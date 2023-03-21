Польза и вред киви: 7 причин добавить в рацион обезьяний персик

Киви уже давно из экзотических и редких ягод превратился в продукт, который по доступным ценам можно найти в наших магазинах практически круглый год. Вообще киви мы называем плоды растений рода актинидия. Это лианы родом из Китая, по сей день эта страна поставляет киви по всему миру. Кстати, на родине киви прозвали «обезьяний персик».
Разберемся, какие полезные свойства у киви есть и как правильно выбрать плод, чтобы он принес максимум пользы.
Состав киви
На 100 граммов киви приходится 55 калорий, 10,2 грамма углеводов, 1 грамм белка, 0,5 грамма жира. Еще в этом плоде есть витамины А, D, Е, К, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, клетчатка, пектины, кальций, магний, натрий, калий, фтор и сера, клетчатка и антиоксиданты.
Чем хороши плоды киви
Есть множество причин полюбить киви:
эта ягода очень полезна для щитовидной железы;
киви укрепляет иммунитет и заряжает человека энергией;
продукт положительно влияет на метаболизм;
ягода полезна для сердца, сосудов и ЖКТ;
плоды киви — природный антиоксидант, который позволяет улучшить состояние кожи, волос, ногтей;
стимулирует синтез коллагена;
из-за обилия клетчатки продукт улучшает пищеварение.
Впрочем, несмотря на все полезные свойства киви, есть этот продукт можно не всем. Во-первых, плоды считаются сильными аллергенами. Во-вторых, киви нельзя есть людям с серьезными расстройствами пищеварения.
Как выбрать киви
Чтобы правильно выбрать киви, нужно внимательно осмотреть плод со всех сторон. Кожица должна быть сухой, ворсистой, без морщин или пятен, равномерного цвета.
Еще плоды нужно пощупать: спелое киви должно быть плотным, не слишком мягким и не слишком жестким. Слишком мягкие плоды — перезрелые и уже не такие вкусные. Если хотите купить киви в контейнере, не берите коробку с явными и заметными дефектами. Проверьте, нет ли в боксе конденсата.
Хранить киви лучше в холодильнике — тогда они будут лежать 1,5–2 месяца и не портиться. Впрочем, это относится к плодам средней спелости — мягкие и совсем спелые плоды выдержат в холодильнике пару недель. Не нужно мыть ягоды перед тем, как положить на хранение, иначе они быстро сгниют, рассказывают