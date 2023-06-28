Нормы гемоглобина у женщин и мужчин: с каких значений начинается анемия, рассказал терапевт

Препараты железа назначают пить один раз в день. В некоторых случаях врач может посоветовать принимать их через день или трижды в неделю. Их не стоит совмещать с продуктами, которые ухудшают всасываемость железа. Это, например, молоко, чай, алкоголь, клетчатка. До и после приема таблеток и употреблением подобной пищи лучше сделать двухчасовой перерыв. Ухудшить усвоение могут и некоторые лекарства: антациды, препараты кальция, блокаторы рецепторов гистамина, ингибиторы протонной помпы. Поэтому тут лучше посоветоваться с медиком. Внутривенное введение препарата железа можно проводить только под наблюдением специалиста.

