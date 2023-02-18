7 продуктов, которые станут бесполезными и безвкусными после заморозки

Сейчас мы привыкли замораживать практически все: мясо, овощи, фрукты, ягоды, готовые блюда, хлеб и кондитерские изделия. Это и правда удобный способ хранения, ведь не надо ничего выкидывать, блюдо будет долго оставаться в целости и сохранности.
Врачи говорят, что в некоторых продуктах и после заморозки остаются полезные вещества, ничего опасного в этом способе хранения нет. Однако некоторая еда может стать менее вкусной, потерять какие-то свои полезные свойства или даже навредить здоровью. Разбираемся, какие продукты все-таки лучше есть свежими, а не после разморозки.
Диетическое мясо и рыба
Запасы куриных грудок и рыбы наверняка есть у многих. Но чем дольше эти продукты хранятся в морозилке, тем больше риск, что клеточные стенки белка разрушатся, мясо станет суше и уже не будет таким вкусным.
К тому же, если мясо пролежало в морозилке больше месяца, то оно может стать менее полезным — из-за процессов окисления жировой ткани значительно повышается доля вредных веществ. А вот питательная ценность остается прежней.
Зелень
История примерно такая же, что и с мясом: зелень становится менее вкусной, при длительной заморозке может потерять часть своих полезных свойств.
Поэтому лучше есть ее свежей. Разные виды зелени следует хранить по отдельности. Если зелень с корнями, не отделяйте их, так она будет храниться дольше. Также можно хранить «зеленушку» в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой — так она должна продержаться около месяца. Но ее надо предварительно обработать — при необходимости удалить стебли, мелко нарубить и посолить (на 100 г зелени 20 г соли).
Хлеб
Если вы любите покупать замороженные булочки, круассаны и другую выпечку, то от этой привычки лучше отказаться. Дело в том, что в такую выпечку могут добавлять еще больше сахара, соли и жирного масла, чтобы после разморозки она выглядела аппетитнее. Получается, булочка из морозилки будет в разы опаснее для сердца и фигуры.
Клубника
— Эта ягода из-за своей пористой природы перенасыщается водой и буквально распадается при заморозке. Я не рекомендую использовать замороженную клубнику даже в смузи. Слишком много жидкости, вы, скорее всего, получите просто кашицу, а не целую ягоду. К тому же ее могут щедро посыпать сахаром — оно вам надо? —
Котлеты
Речь идет о тех котлетах, которые вы купили готовыми в магазине. В них частенько добавляют чересчур много соли, различных приправ, чтобы после разморозки они были ароматными и вкусными. Это может спровоцировать отеки и проблемы с сердцем и почками.
Десерты из заварного теста
Это могут быть печеньки, пирожные, торты. Заварное тесто плохо хранится в морозильнике, поэтому после того, как продукт оттает, вы получите «мокрый десерт непонятной формы», говорит кондитер Гундерсон. Чтобы избежать таких казусов, некоторые производители щедро добавляют сахар и консерванты — пожалейте свой организм, купите свежее пирожное, если очень хочется.
Брокколи
Это сам по себе довольно нежный овощ, который плохо выдерживает метаморфозы с заморозкой и разморозкой. Во-первых, он потеряет свои вкусовые свойства, уже не будет хрустящим и насыщенным. Во-вторых, чем дольше вы храните его в морозилке, тем больше брокколи наполняется водой, из-за чего может произойти потеря питательных веществ. Получается, польза может сойти на нет.