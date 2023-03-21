Польза и вред киви: 7 причин добавить в рацион обезьяний персик

Как выбрать киви

Чтобы правильно выбрать киви, нужно внимательно осмотреть плод со всех сторон. Кожица должна быть сухой, ворсистой, без морщин или пятен, равномерного цвета.

Еще плоды нужно пощупать: спелое киви должно быть плотным, не слишком мягким и не слишком жестким. Слишком мягкие плоды — перезрелые и уже не такие вкусные. Если хотите купить киви в контейнере, не берите коробку с явными и заметными дефектами. Проверьте, нет ли в боксе конденсата.