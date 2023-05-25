Причина не в весе: кардиолог Кореневич объяснила, почему диабетом болеют худые люди

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, действительно, лишний вес — фактор риска развития сахарного диабета. Иначе говоря, у полных людей рисков больше, чем у худых. Но это не значит, что худоба дает человеку стопроцентную защиту от этой болезни.
«Худые тоже болеют диабетом, атеросклерозом со всеми вытекающими последствиями: инфаркты, инсульты, сердечная и почечная недостаточность. Потому что причина диабета не лишний вес и неправильное питание, а стресс», —
По словам специалиста, организму на самом деле не важно, какая именно у вас причина стресса — будь то проблема «здесь и сейчас», ошибки прошлого или страх будущего. Он всегда будет реагировать на стресс одинаковым образом — запускать универсальный процесс физико-химических реакций.
«Высокий уровень глюкозы в крови помогает немного успокоить нервную систему. Под воздействием гормонов стресса — адреналина и кортизола — печень начинает синтезировать глюкозу из гликогена, который всегда есть в запасе, и плохой холестерин. Если вы долго находитесь в стрессе, то не важно, что и как вы едите: печень сама будет поставлять глюкозу и „плохой“ холестерин в кровоток. Вы можете практически ничего не есть, а сахар будет расти», — объяснила врач.
Если человек находится в стрессовом состоянии часто и подолгу, такая реакция организма в итоге приводит к развитию патологических состояний и новым диагнозам в медкарте:
спазму сосудов и повышению давления (гипертония);
усилению работы сердца, гипертрофии левого желудочка (гипертония, сердечная недостаточность),
повышению холестерина и сахара (атеросклероз и диабет);
снижению иммунитета (частые простуды, рак);
нарушению работы ЖКТ (воспаление, язвы, нарушения пищеварения);
нарушению работы мочеполовой системы;
повышению уровня системного воспаления (это причина тромбозов, инфарктов, инсультов).
«Врачи пытаются защитить ваши сосуды и внутренние органы от стресса с помощью лекарств, но это не дает излечения от болезни и далеко не всегда работает, потому что стресс сильнее. Хорошая новость заключается в том, что от стресса можно избавиться, и это обязательно приведет к улучшению здоровья в самых разных областях», — заключила Анна Кореневич.
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10 симптомов начинающегося сахарного диабета
По словам британских врачей, в списке самых ранних признаков болезни следующие пять:
вы стали чаще ходить в туалет;
постоянная усталость;
повышенный аппетит;
жажда;
туман перед глазами.
А эти симптомы проявляются не так часто, но их тоже надо учитывать:
частое покалывание на коже;
кожный зуд;
порезы и раны заживают дольше обычного;
вы стали страдать от ИМП (инфекции мочеполовых путей) и дрожжевых инфекций;
вы стали чересчур раздражительны.