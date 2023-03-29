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Как удалить хеликобактер пилори из организма, рассказала гастроэнтеролог Успенская

Считается, что до 75% рака желудка и не менее 60% гастрита и язвенной болезни желудка связаны с хеликобактерной инфекцией. Как избавиться от опасной бактерии, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

29 марта 20234
Как удалить хеликобактер пилори из организма, рассказала гастроэнтеролог Успенская

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные Helicobacter pylori, по-прежнему остается много неясных вопросов, касающихся этой бактерии.  H. pylori присутствует в человеческой популяции не менее 100 тысяч лет, постоянно расширяя свой ареал обитания и генетическое разнообразие. Это объясняет адаптацию микроорганизма и способность прятаться от иммунитета человека.

Инфицированность населения всего мира бактерией Helicobacter pylori составляет более 50%. Однако заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori, развиваются лишь у небольшой части инфицированных людей. Частота встречаемости данного микроорганизма в развитых странах составляет 30–50%, в то время как в развивающихся странах этот показатель достигает 80–90%.

Мария Успенская
Гастроэнтерология

Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)

Источником H. pylori является человек, но также известно о выделении этого патогена от домашних животных — кошек, свиней, обезьян, живущих в неволе, крупного рогатого скота и даже домашних мух, однако сам факт передачи этой бактерии от животных к человеку не был доказан.

— H. pylori способен выживать в хлорированной и озонированной воде, — поясняет Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. — Заражение данным патогеном очищенной питьевой воды может приводить к массовой инфицированности населения. Чаще всего инфицирование H. pylori происходит в возрасте до 10 лет, после чего бактерия длительно находится в организме, вызывая различные формы поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки. H. pylori передается главным образом внутри семьи, чаще от инфицированной матери.

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Основные заболевания, причиной которых становится H. pylori:

  • гастрит,

  • гастродуоденит,

  • язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,

  • HP-ассоциированная функциональная диспепсия,

  • MALT-лимфома и аденокарцинома желудка.

Одна из причин рака желудка

— Связь H. pylori с развитием онкологического процесса доказана, поэтому он отнесен к канцерогенам I порядка, — говорит Мария Успенская. — Кроме того, в исследованиях было показано, что наличие в организме H. pylori связано с развитием дефицита железа и витамина В12, с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, хронической идиопатической крапивницей, с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), болезнью Альцгеймера и др.

Почему один и тот же микроорганизм вызывает различные виды повреждений слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, а также  широкий спектр внегастродуоденальных заболеваний?

По всей вероятности, ответ кроется в патогенных свойствах конкретного штамма H. pylori и особенностях организма инфицированного. Однако учеными до сих пор не определено строгой зависимости между конкретным штаммом этого микроорганизма и типом изменений в слизистой оболочке желудка.

Панацея — пробиотики?

В геноме H. pylori происходят различные мутации, делая его устойчивым к антибактериальным препаратам.

— Но особенно остро эта проблема проявилась в период пандемии COVID-19, когда применение антибиотиков существенно возросло. В связи с этим интересным направлением в лечении H. pylori представляется использование пробиотиков, — говорит Мария Успенская.

Главной задачей в лечении H. pylori-ассоциированных заболеваний является эрадикация (удаление) бактерии из организма. Учитывая то, что H. pylori является доказанным фактором риска развития рака желудка, удаление этого микроорганизма из организма является профилактикой онкологического процесса.

— Схема эрадикационной терапии за годы претерпела ряд изменений, — рассказывает Мария Успенская. — Удлинился период назначения антибиотиков до 14 дней, увеличились дозировки ингибиторов протонной помпы, дополнительно добавились препараты висмута. Кроме того, согласно VI Маастрихтскому консенсусу, пробиотики могут использоваться в качестве дополнения к стандартной эрадикационной терапии. 

Пробиотики используются с несколькими целями: коррекция дисбиотических изменений кишечной микрофлоры и профилактика антибиотикоассоциированной диареи, усиление местной иммунологической защиты, улучшение показателей гуморального и клеточного иммунитета, антагонистическое действие в отношении H. pylori.

Существуют данные об успешном применении в эрадикационной терапии Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG, Bifidobacterium spp. Особенно актуально применение пробиотиков у людей с устойчивыми к антибиотикам штаммами H. pylori, а также у тех, кому в силу ряда причин невозможно назначение схемы эрадикационной терапии — поливалентная аллергия, сопутствующая патология, требующая приема большого количества лекарственных препаратов. Остается вопрос: можно ли избавиться от хеликобактера при помощи только пробиотиков? Существуют работы, показывающие эрадикационный эффект Enterococcus faecium штамм L-3, Bacillus subtilis, однако достаточных доказательств для рекомендации такого лечения пока нет.

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Специфической профилактики инфекции H. pylori не существует, подчеркивает эксперт. В течение 25 лет ведутся работы в области разработки вакцины против H. pylori. Особенности данной бактерии, ее уход от иммунного ответа и сложности в вопросе введения вакцины не преодолены и требуют дальнейшего изучения. Неспецифическая профилактика подразумевает строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены.

Автор текста:Ирина Фигурина
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