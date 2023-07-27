Гадаем на свекле: неочевидный признак дефицита железа в организме

Но не стоит сразу тревожиться, такое бывает не только при дефицитных состояниях. По словам Марии Евдокимовой, битурия встречается также у 10-14% здоровых людей после того, как они съели свеклу . Однако при недостатке железа в организме этот симптом наблюдается все же чаще, хотя тоже не у всех — у 49-80% страдающих.