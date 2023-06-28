Нормы гемоглобина у женщин и мужчин: с каких значений начинается анемия, рассказал терапевт

Анемия — проблема достаточно распространенная, особенно среди женщин. Зачастую даже можно услышать примерно следующую историю: человек живет со сниженными показателями всю жизнь и никто не пытается это вылечить.
Терапевт Марат Фаррахов объяснил
Врач-терапевт
Почему именно дамы чаще сталкиваются с анемией? Все дело в менструации: ежемесячно женщины теряют кровь. Анемию у женщин диагностируют при показателях гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и ниже 130 г/л у мужчин.
Какие симптомы могут указывать на развитие анемии? Вот несколько распространенных признаков:
слабость, постоянное чувство усталости и снижение работоспособности;
судороги в ногах;
выпадение волос, ломкие ногти и сухая кожа;
проблемы с учебой и развитием у детей и подростков;
непереносимость холода;
снижение иммунитета;
изменение пищевых предпочтений;
проблемы с проглатыванием твердой пищи;
ухудшение симптомов сопутствующей сердечной или легочной болезни.
Если анемию нашли у женщины в пременопаузе и постменопаузе или у мужчины, врач направит на обследование. Обычно советуют начать с двунаправленной эндоскопии — это фиброгастроскопия и видеоколоноскопия.
Кроме того, если у пациента без явных причин к потере железа проявляется анемия, ему также могут назначить тест на Helicobacter pylori, исследование на целиакию с последующей биопсией тонкой кишки.
А еще при явной клинической картине дефицита железа врач может начать пробное лечение препаратами железа. Если терапия поможет и уровень гемоглобина увеличится на 10 г/л за две недели, то у человека диагностируется абсолютный дефицит железа, даже если результаты исследований оказались сомнительными.
Сколько препарата железа нужно человеку? Российские клинические рекомендации гласят: лечебная дозировка должна быть не больше 120 мг в сутки, профилактическая — 60 мг. Слишком большие дозы просто не усваиваются, а побочные эффекты только усугубляются. В целом рекомендуемое количество находится в диапазоне от 40 до 100 мг в сутки.
Препараты железа назначают пить один раз в день. В некоторых случаях врач может посоветовать принимать их через день или трижды в неделю. Их не стоит совмещать с продуктами, которые ухудшают всасываемость железа. Это, например, молоко, чай, алкоголь, клетчатка. До и после приема таблеток и употреблением подобной пищи лучше сделать двухчасовой перерыв. Ухудшить усвоение могут и некоторые лекарства: антациды, препараты кальция, блокаторы рецепторов гистамина, ингибиторы протонной помпы. Поэтому тут лучше посоветоваться с медиком. Внутривенное введение препарата железа можно проводить только под наблюдением специалиста.