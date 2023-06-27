Не есть сахар и постоянно брать кровь: врачи развеяли мифы о сахарном диабете, но не все

— Первое, на что обращаем внимание — это поражение сосудов: оно подкрадывается тихо и незаметно. На фоне мнимого благополучия на самом деле идут серьезные процессы, возникают микроангиопатии, при макроуровне поражаются сосуды разного калибра, — говорит Рустем Садыков. — Этот незаметный поначалу процесс приводит и к слепоте, и диабетической стопе. Второе — есть такое понятие, как гликация, засахаривание белка. Гликированные продукты вызывают системное хроническое воспаление, а оно, в свою очередь, вызывает инсулинорезистентность — повышение сахара. Таким образом круг замыкается. В протоколах лечения в нашей клинике мы в том числе используем один из современных пробиотических штаммов Lactis KF-140, разработанный институтом питания Кореи. Этот препарат показал способность снижения гликации и защиты сосудов. Есть еще прибор AGE reader для измерения гликации, который показывает системное поражение сосудов. С его помощью видно гликацию на коже и под ней, ее корреляцию с поражением сосудов — и это действительно системный процесс.