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Причина не в весе: кардиолог Кореневич объяснила, почему диабетом болеют худые люди

Многие уверены, что сахарный диабет бывает только у людей с лишним весом. По крайней мере, у тех, кто в теле или близок к верхним границам нормы. Но это ошибочное мнение.

25 мая 2023
почему худые болеют диабетом
Источник:
IStockpoto

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, действительно, лишний вес — фактор риска развития сахарного диабета. Иначе говоря, у полных людей рисков больше, чем у худых. Но это не значит, что худоба дает человеку стопроцентную защиту от этой болезни.

Медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Худые тоже болеют диабетом, атеросклерозом со всеми вытекающими последствиями: инфаркты, инсульты, сердечная и почечная недостаточность. Потому что причина диабета не лишний вес и неправильное питание, а стресс», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кореневич.

По словам специалиста, организму на самом деле не важно, какая именно у вас причина стресса — будь то проблема «здесь и сейчас», ошибки прошлого или страх будущего. Он всегда будет реагировать на стресс одинаковым образом — запускать универсальный процесс физико-химических реакций.

«Высокий уровень глюкозы в крови помогает немного успокоить нервную систему. Под воздействием гормонов стресса — адреналина и кортизола — печень начинает синтезировать глюкозу из гликогена, который всегда есть в запасе, и плохой холестерин. Если вы долго находитесь в стрессе, то не важно, что и как вы едите: печень сама будет поставлять глюкозу и „плохой“ холестерин в кровоток. Вы можете практически ничего не есть, а сахар будет расти», — объяснила врач.

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Если человек находится в стрессовом состоянии часто и подолгу, такая реакция организма в итоге приводит к развитию патологических состояний и новым диагнозам в медкарте:

  • спазму сосудов и повышению давления (гипертония);

  • усилению работы сердца, гипертрофии левого желудочка (гипертония, сердечная недостаточность),

  • повышению холестерина и сахара (атеросклероз и диабет);

  • снижению иммунитета (частые простуды, рак);

  • нарушению работы ЖКТ (воспаление, язвы, нарушения пищеварения);

  • нарушению работы мочеполовой системы;

  • повышению уровня системного воспаления (это причина тромбозов, инфарктов, инсультов).

«Врачи пытаются защитить ваши сосуды и внутренние органы от стресса с помощью лекарств, но это не дает излечения от болезни и далеко не всегда работает, потому что стресс сильнее. Хорошая новость заключается в том, что от стресса можно избавиться, и это обязательно приведет к улучшению здоровья в самых разных областях», — заключила Анна Кореневич.

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10 симптомов начинающегося сахарного диабета

По словам британских врачей, в списке самых ранних признаков болезни следующие пять:

  • вы стали чаще ходить в туалет;

  • постоянная усталость;

  • повышенный аппетит;

  • жажда;

  • туман перед глазами.

А эти симптомы проявляются не так часто, но их тоже надо учитывать:

  • частое покалывание на коже;

  • кожный зуд;

  • порезы и раны заживают дольше обычного;

  • вы стали страдать от ИМП (инфекции мочеполовых путей) и дрожжевых инфекций;

  • вы стали чересчур раздражительны.

Автор текста:Анастасия Романова
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