже и слизистых губ появляются одиночные или сгруппированные везикулярные высыпания размером 1–4 миллиметра.
Процесс развития герпеса можно условно поделить на несколько этапов:
сначала человек испытывает недомогание, в месте высыпаний появляется боль, пощипывание, кожа краснеет;
на стадии воспаления образуется небольшой болезненный пузырек, заполненный жидкостью;
через некоторое время пузырек лопается, и из него вытекает бесцветная жидкость, содержащая миллиарды вирусных частиц, а на его месте появляется язвочка;
со временем язвочка покрывается корочкой, подсохшие корочки отпадают, и признаки простуды исчезают.
Как помочь себе
Если у человека такая простуда на губах протекает тяжело, с осложнениями, — лучше обратиться к врачу. Лечением герпетической инфекции занимаются дерматолог, инфекционист или врач общего профиля.
С более простыми случаями можно справиться и дома самому. Тем более что в аптеках продается много разных средств для борьбы с герпесом.
— Пациентам с первичным эпизодом болезни или рецидивом необходимо противовирусное лечение, чтобы сократить длительность заболевания, а также минимизировать риск осложнений и рецидивов в дальнейшем. Противовирусная терапия препаратами из группы синтетических ациклических нуклеозидов (ацикловир) рекомендована всем пациентам с первичным эпизодом заболевания или рецидивом, независимо от локализации и степени тяжести заболевания, — рассказала Анастасия Жданова.
Облегчить состояние помогают и натуральные средства — они всегда под рукой и не дают побочных эффектов. По словам врача, их можно применять даже во время беременности и у детей.
Анастасия Жданова перечислила несколько действенных средств при простуде на губах:
пихтовое масло;
облепиховое масло;
масло шиповника;
масло чайного дерева;
масло сибирской пихты;
сок каланхоэ;
сок алоэ;
2-процентная салициловая кислота.
— При первых же симптомах «лихорадки» на губах смажьте это место одним из вышеописанных средств и повторяйте процедуру через каждые 1–2 часа. Тогда появления пузырьков можно избежать. Наносить масло нужно чистыми руками, ватным тампоном, круговыми движениями, смещаясь от внешних границ воспаления к центру, — добавила эксперт.