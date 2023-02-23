Они буквально топят жир: 7 продуктов на завтрак, которые помогут похудеть

Завтрак — это самый важный прием пищи, говорят диетологи. Вы можете пропустить обед, ужин, забыть про перекус, но после пробуждения надо обязательно приготовить любимое блюдо и поесть. Во-первых, от этого точно улучшится настроение, а утро станет добрее. Во-вторых, правильный завтрак поможет избавиться от лишних килограммов и чувствовать себя гораздо лучше в течение дня.

Разбираемся, какие продукты точно должны быть в вашем утреннем меню.

Ягоды

Это может быть черника, клубника, ежевика, малина, клюква или любая другая ягода. Да, в холода найти свежую не так-то просто, но здесь на помощь придет замороженная продукция. Сейчас ягоды легко найти в любом супермаркете или же стоит разморозить дачные запасы.

Ягоды содержат много антиоксидантов, а также антоцианов, обладающих противовоспалительными свойствами. Добавив их в кашу или съев в качестве десерта, вы не спровоцируете выброс глюкозы в крови, но зато активируете метаболизм. Так, например, чашка черники даст вам 4 грамма пищевых волокон и 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С.