Личный опыт: что ест врач-эндокринолог, чтобы не толстеть и быть в отличной форме

Уже давно известно: секрет стройной фигуры не в жестких диетах и голодовках, а в правильных и здоровых пищевых привычках. Эндокринолог Зухра Павлова в своем
По словам доктора, завтракает она в обязательном порядке каждый день. После пробуждения Павлова выпивает стакан теплой воды, делает легкую разминку и через 30-40 минут ест одно из этих блюд:
два вареных яйца с кусочком хлеба или лаваша;
творожная запеканка без сахара;
творог с жидкой стевией или сезонными ягодами;
бутерброд с авокадо, слабосоленой рыбой и листьями салата.
При этом запивает такой завтрак врач водой, а не чаем или кофе. Бодрящий напиток Павлова предпочитает пить не ранее чем через час после еды.
Утром врач старается съесть сезонные фрукты, иногда это может быть одно обычное яблоко или мандарин.
Обедать Павлова предпочитает примерно через 3-5 часов после завтрака. На первое предпочитает 100-150 мл супа с небольшим кусочком мяса, птицы или рыбы вприкуску с небольшим ломтиком хлеба. Если обед ограничивается только супом, тогда порция увеличивается до 200 мл.
Второе блюдо — не больше 200-250 мг. Это могут быть рис с отварным мясом, овощное рагу с рыбой, фаршированный перец.
Ужинает врач всегда до 8 часов вечера. Как правило, вечером она выбирает салат с мясом или рыбой. Иногда прием пищи врач может заменить белковым коктейлем без углеводов. Сладости вечером Павлова себе не позволяет, даже фрукты.
Между приемами пищи врач старается пить много чистой воды — до трех литров в сутки. Впрочем, Павлова подчеркивает: двух литров вполне достаточно, чтобы покрыть базовые потребности человеческого организма.
Есть еще одно правило: в течение суток врач старается не смешивать разные виды животного белка. Например, если в обед съела мясо, то вечерний салат уже без сыра или морепродуктов.
Павлова отмечает: любое здоровое питание, как правило, очень простое. Переваривать более сложные комбинации вроде майонезных салатов нашему организму сложнее и набрать вес с них проще.