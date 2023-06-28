Хеликобактер может протекать абсолютно бессимптомно, но это не значит, что о нем можно забыть. Ни в коем случае! Ведь чем раньше будет начато лечение, тем больше вероятность остановить процесс на ранней стадии. А если вы уже в процессе терапии, то нужно всеми силами постараться довести его до конца, соблюдая все нюансы, чтобы максимально увеличить шансы на успех и не вызвать устойчивость бактерии к препаратам, заключила Мария Лопатина.