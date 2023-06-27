Не есть сахар и постоянно брать кровь: врачи развеяли мифы о сахарном диабете, но не все

Участники круглого стола «Доктора Питера» разобрали самые распространенные представления о диабете и рассказали, как сохранить качество жизни, если диагноз уже стоит.
Миф 1. Сахар провоцирует диабет
Не самом деле не сладкое приводит к сахарному диабету, а любые углеводы — это лишние калории, из-за которых возникает избыточная масса тела и инсулинорезистентность. Все это в цепочке вызывает заболевание, пояснил Олег Хохунов, заведующий эндокринологическим отделением СПБ ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко». По его словам, современные люди гиподинамичны, из-за чего потребленные калории не расходуются, а запасаются в жировую ткань. В итоге все это может привести к диабету второго типа. Однако все люди разные, и такой сценарий срабатывает не у всех — многое зависит от обмена веществ и генетической предрасположенности.
Заведующий отделением эндокринологии СПБ ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», врач высшей квалификационной категории.Карточка эксперта
— Не сахар является мощным триггером для диабета, а именно результат его потребления, — добавил Рустем Садыков, врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom. — По статистике ВОЗ, лишний вес — один из главных факторов развития СД. У людей с лишним весом болезнь развивается в 7 раз чаще, чем у людей с нормальной массой тела. Очевидно, что избыточное употребление легких углеводов — главный провоцирующий фактор развития избыточной массы, как и наследственная расположенность.
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiomКарточка эксперта
Если же нет генетического фактора, избыточного веса, при нормальном питании и здоровой физической активности — конечно же, сладкое можно есть в умеренных количествах, и это не приведет к диабету.
Миф 2. Диабетикам вообще нельзя есть сладкое
Необходимо разделять сахарный диабет первого и второго типа, уточнил Олег Хохунов. У людей с первым типом нет своего инсулина и его надо вводить извне, так что требуется полная заместительная инсулинотерапия. Это требует четкого расчета поступающих углеводов (то есть, сколько съедено): отсюда рассчитывается доза инсулина, необходимая, чтобы углеводы попали в клетку.
— При первом типе строгих ограничений нет, мы разрешаем таким пациентам есть все, но с условием расчета адекватной дозы, — пояснил эксперт. — Диабет же второго типа возникает в основном из-за ожирения и избыточной массы, и тут компенсация направлена, в первую очередь, на снижение потребления сахара и уменьшение массы тела. Этим пациентам мы разрешаем, например, фрукты ограниченно. Причем кислые или сладкие — не имеет значения, так как, например, в красных и зеленых яблоках независимо от вкуса примерно одинаковое количество углеводов.
— Важно следить за потреблением сахара, если уже есть диагноз, — говорит Рустем Садыков. — Пациентам с диабетом второго типа надо обратить внимание на то, когда съедается этот сахар и в каком виде. Мы говорим именно про короткоцепочные углеводы со сладким вкусом, хотя крахмал в картофеле тоже принципиально важен. Имеет значение — на голодный желудок такую пищу есть или нет. Так что бабушкино «съешь суп, а потом конфету» вполне имело смысл. Еще важна скорость всасывания пищи. Например, во фруктах много клетчатки, что задерживает всасывание содержащегося в них сахара. Также нередко употребление легких углеводов ведет к возникновению кандидоза кишечника, а это чревато серьезным повышением аппетита — такие пациенты, как правило, страдают избыточной массой тела.
Миф 3. Правильное питание решает все
На начальном этапе уровень глюкозы корректируется диетой, поэтому изменение пищевого поведения и переход на рациональное питание здесь — главный шаг, говорит Олег Хохунов.
— Если же пациент уже пришел с высоким сахаром, мы сразу назначим терапию, — продолжил он. — А на этапе преддиабета, который пытается перейти в диабет, важно четкое соблюдение рекомендаций врача: прежде всего, спорт и правильное питание, тогда и уровень сахара в крови компенсируется. Но большинство пациентов не готово к такому лечению, так как не хватает силы воли заставить себя правильно питаться и расстаться с некоторыми продуктами. Многим проще пойти на бариатрическую операцию, после которой волей-неволей придется питаться мелкими порциями, формируя новое пищевое поведение.
— Часто пациенты приходят с преддиабетом и инсулинорезистентностью, пока сама болезнь еще не развилась, — говорит Рустем Садыков. — Теоретически, если снизить вес и соблюдать правильный образ жизни: питание, здоровый сон с 23 вечера до 7 утра, умеренная физическая нагрузка, — то можно очень серьезно скорректировать уровень сахара. Но даже при благоприятной картине самостоятельно отменять препараты, если они уже назначены, нельзя. Это должен делать только врач-эндокринолог.
Миф 4. Диабет лечат только уколами
Олег Хохунов напомнил, что лекарственная терапия и рациональное питание идут вместе, но когда уровень сахара выравнивается, пациенты, видя улучшения, часто начинают самостоятельно отменять лекарства. В итоге они попадают по скорой в больницу. Так что корректировать терапию даже на благоприятном фоне — дело только врача.
— При впервые выявленном диабете второго типа на начальном этапе возможна инсулинотерапия, чтобы привести сахар в норму, — добавил Олег Хохунов. — Для компенсации мы добавляем разные группы и комбинации препаратов. Например, у меня была пациентка с высокой инсулинорезистентностью — ей назначили около 200 единиц инсулина в сутки. Но при добавлении таблетированых препаратов нам удалось совсем уйти от инсулина. Что касается диабета первого типа, то здесь лечением является только инсулинотерапия.
— Пациенты бывают разные, — добавил Рустем Садыков. — Когда приходит понимание, что сахарный диабет стучится в двери, наши пациенты обычно берут себя в руки и могут нормализовать вес. Бывают и такие случаи, когда пациентам целенаправленно удается диетой и изменением образа жизни добиться достаточно устойчивого снижения сахара. Тогда мы совсем отменяем инсулин и даже сахароснижающие препараты. В целом, правильное формирование продуктовой корзины дает снижение сахара без серьезных мук. Но имеет значение не только вес. Например, анализ фактора пищевой гиперчувствительности помогает спланировать диету и остановить развитие болезни на начальном этапе.
Миф 5. Диабетикам нужно постоянно брать кровь
Первый тип диабета требует более жесткого контроля и более частых измерений сахара, отметил Олег Хохунов. Нужно измерить уровень сахара до приема пищи и четко рассчитать, сколько углеводов будет получено с пищей. Осложнения же возникают потому, что этот показатель пациенты контролируют плохо или считают неправильно. Плюс еда может всосаться быстрее, разные комбинации продуктов работают по-разному, поэтому нужен строгий контроль.
— При втором типе все попроще, но если таблетированные препараты не вызывают снижения сахара, я рекомендую натощак хотя бы раз в неделю измерять его уровень и записывать, — говорит эксперт. — А через пару месяцев с данными об уровне гликированного гемоглобина перед глазами врач сможет найти причину проблемы: либо это погрешности в питании, либо недостаточная медикаментозная поддержка. Тогда понятно, с чем надо усерднее работать — с пищевым дневником или препаратами.
— При приеме таблеток измерения сахара делают несколько раз в неделю, — говорит Рустем Садыков. — На начальной стадии, при ожирении и инсулинорезистентности с профилактической точки зрения мы смотрим на гликированный гемоглобин — для нас это более «растянутый» показатель сахара крови, который замеряется в течение 3-4 месяцев. Если диабет уже развился — там ситуация другая, и этот показатель мы рассматриваем за более долгий период, чтобы дождаться достижения целевых цифр. Сейчас к нам приходят очень грамотные пациенты — с одной стороны это хорошо, с другой важно не допускать никаких собственных «импровизаций» с их стороны и делать все под контролем врача.
Миф 6. Диабет грозит потерей зрения и ампутацией конечностей
Есть прямо пропорциональная зависимость уровня сахара, степени компенсации диабета и скорости развития осложнений: чем лучше болезнь компенсирована, тем дольше врачи могут отсрочить развитие осложнений, говорит Олег Хохунов.
— Одним из таких осложнений может быть поражение сетчатки глаза — изменение сосудов, которое в итоге может привести к кровоизлиянию и полной слепоте, — пояснил эксперт. — Но пациент не почувствует начавшихся изменений, острота зрения не снижается, пока не произойдет катастрофа.
Не менее грозное осложнение — развитие при высоких уровнях сахаров хронической болезни почек с повышением креатинина, что ухудшает качество жизни.
— Пациентов с выявленным диабетом может ничего не беспокоить много лет, но надо понимать, что пока сахар еще «хороший», этот уровень надо фиксировать и скорее бежать к врачу, — добавил Олег Хохунов. — Иначе, когда через какое-то время начнут проявляться последствия, назад уже ничего не вернуть — сохранить бы, что осталось.
Диабетическая стопа — еще одно осложнение, при котором снижается чувствительность на ногах, а пациенты, опять же, могут не заметить какого-либо повреждения. Это несет опасность некроза тканей вплоть до ампутации.
— Первое, на что обращаем внимание — это поражение сосудов: оно подкрадывается тихо и незаметно. На фоне мнимого благополучия на самом деле идут серьезные процессы, возникают микроангиопатии, при макроуровне поражаются сосуды разного калибра, — говорит Рустем Садыков. — Этот незаметный поначалу процесс приводит и к слепоте, и диабетической стопе. Второе — есть такое понятие, как гликация, засахаривание белка. Гликированные продукты вызывают системное хроническое воспаление, а оно, в свою очередь, вызывает инсулинорезистентность — повышение сахара. Таким образом круг замыкается. В протоколах лечения в нашей клинике мы в том числе используем один из современных пробиотических штаммов Lactis KF-140, разработанный институтом питания Кореи. Этот препарат показал способность снижения гликации и защиты сосудов. Есть еще прибор AGE reader для измерения гликации, который показывает системное поражение сосудов. С его помощью видно гликацию на коже и под ней, ее корреляцию с поражением сосудов — и это действительно системный процесс.
Миф 7. Если в роду нет диабетиков, то не заболеешь. Ведь диабет передается по наследству
По словам Олега Хохунова, статистика говорит, что риск передачи диабета ребенку у женщин 4%, а у мужчин — 6%. При этом диабет у ребенка может развиться и независимо от родителей.
При этом диабет сам по себе — не препятствие для наступления беременности. Врачи помогают пациенткам с таким диагнозом в компенсации болезни, поддерживая уровень сахара — в более жестких рамках и с более частыми измерениями его уровня глюкометром.
— Конечно, компенсированный сахарный диабет при строгих выполнениях указаний эндокринолога не является препятствием для беременности, — продолжил Рустем Садыков. — Но меняется чувствительность к инсулину, уровень потребления глюкозы и выработки самого инсулина. Плюс беременность сама по себе серьезный стресс для организма.
Что касается наследственности, то возможны варианты. Бывает, приходит пациент без единого генетического критерия риска, но при этом у него диабет. Раз у родственников нет этого заболевания, это не значит, что его нельзя «наесть», «настрессовать». И бывает наоборот — приходят пациенты с генетической картой, где есть риски, при этом в возрасте, но без диагноза.
— Да, есть гены, серьезно располагающие к развитию тех или иных нарушений, — как правило, они вызывают первый случай диабета в роду. Но и образ жизни влияет на это очень существенно. База строится на здоровом образе жизни, правильном восприятии стресса (так как его отсутствие — это тоже плохо), правильном питании, сне, физической нагрузке, — заключил Рустем Садыков.