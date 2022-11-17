С более простыми случаями можно справиться и дома самому. Тем более что в аптеках продается много разных средств для борьбы с герпесом.

— Пациентам с первичным эпизодом болезни или рецидивом необходимо противовирусное лечение, чтобы сократить длительность заболевания , а также минимизировать риск осложнений и рецидивов в дальнейшем. Противовирусная терапия препаратами из группы синтетических ациклических нуклеозидов (ацикловир) рекомендована всем пациентам с первичным эпизодом заболевания или рецидивом, независимо от локализации и степени тяжести заболевания, — рассказала Анастасия Жданова.

Облегчить состояние помогают и натуральные средства — они всегда под рукой и не дают побочных эффектов. По словам врача, их можно применять даже во время беременности и у детей.

Анастасия Жданова перечислила несколько действенных средств при простуде на губах:

пихтовое масло; облепиховое масло; масло шиповника; масло чайного дерева; масло сибирской пихты; сок каланхоэ; сок алоэ; 2-процентная салициловая кислота.

— При первых же симптомах «лихорадки» на губах смажьте это место одним из вышеописанных средств и повторяйте процедуру через каждые 1–2 часа. Тогда появления пузырьков можно избежать. Наносить масло нужно чистыми руками, ватным тампоном, круговыми движениями, смещаясь от внешних границ воспаления к центру, — добавила эксперт.