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Гастроэнтеролог Бернацкий назвал единственный симптом, который может говорить о язве желудка

Язва желудка считается одним из основных факторов риска развития рака. Хотя врачи заверяют: перерождение происходит далеко не всегда. Главное, не запускать процесс и лечить воспаление.

14 марта 20231
как распознать язву желудка
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Рак желудка, как и многие другие злокачественные опухоли, обнаружить на ранних стадиях трудно. У них, как правило, нет характерных симптомов, по которым можно было бы заподозрить что-то серьезное и сразу бежать к врачу. Как, впрочем, нет и единственной причины, по которой развивается злокачественная опухоль. Рак желудка — не исключение.

Как рассказал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог НМИЦ онкологии им. Петрова, онкологический процесс — многофакторный. По словам врача, среди причин рака желудка могут быть

  • бактерия Helicobacter pylori,

  • хроническая и часто рецидивирующая язва желудка,

  • курение,

  • алкоголь,

  • воздействие химических веществ,

  • неправильное питание,

  • стресс,

  • генетическая предрасположенность,

  • 1-я группа крови — так считают некоторые, хотя, по словам специалиста НМИЦ онкологии, это не совсем так. В то же время обладатели именно этой группы составляют большинство среди пациентов с язвой желудка.

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Как не пропустить рак желудка

Обнаружить рак по симптомам вовремя, когда он только начинается и успешно лечится, практически невозможно. Как пояснил эксперт, симптомы появляются, как правило, когда опухоль прорастает уже в мышечный слой желудка — именно там находятся болевые рецепторы, которые и дают человеку тревожные звоночки. Поэтому обычно пациенты обращаются за помощью, когда болезнь уже достигла 3-й стадии и даже начались метастазы.

Единственный способ не пропустить рак желудка на ранней стадии — регулярно проходить профилактическое обследование. Самый точный метод — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Как уточнил гастроэнтеролог, делать ее обязательно после 35 лет, а при случаях рака желудка в семье и того раньше — после 30.

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Этот признак говорит о язве

Хроническая или часто рецидивирующая язва желудка — по сути, предраковое состояние, за которым надо постоянно наблюдать и которое, конечно, надо лечить. Выявить ее без той же гастроскопии тоже непросто. По словам Артура Бернацкого, у язвенной болезни желудка нет специфических, характерных только для нее симптомов. За исключением, пожалуй, одного.

Артур Бернацкий

Гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Для язвы желудка или 12-перстной кишки есть один характерный симптом — голодные боли. Когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. Такой симптом на 90% говорит о язве. Но это классика — «как по учебнику», и это редко встречается. Вся остальная симптоматика не специфична, включая отрыжку и изжогу, — рассказал Артур Бернацкий в подкасте НИИ онкологии им. Петрова «Само не пройдет».

И хотя, по словам врача, язва желудка не обязательно может переродиться в рак, без внимания и лечения оставлять ее точно нельзя.

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Что помогает язве переродиться в рак

Кроме активного воспаления в желудке, которое никогда не лечилось, этому способствует прием некоторых лекарств. По словам Артура Бернацкого, к ним относятся, например, препараты при повышенном давлении, содержащие аспирин, и популярные обезболивающие — так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто принимают при головных, зубных болях.

Ошибка, которую часто допускают при приеме аспирина, — пить таблетку перед сном, тем более запивая лишь глотком воды. Так делать категорически нельзя. Аспирин надо запивать целым стаканом воды и принимать только после еды, желательно после обеда. Есть даже такое понятие, как аспириновая язва — когда таблетка фактически приклеивается к стенке желудка и начинает разъедать слизистую желудка, — предупредил гастроэнтеролог.

Любители кофе и курильщики тоже в группе риска по язвенной болезни, особенно если еще увлекаются обезболивающими.

Человек позавтракал, выпил обезболивающее, запил все это кофе и покурил — это классика жанра, триада язвы, — напомнил гастроэнтеролог.

Автор текста:Анастасия Романова
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