7 продуктов, которые станут бесполезными и безвкусными после заморозки

Сейчас мы привыкли замораживать практически все: мясо, овощи, фрукты, ягоды, готовые блюда, хлеб и кондитерские изделия. Это и правда удобный способ хранения, ведь не надо ничего выкидывать, блюдо будет долго оставаться в целости и сохранности.

Врачи говорят, что в некоторых продуктах и после заморозки остаются полезные вещества, ничего опасного в этом способе хранения нет. Однако некоторая еда может стать менее вкусной, потерять какие-то свои полезные свойства или даже навредить здоровью. Разбираемся, какие продукты все-таки лучше есть свежими, а не после разморозки.

Диетическое мясо и рыба

Запасы куриных грудок и рыбы наверняка есть у многих. Но чем дольше эти продукты хранятся в морозилке, тем больше риск, что клеточные стенки белка разрушатся, мясо станет суше и уже не будет таким вкусным.

К тому же, если мясо пролежало в морозилке больше месяца, то оно может стать менее полезным — из-за процессов окисления жировой ткани значительно повышается доля вредных веществ. А вот питательная ценность остается прежней.