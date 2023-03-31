Онколог Карасев рассказал, что произойдет, если не лечить язву желудка

Язва — это глубокая рана в стенке желудка. Возникает она при повреждении слизистой оболочки, чаще всего в этом виноваты бактерии Helicobacter pylori. Кроме того, регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов может вызвать медикаментозную язву. Вероятность заболеть язвой желудка увеличивается с возрастом.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.
— Язва — это результат длительного воспаления слизистой оболочки желудка. Через какое-то время на органе образуются ранки. Обычно язва начинается с гастрита, на который люди не обращают внимания, — поясняет эксперт.
Мало кто знает, что из желудка воспаление совершенно спокойно может пойти дальше. В этом случае образуется язва 12-перстной кишки. И это уже гораздо серьезнее и масштабнее.
Язва сама по себе плохо заживает без должного лечения, все-таки она — не разбитая коленка.
Чем она опасна
Некоторые уверены, что язва — это просто неприятно, но можно спокойно жить и с ней. На самом деле все совсем не так. Если болезнь запустить, то могут развиться очень серьезные осложнения.
Например:
внутреннее кровотечение;
прободение или перфорация язвы (по сути язва делает дырки в желудке);
содержимое желудка выливается в брюшную полость (это смертельно и необходима срочная операция);
язвы имеют очень высокую склонность к перерождению в онкологию, особенно те, которые плохо поддаются лечению.
Поэтому ни в коем случае не «забрасывайте» это заболевание. Лечите, наблюдайте, слушайте своего врача. Только так получится избежать серьезных осложнений, заключил Иван Карасев.
Симптомы язвы желудка
Большинство язв желудка не имеют никаких симптомов или вызывают лишь легкий дискомфорт. Они нередко выявляются только при наличии осложнений, особенно если были вызваны приемом обезболивающих препаратов. Многие из симптомов, возникающих при язве, весьма неспецифичны:
чувство давления и полноты в животе,
потеря аппетита,
тошнота и рвота,
нерегулярный стул и газы,
изжога и кислые отрыжки,
а также боль в верхней части живота, не связанная с едой или чаще возникающая после еды, чем до приема пищи.
Как ее лечат
Если врачи не обнаруживают бактерии Helicobacter или рак, обычно для лечения язвы желудка назначают ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как омепразол и пантопразол. Они уменьшают накопление желудочной кислоты. Препарат принимают от 4 до 8 недель.
В другом случае, если причиной язвы желудка стал нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), его больше не следует принимать, врач советует альтернативу. Кроме того, людям с язвой желудка не следует курить и употреблять спиртное.
Если причиной является инфекция, вызванная бактериями Helicobacter pylori, назначают два дополнительных антибиотика с разными активными ингредиентами вместе с ингибиторами протонной помпы (тройная терапия).