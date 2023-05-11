Что произойдет с организмом, если 7 лет жить в стрессе: объясняет эндокринолог

Эндокринолог рассказала, что ей пришло сообщение с такой историей: до 35 лет мужчина выглядел сильно моложе своего возраста, однако потом в его жизни произошел длительный и тяжелый стресс, который растянулся на 6-7 лет. В результате он похудел, стал выглядеть старше своих лет, появились проблемы с иммунитетом.