Как удалить хеликобактер пилори из организма, рассказала гастроэнтеролог Успенская

Одна из причин рака желудка

— Связь H. pylori с развитием онкологического процесса доказана, поэтому он отнесен к канцерогенам I порядка, — говорит Мария Успенская. — Кроме того, в исследованиях было показано, что наличие в организме H. pylori связано с развитием дефицита железа и витамина В12, с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, хронической идиопатической крапивницей, с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), болезнью Альцгеймера и др.

Почему один и тот же микроорганизм вызывает различные виды повреждений слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, а также широкий спектр внегастродуоденальных заболеваний?

По всей вероятности, ответ кроется в патогенных свойствах конкретного штамма H. pylori и особенностях организма инфицированного. Однако учеными до сих пор не определено строгой зависимости между конкретным штаммом этого микроорганизма и типом изменений в слизистой оболочке желудка.

Панацея — пробиотики?

В геноме H. pylori происходят различные мутации, делая его устойчивым к антибактериальным препаратам.

— Но особенно остро эта проблема проявилась в период пандемии COVID-19, когда применение антибиотиков существенно возросло. В связи с этим интересным направлением в лечении H. pylori представляется использование пробиотиков, — говорит Мария Успенская.

Главной задачей в лечении H. pylori-ассоциированных заболеваний является эрадикация (удаление) бактерии из организма. Учитывая то, что H. pylori является доказанным фактором риска развития рака желудка, удаление этого микроорганизма из организма является профилактикой онкологического процесса.

— Схема эрадикационной терапии за годы претерпела ряд изменений, — рассказывает Мария Успенская. — Удлинился период назначения антибиотиков до 14 дней, увеличились дозировки ингибиторов протонной помпы, дополнительно добавились препараты висмута. Кроме того, согласно VI Маастрихтскому консенсусу, пробиотики могут использоваться в качестве дополнения к стандартной эрадикационной терапии.

Пробиотики используются с несколькими целями: коррекция дисбиотических изменений кишечной микрофлоры и профилактика антибиотикоассоциированной диареи, усиление местной иммунологической защиты, улучшение показателей гуморального и клеточного иммунитета, антагонистическое действие в отношении H. pylori.

Существуют данные об успешном применении в эрадикационной терапии Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG, Bifidobacterium spp. Особенно актуально применение пробиотиков у людей с устойчивыми к антибиотикам штаммами H. pylori, а также у тех, кому в силу ряда причин невозможно назначение схемы эрадикационной терапии — поливалентная аллергия, сопутствующая патология, требующая приема большого количества лекарственных препаратов. Остается вопрос: можно ли избавиться от хеликобактера при помощи только пробиотиков? Существуют работы, показывающие эрадикационный эффект Enterococcus faecium штамм L-3, Bacillus subtilis, однако достаточных доказательств для рекомендации такого лечения пока нет.