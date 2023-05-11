Что произойдет с организмом, если 7 лет жить в стрессе: объясняет эндокринолог

Стресс и переживания не красят человека и не делают здоровее. Есть даже такое выражение — «осунулся от горя». А что будет с организмом, если жить в таком режиме на протяжении нескольких лет? Об этом в своем
Эндокринолог рассказала, что ей пришло сообщение с такой историей: до 35 лет мужчина выглядел сильно моложе своего возраста, однако потом в его жизни произошел длительный и тяжелый стресс, который растянулся на 6-7 лет. В результате он похудел, стал выглядеть старше своих лет, появились проблемы с иммунитетом.
Врач напоминает: семилетний стресс — это тяжелое испытание для здоровья человека. Нет ничего удивительного, что после такого будут не самые приятные последствия.
Начинается все с реакции надпочечников на стресс. Этот парный орган вынужден резко ускорить производство веществ, которые должны помочь организму преодолеть трудности. По этой причине увеличивается синтез кортизола.
Мозг тем временем старается найти наиболее оптимальное решение для того, чтобы избавиться от источника проблем. Все мыслительные процессы сосредоточены именно на этой цели.
В подобных обстоятельствах многие люди забывают о полноценном питании, запускается процесс потери веса, в том числе и за счет мышечной массы. Это приводит к проблемам с эластином и коллагеном, в результате кожа постепенно теряет эластичность. Появляются морщины, что и приводит к тому, что человек выглядит старше своего возраста.
Кортизол выступает главным дирижером иммунитета. Поэтому, когда в трудные времена организм перенаправляет гормон для нужд системы адаптации в стрессовых ситуациях, иммунная защита слабеет, и человек начинает чаще болеть, сталкиваться с аллергическими реакциями, появляются проблемы с ЖКТ.
Не проходит такой длительный стресс бесследно и для ментального здоровья. У человека может развиться депрессия, и в этом случае нужна помощь психотерапевта. Эндокринолог тоже может помочь компенсировать метаболические потери и восстановить сбалансированное питание.
Как помочь себе, если до врача пока дойти возможности нет? Постарайтесь есть больше белка, не пропускать приемы пищи, больше двигаться и замечать что-то хорошее в окружающей обстановке.