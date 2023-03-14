Гастроэнтеролог Бернацкий назвал единственный симптом, который может говорить о язве желудка

Рак желудка, как и многие другие злокачественные опухоли, обнаружить на ранних стадиях трудно. У них, как правило, нет характерных симптомов, по которым можно было бы заподозрить что-то серьезное и сразу бежать к врачу. Как, впрочем, нет и единственной причины, по которой развивается злокачественная опухоль. Рак желудка — не исключение.

Как рассказал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог НМИЦ онкологии им. Петрова, онкологический процесс — многофакторный. По словам врача, среди причин рака желудка могут быть