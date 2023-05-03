Диетолог Батра назвала 5 трав и специй, которые помогут при вздутии живота

«Мои клиенты часто приходят с жалобами на вздутие живота. Обычно его вызывает излишек тяжелой и слишком соленой пищи, фастфуд, стрессы, — рассказала в своем блоге диетолог Ловнит Батра, пишет издание IndiaToday. — Если речь о погрешностях в питании, а не о систематических сбоях или заболевании, то со вздутием живота помогут справиться вот эти специи и травы».