Онколог Карасев рассказал, что произойдет, если не лечить язву желудка

— Язва — это результат длительного воспаления слизистой оболочки желудка. Через какое-то время на органе образуются ранки. Обычно язва начинается с гастрита, на который люди не обращают внимания, — поясняет эксперт.

Мало кто знает, что из желудка воспаление совершенно спокойно может пойти дальше. В этом случае образуется язва 12-перстной кишки . И это уже гораздо серьезнее и масштабнее.