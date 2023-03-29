Как удалить хеликобактер пилори из организма, рассказала гастроэнтеролог Успенская

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные Helicobacter pylori, по-прежнему остается много неясных вопросов, касающихся этой бактерии. H. pylori присутствует в человеческой популяции не менее 100 тысяч лет, постоянно расширяя свой ареал обитания и генетическое разнообразие. Это объясняет адаптацию микроорганизма и способность прятаться от иммунитета человека.
Инфицированность населения всего мира бактерией Helicobacter pylori составляет более 50%. Однако заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori, развиваются лишь у небольшой части инфицированных людей. Частота встречаемости данного микроорганизма в развитых странах составляет 30–50%, в то время как в развивающихся странах этот показатель достигает 80–90%.
Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)
Источником H. pylori является человек, но также известно о выделении этого патогена от домашних животных — кошек, свиней, обезьян, живущих в неволе, крупного рогатого скота и даже домашних мух, однако сам факт передачи этой бактерии от животных к человеку не был доказан.
— H. pylori способен выживать в хлорированной и озонированной воде, — поясняет Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. — Заражение данным патогеном очищенной питьевой воды может приводить к массовой инфицированности населения. Чаще всего инфицирование H. pylori происходит в возрасте до 10 лет, после чего бактерия длительно находится в организме, вызывая различные формы поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки. H. pylori передается главным образом внутри семьи, чаще от инфицированной матери.
Основные заболевания, причиной которых становится H. pylori:
гастрит,
гастродуоденит,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
HP-ассоциированная функциональная диспепсия,
MALT-лимфома и аденокарцинома желудка.
Одна из причин рака желудка
— Связь H. pylori с развитием онкологического процесса доказана, поэтому он отнесен к канцерогенам I порядка, — говорит Мария Успенская. — Кроме того, в исследованиях было показано, что наличие в организме H. pylori связано с развитием дефицита железа и витамина В12, с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, хронической идиопатической крапивницей, с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), болезнью Альцгеймера и др.
Почему один и тот же микроорганизм вызывает различные виды повреждений слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, а также широкий спектр внегастродуоденальных заболеваний?
По всей вероятности, ответ кроется в патогенных свойствах конкретного штамма H. pylori и особенностях организма инфицированного. Однако учеными до сих пор не определено строгой зависимости между конкретным штаммом этого микроорганизма и типом изменений в слизистой оболочке желудка.
Панацея — пробиотики?
В геноме H. pylori происходят различные мутации, делая его устойчивым к антибактериальным препаратам.
— Но особенно остро эта проблема проявилась в период пандемии COVID-19, когда применение антибиотиков существенно возросло. В связи с этим интересным направлением в лечении H. pylori представляется использование пробиотиков, — говорит Мария Успенская.
Главной задачей в лечении H. pylori-ассоциированных заболеваний является эрадикация (удаление) бактерии из организма. Учитывая то, что H. pylori является доказанным фактором риска развития рака желудка, удаление этого микроорганизма из организма является профилактикой онкологического процесса.
— Схема эрадикационной терапии за годы претерпела ряд изменений, — рассказывает Мария Успенская. — Удлинился период назначения антибиотиков до 14 дней, увеличились дозировки ингибиторов протонной помпы, дополнительно добавились препараты висмута. Кроме того, согласно VI Маастрихтскому консенсусу, пробиотики могут использоваться в качестве дополнения к стандартной эрадикационной терапии.
Пробиотики используются с несколькими целями: коррекция дисбиотических изменений кишечной микрофлоры и профилактика антибиотикоассоциированной диареи, усиление местной иммунологической защиты, улучшение показателей гуморального и клеточного иммунитета, антагонистическое действие в отношении H. pylori.
Существуют данные об успешном применении в эрадикационной терапии Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG, Bifidobacterium spp. Особенно актуально применение пробиотиков у людей с устойчивыми к антибиотикам штаммами H. pylori, а также у тех, кому в силу ряда причин невозможно назначение схемы эрадикационной терапии — поливалентная аллергия, сопутствующая патология, требующая приема большого количества лекарственных препаратов. Остается вопрос: можно ли избавиться от хеликобактера при помощи только пробиотиков? Существуют работы, показывающие эрадикационный эффект Enterococcus faecium штамм L-3, Bacillus subtilis, однако достаточных доказательств для рекомендации такого лечения пока нет.
Специфической профилактики инфекции H. pylori не существует, подчеркивает эксперт. В течение 25 лет ведутся работы в области разработки вакцины против H. pylori. Особенности данной бактерии, ее уход от иммунного ответа и сложности в вопросе введения вакцины не преодолены и требуют дальнейшего изучения. Неспецифическая профилактика подразумевает строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены.