Личный опыт: что ест врач-эндокринолог, чтобы не толстеть и быть в отличной форме

Уже давно известно: секрет стройной фигуры не в жестких диетах и голодовках, а в правильных и здоровых пищевых привычках. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала, какие правила помогают ей поддерживать стабильный вес и быть здоровой.