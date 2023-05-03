Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Диетолог Батра назвала 5 трав и специй, которые помогут при вздутии живота

Тяжелая и соленая пища, стрессы, погрешности в питании и фастфуд могут сильно повлиять на пищеварение и вызвать чувство дискомфорта и неприятное ощущение — вздутие живота. Как от него легко избавиться, объясняет врач.

3 мая 2023
вздутие продукты избавиться
Источник:
iStockphoto

Причин вздутия живота — ощущения, что он наполнился газами и превратился в шарик,  — может быть множество. Причем не все очевидные. Например, вздутие живота вызывают сахарозаменители, избыток фруктов в рационе, гормональные изменения, а еще «передоз» соли.

Диетолог рассказала о том, что нужно делать при вздутии живота. Она назвала травы и специи, которые эффективно справятся с проблемой.

Ловнит Батра
Медицина

Клинический диетолог, консультант по питанию, автор книг

«Мои клиенты часто приходят с жалобами на вздутие живота. Обычно его вызывает излишек тяжелой и слишком соленой пищи, фастфуд, стрессы, — рассказала в своем блоге диетолог Ловнит Батра, пишет издание IndiaToday. — Если речь о погрешностях в питании, а не о систематических сбоях или заболевании, то со вздутием живота помогут справиться вот эти специи и травы».

Семена фенхеля 

«Они обладают лечебными свойствами, поскольку содержат анетол, фенхон и эстрагол, которые действуют как спазмолитическое средство, расслабляющее мышцы. Эти семена также имеют противовоспалительные свойства и способствуют лучшей перистальтике кишечника», — рекомендует диетолог.

Читайте также

Кумин (зира)

Эту приправу добавляют в плов.

«В ней много полезных эфирных масел, таких как куминальдегид, цимол и другие терпеноиды, обладающие свойствами снимать вздутие живота. Они почти моментально облегчают желудочные спазмы и убирают избыточное газообразование», — отмечает эксперт.

Имбирь

«Эта специя содержит соединения, называемые гингеролами, которые помогают ускорить опорожнение желудка и уменьшить вздутие живота и газы», — рассказала диетолог.

Мята

«Это растение успокаивает и заряжает энергией, поскольку обладает целебными свойствами, — объясняет Ловнит Батра. — У мяты также выражен обезболивающий, спазмолитический и гастропротекторный эффект. Это помогает облегчить вздутие живота, справиться с расстройством желудка и другими проблемами с кишечником».

Читайте также

Аджван (ажгон, айован)

Эта специя в последнее время становится очень популярной и в России.

«Приправа способствует облегчению изжоги и несварения. Активные ферменты, содержащиеся в аджване, способствуют выделению желудочного сока, помогают пищеварительным функциям, — говорит диетолог. — Добавление аджвана в рацион может помочь в выведении токсинов и накоплении шлаков в кишечнике у тех, кто хронически страдает проблемами с пищеварением».

Врач-диетолог предупреждает, что если вы регулярно страдаете от вздутия живота, есть длительные проблемы с кишечником, мучат газы, то стоит проконсультироваться у гастроэнтеролога и пройти обследование. Эти симптомы могут быть признаком более серьезных проблем со здоровьем, например колоректального рака.

Как можно скорее обратитесь к специалисту, если вы заметили кровь в кале или резко стали терять в весе без видимых на то причин.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Гастроэнтерология