Диетолог Батра назвала 5 трав и специй, которые помогут при вздутии живота

Причин вздутия живота — ощущения, что он наполнился газами и превратился в шарик, — может быть множество. Причем не все очевидные. Например, вздутие живота вызывают сахарозаменители, избыток фруктов в рационе, гормональные изменения, а еще «передоз» соли.
Диетолог рассказала о том, что нужно делать при вздутии живота. Она назвала травы и специи, которые эффективно справятся с проблемой.
Клинический диетолог, консультант по питанию, автор книг
«Мои клиенты часто приходят с жалобами на вздутие живота. Обычно его вызывает излишек тяжелой и слишком соленой пищи, фастфуд, стрессы, — рассказала в своем блоге диетолог Ловнит Батра,
Семена фенхеля
«Они обладают лечебными свойствами, поскольку содержат анетол, фенхон и эстрагол, которые действуют как спазмолитическое средство, расслабляющее мышцы. Эти семена также имеют противовоспалительные свойства и способствуют лучшей перистальтике кишечника», — рекомендует диетолог.
Кумин (зира)
Эту приправу добавляют в плов.
«В ней много полезных эфирных масел, таких как куминальдегид, цимол и другие терпеноиды, обладающие свойствами снимать вздутие живота. Они почти моментально облегчают желудочные спазмы и убирают избыточное газообразование», — отмечает эксперт.
Имбирь
«Эта специя содержит соединения, называемые гингеролами, которые помогают ускорить опорожнение желудка и уменьшить вздутие живота и газы», — рассказала диетолог.
Мята
«Это растение успокаивает и заряжает энергией, поскольку обладает целебными свойствами, — объясняет Ловнит Батра. — У мяты также выражен обезболивающий, спазмолитический и гастропротекторный эффект. Это помогает облегчить вздутие живота, справиться с расстройством желудка и другими проблемами с кишечником».
Аджван (ажгон, айован)
Эта специя в последнее время становится очень популярной и в России.
«Приправа способствует облегчению изжоги и несварения. Активные ферменты, содержащиеся в аджване, способствуют выделению желудочного сока, помогают пищеварительным функциям, — говорит диетолог. — Добавление аджвана в рацион может помочь в выведении токсинов и накоплении шлаков в кишечнике у тех, кто хронически страдает проблемами с пищеварением».
Врач-диетолог предупреждает, что если вы регулярно страдаете от вздутия живота, есть длительные проблемы с кишечником, мучат газы, то стоит проконсультироваться у гастроэнтеролога и пройти обследование. Эти симптомы могут быть признаком более серьезных проблем со здоровьем, например колоректального рака.
Как можно скорее обратитесь к специалисту, если вы заметили кровь в кале или резко стали терять в весе без видимых на то причин.