Как снизить плохой холестерин и улучшить пищеварение: 5 лайфхаков от кардиолога Бокерии

Лимон — известное средство, которое, по мнению многих, помогает чуть ли не от всех болезней. Но те, у кого повышенная кислотность или болезни ЖКТ, боятся его слишком часто есть из-за лимонной кислоты в мякоти — думают, что она может еще больше усугубить проблемы.