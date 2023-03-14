Гастроэнтеролог Бернацкий назвал единственный симптом, который может говорить о язве желудка

Рак желудка, как и многие другие злокачественные опухоли, обнаружить на ранних стадиях трудно. У них, как правило, нет характерных симптомов, по которым можно было бы заподозрить что-то серьезное и сразу бежать к врачу. Как, впрочем, нет и единственной причины, по которой развивается злокачественная опухоль. Рак желудка — не исключение.
Как рассказал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог НМИЦ онкологии им. Петрова, онкологический процесс — многофакторный. По словам врача, среди причин рака желудка могут быть
бактерия Helicobacter pylori,
хроническая и часто рецидивирующая язва желудка,
курение,
алкоголь,
воздействие химических веществ,
неправильное питание,
генетическая предрасположенность,
1-я группа крови — так считают некоторые, хотя, по словам специалиста НМИЦ онкологии, это не совсем так. В то же время обладатели именно этой группы составляют большинство среди пациентов с язвой желудка.
Как не пропустить рак желудка
Обнаружить рак по симптомам вовремя, когда он только начинается и успешно лечится, практически невозможно. Как пояснил эксперт, симптомы появляются, как правило, когда опухоль прорастает уже в мышечный слой желудка — именно там находятся болевые рецепторы, которые и дают человеку тревожные звоночки. Поэтому обычно пациенты обращаются за помощью, когда болезнь уже достигла 3-й стадии и даже начались метастазы.
Единственный способ не пропустить рак желудка на ранней стадии — регулярно проходить профилактическое обследование. Самый точный метод — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Как уточнил гастроэнтеролог, делать ее обязательно после 35 лет, а при случаях рака желудка в семье и того раньше — после 30.
Этот признак говорит о язве
Хроническая или часто рецидивирующая язва желудка — по сути, предраковое состояние, за которым надо постоянно наблюдать и которое, конечно, надо лечить. Выявить ее без той же гастроскопии тоже непросто. По словам Артура Бернацкого, у язвенной болезни желудка нет специфических, характерных только для нее симптомов. За исключением, пожалуй, одного.
Гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
— Для язвы желудка или 12-перстной кишки есть один характерный симптом — голодные боли. Когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. Такой симптом на 90% говорит о язве. Но это классика — «как по учебнику», и это редко встречается. Вся остальная симптоматика не специфична, включая отрыжку и изжогу, —
И хотя, по словам врача, язва желудка не обязательно может переродиться в рак, без внимания и лечения оставлять ее точно нельзя.
Что помогает язве переродиться в рак
Кроме активного воспаления в желудке, которое никогда не лечилось, этому способствует прием некоторых лекарств. По словам Артура Бернацкого, к ним относятся, например, препараты при повышенном давлении, содержащие аспирин, и популярные обезболивающие — так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто принимают при головных, зубных болях.
— Ошибка, которую часто допускают при приеме аспирина, — пить таблетку перед сном, тем более запивая лишь глотком воды. Так делать категорически нельзя. Аспирин надо запивать целым стаканом воды и принимать только после еды, желательно после обеда. Есть даже такое понятие, как аспириновая язва — когда таблетка фактически приклеивается к стенке желудка и начинает разъедать слизистую желудка, — предупредил гастроэнтеролог.
Любители кофе и курильщики тоже в группе риска по язвенной болезни, особенно если еще увлекаются обезболивающими.
— Человек позавтракал, выпил обезболивающее, запил все это кофе и покурил — это классика жанра, триада язвы, — напомнил гастроэнтеролог.