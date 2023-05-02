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Как снизить плохой холестерин и улучшить пищеварение: 5 лайфхаков от кардиолога Бокерии

Для этого не потребуется особых усилий. Достаточно взять за правило хотя бы парочку из полезных привычек, которые перечислила профессор Ольга Бокерия.

2 мая 2023
что едят кардиологи
Источник:
IStockphoto

Одно дело — выполнять врачебные рекомендации, другое — узнать, что же делают для своего здоровья сами врачи. Это интересно и может быть полезно также для нас.

Вот какими личными секретами по питанию и поддержанию энергии поделилась в своем телеграм-канале известный врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Ольга Бокерия
Медицина

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

1. Каждое утро пить стакан воды с лимоном

Лимон — известное средство, которое, по мнению многих, помогает чуть ли не от всех болезней. Но те, у кого повышенная кислотность или болезни ЖКТ, боятся его слишком часто есть из-за лимонной кислоты в мякоти — думают, что она может еще больше усугубить проблемы.

Однако, по словам врача, бояться не стоит. На самом деле при попадании в организм лимон подвергается преобразованию, делая состав нашей внутренней среды более щелочным. Это, наоборот, помогает:

  • лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшая их симптомы;

  • улучшать обмен веществ;

  • активизировать работу кишечника.

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2. Есть чаще груши, яблоки и бананы

В этих фруктах много растворимой клетчатки — пектина. Он помогает бороться с запорами и даже препятствовать развитию рака, ограничивая рост раковых клеток.

3. Использовать полезные перекусы

Один из таких перекусов — веточка сельдерея с ореховым маслом. Такой перекус не только надолго даст чувство насыщения, но и принесет пользу.

  • Сельдерей помогает пищеварению, уменьшает изжогу и воспаление в организме. А еще в нем много витамина, полезного для глаз.

  • Ореховое масло — это полиненасыщенные жирные кислоты. Оно снизит плохой холестерин и повысит хороший, что поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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4. Делать самомассаж точки ST-36

Это одна из самых часто используемых акупунктурных зон на теле, находится эта точка под коленным суставом. Если ее стимулировать, можно почувствовать приток энергии и помочь себе при проблемах с ЖКТ: болях, изжоге, запорах, диарее.

«Сторонники акупунктуры считают, что акупунктурные точки находятся на так называемых меридианах, по которым движется гипотетическая жизненная энергия ци. ST-36 располагается на меридиане желудка. Работа с точками воздействует на циркуляцию ци и тем самым помогает снимать боли и лечить болезни», — объясняла Ольга Бокерия.

Массировать точку надо на обеих ногах, по 30-60 секунд на каждой. Время суток для этого занятия можете выбирать любое.

Как найти точку ST-36:

  • найдите нижний край коленной чашечки:

  • отступите вниз на ширину 4 пальцев, сложенных вместе,

  • теперь отступите чуть к внешней стороне.

точка ST-36
Источник:
https://t.me/olga_bockeria

5. Не ругать себя

Доктор советует учитывать каждый свой положительный опыт, чаще хвалить и любить себя. Это поможет жить дольше и избавиться от депрессии.

Про отрицательный опыт тоже не стоит забывать, ведь любая неудача означает, что вы пытались.

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Автор текста:Анастасия Романова
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