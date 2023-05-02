Как снизить плохой холестерин и улучшить пищеварение: 5 лайфхаков от кардиолога Бокерии

Одно дело — выполнять врачебные рекомендации, другое — узнать, что же делают для своего здоровья сами врачи. Это интересно и может быть полезно также для нас.
Вот какими личными секретами по питанию и поддержанию энергии
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
1. Каждое утро пить стакан воды с лимоном
Лимон — известное средство, которое, по мнению многих, помогает чуть ли не от всех болезней. Но те, у кого повышенная кислотность или болезни ЖКТ, боятся его слишком часто есть из-за лимонной кислоты в мякоти — думают, что она может еще больше усугубить проблемы.
Однако, по словам врача, бояться не стоит. На самом деле при попадании в организм лимон подвергается преобразованию, делая состав нашей внутренней среды более щелочным. Это, наоборот, помогает:
лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшая их симптомы;
улучшать обмен веществ;
активизировать работу кишечника.
2. Есть чаще груши, яблоки и бананы
В этих фруктах много растворимой клетчатки — пектина. Он помогает бороться с запорами и даже препятствовать развитию рака, ограничивая рост раковых клеток.
3. Использовать полезные перекусы
Один из таких перекусов — веточка сельдерея с ореховым маслом. Такой перекус не только надолго даст чувство насыщения, но и принесет пользу.
Сельдерей помогает пищеварению, уменьшает изжогу и воспаление в организме. А еще в нем много витамина, полезного для глаз.
Ореховое масло — это полиненасыщенные жирные кислоты. Оно снизит плохой холестерин и повысит хороший, что поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Делать самомассаж точки ST-36
Это одна из самых часто используемых акупунктурных зон на теле, находится эта точка под коленным суставом. Если ее стимулировать, можно почувствовать приток энергии и помочь себе при проблемах с ЖКТ: болях, изжоге, запорах, диарее.
«Сторонники акупунктуры считают, что акупунктурные точки находятся на так называемых меридианах, по которым движется гипотетическая жизненная энергия ци. ST-36 располагается на меридиане желудка. Работа с точками воздействует на циркуляцию ци и тем самым помогает снимать боли и лечить болезни», — объясняла Ольга Бокерия.
Массировать точку надо на обеих ногах, по 30-60 секунд на каждой. Время суток для этого занятия можете выбирать любое.
Как найти точку ST-36:
найдите нижний край коленной чашечки:
отступите вниз на ширину 4 пальцев, сложенных вместе,
теперь отступите чуть к внешней стороне.
5. Не ругать себя
Доктор советует учитывать каждый свой положительный опыт, чаще хвалить и любить себя. Это поможет жить дольше и избавиться от депрессии.
Про отрицательный опыт тоже не стоит забывать, ведь любая неудача означает, что вы пытались.
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