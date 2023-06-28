Helicobacter pylori (H. pylori) живет на слизистой оболочке желудка человека. По данным ВОЗ, почти половина населения планеты — носители этой бактерии. Как говорят врачи, распространенность бактерии в популяции зависит от уровня жизни. В странах, где живут лучше, она ниже.
Если так много людей, у которых есть эта бактерия, значит, беспокоиться не стоит? На самом деле не совсем так, говорит гастроэнтеролог Мария Лопатина.
«Давайте разберемся, надо ли все-таки лечить эту злосчастную бактерию. Важно знать, что Helicobacter pylori является наиболее распространенной хронической бактериальной инфекцией и связана с язвенной болезнью, хроническим гастритом, аденокарциномой и MALT-лимфомой желудка», — говорит эксперт.
Впадать в панику точно не надо. А вот обследоваться, если у вас есть следующие «красные флаги» или патологии/обстоятельства все же стоит.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — Helicobacter pylori считается основной причиной этих заболеваний.
MALT-лимфома желудка. Антихеликобактерная терапия — основной метод лечения MALT-лимфомы желудка у H. pylori-позитивных пациентов, которое приводит к регрессии опухоли.
Функциональная диспепсия — это комплекс симптомов: боли и чувство жжения в верхних отделах живота и/или ощущение переполнения после еды и раннее насыщение, то есть человек поел немного, а по ощущениям — объелся.
Рак желудка у близких родственников. Здесь все понятно и без комментариев.
Необходимость назначения на длительный срок нестероидных противовоспалительных препаратов. Инфекция H. pylori признана независимым фактором риска образования язв при приеме этих препаратов.
Аутоиммунная тромбоцитопения. Многочисленными исследованиями доказана тенденция к увеличению количества тромбоцитов после уничтожения H. pylori.
Железодефицитная анемия. У H. pylori-позитивных лиц это состояние развивается достоверно чаще, чем у неинфицированных.
Состояния, при которых планируется назначение на длительный срок ингибиторов протонной помпы (например, пищевод Баррета). Длительный прием ИПП приводит к снижению кислотности желудочного сока, что создает более благоприятные условия для жизнедеятельности H. pylori, усиливая тем самым воспаление и ускоряя развитие атрофии слизистой.
«Если у вас есть что-то из списка выше, то обследоваться на бактерию все же надо. Анализы подтвердили наличие Helicobacter pylori? Значит, лечение нужно проводить обязательно и желательно как можно скорее, даже при отсутствии каких-либо жалоб», — говорит Мария Лопатина.
Случай из практики
«Пациент обратился на прием, после того как решил выполнить гастроскопию на всякий случай. Никаких жалоб у него не было. Во время процедуры ему взяли биопсию и выявили дисплазию высокой степени = cancer in situ — рак самой начальной стадии. По результатам биопсии гастроэнтеролог тут же направила его удалить часть желудка. И вот он пришел ко мне за вторым мнением. Я сказала ему, что в случае выявления дисплазии высокой степени обязательно нужен пересмотр биопсии другим морфологом. Мы сделали пересмотр у эксперта, и дисплазия не подтвердилась. Желудок остался цел», — говорит врач.
Какие выводы можно сделать из этой ситуации?
Хеликобактер может протекать абсолютно бессимптомно, но это не значит, что о нем можно забыть. Ни в коем случае! Ведь чем раньше будет начато лечение, тем больше вероятность остановить процесс на ранней стадии. А если вы уже в процессе терапии, то нужно всеми силами постараться довести его до конца, соблюдая все нюансы, чтобы максимально увеличить шансы на успех и не вызвать устойчивость бактерии к препаратам, заключила Мария Лопатина.