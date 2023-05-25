Причина не в весе: кардиолог Кореневич объяснила, почему диабетом болеют худые люди

« Высокий уровень глюкозы в крови помогает немного успокоить нервную систему . Под воздействием гормонов стресса — адреналина и кортизола — печень начинает синтезировать глюкозу из гликогена, который всегда есть в запасе, и плохой холестерин. Если вы долго находитесь в стрессе, то не важно, что и как вы едите: печень сама будет поставлять глюкозу и „плохой“ холестерин в кровоток. Вы можете практически ничего не есть, а сахар будет расти», — объяснила врач.