Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Гадаем на свекле: неочевидный признак дефицита железа в организме

Правда, подобные проявления бывают и у абсолютно здоровых людей. Однако при недостатке железа они встречаются намного чаще.

27 июля 2023
признак дефицита железа
Источник:
iStockphoto

По-медицински этот симптом называется битурия. Им обозначают явление, при котором после употребления свеклы моча меняет цвет — становится красной. Например, после того, как человек поел борщ или свекольный салат.

Как рассказала врач-оториноларинголог Мария Евдокимова, битурия связана с красноватым пигментом беталаином, который есть в свекле: он активно всасывается в кишечнике и затем выделяется с мочой.

Мария Евдокимова
Медицина

ЛОР и врач профилактической медицины

«Беталаин, окислительно-восстановительный индикатор, обесцвечивается ионами трехвалентного железа, что и объясняет предрасположенность к битурии, когда для обесцвечивания этого пигмента недостаточно железа. Иначе говоря, железа не хватает — пигмент не становится бесцветным, поэтому моча окрашивается», — объяснила в своем телеграм-канале врач Мария Евдокимова.

Но не стоит сразу тревожиться, такое бывает не только при дефицитных состояниях. По словам Марии Евдокимовой, битурия встречается также у 10-14% здоровых людей после того, как они съели свеклу. Однако при недостатке железа в организме этот симптом наблюдается все же чаще, хотя тоже не у всех — у 49-80% страдающих.

Читайте также

Другие симптомы дефицита железа

Мария Евдокимова назвала еще 7 признаков недостатка железа, которые врач может заметить во время осмотра:

  • бледность;

  • сухая или грубая кожа;

  • атрофический глоссит (воспаление языка) с утратой сосочков, который может сопровождаться болью в языке или сухостью во рту;

  • хейлит, или, как говорят по-простому, заеды в уголках рта;

  • койлонихия — ложкообразные ногти;

  • редко и в особо тяжелых случаях бывает алопеция — частичное или полное выпадение волос на голове или другом участке тела;

  • крайне редко — хлороз, или бледный, слегка зеленоватый цвет лица.

К слову

Есть еще один признак дефицита железа, тоже достаточно необычный, — это желание съесть что-нибудь несъедобное. Например, погрызть мел или лед, съесть глину. Так люди пытаются неосознанно компенсировать нехватку микроэлемента.

Читайте также

Страдает каждый четвертый

Железо входит в состав гемоглобина, главная функция которого — доставка кислорода ко всем органам и тканям организма. Если есть дефицит железа в крови, транспорт кислорода нарушается, ткани просто его недополучают, что соответственно сказывается на самочувствии. Например, человек начинает чувствовать себя постоянно усталым, хуже соображает, у него падает иммунитет.

По оценкам ВОЗ, от железодефицитной анемии страдает каждый третий житель планеты.

Дефицит железа у женщин по понятным причинам выявляют чаще, чем у мужчин, — из-за ежемесячной кровопотери. Однако и мужчины не защищены от этого состояния. Как рассказывал врач-терапевт Марат Фаррахов, анемию диагностируют при показателях гемоглобина в крови:

  • у женщин — ниже 120 г/л,

  • у мужчин — ниже 130 г/л.

Что происходит в организме при дефиците железа и почему его нельзя игнорировать, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Диагностика