Как объясняют в Роскачестве, срок годности куличей больше, чем у обычного хлеба. И консерванты тут могут быть совсем ни при чем. Дело — в составе и особой упаковке.
Куличи могут дольше храниться благодаря использованию
упаковки из специальных материалов, обладающих барьерными свойствами,
влагоудерживающих агентов (глицерин, сорбитол и другие), которые связывают активную воду и не дают в мякише развиваться микробам.
По словам специалистов, куличи с относительно «натуральным» составом могут храниться до 15 суток (иногда до 40 суток). Но если вы видите на упаковке срок годности в несколько месяцев, скорее всего, без консервантов не обошлось. В «долгоживущие» куличи добавляют пищевые добавки на основе солей уксусной кислоты.
Начальник отдела испытаний Роскачества
– Любые пищевые добавки, всевозможные «Е», которые так пугают обывателя, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Информация о присутствующих в составе пищевых добавках должна быть указана в маркировке, —
Кстати
Знали ли вы, что кулич принято резать поперек, не трогая верхушку — отрезаете кусочек, а затем вновь накрываете «макушкой». Оказывается, это помогает куличу дольше оставаться свежим и мягким.
Как понять, какие ингредиенты в куличе — дорогие или дешевые
Как напоминают эксперта, ГОСТа на куличи не существует, поэтому сейчас все куличи изготавливают по техническим условиям изготовителя (ТУ). Нет и единой рецептуры, поэтому производители изобретают свои рецепты, стараясь подстроиться под запросы покупателей.
Специалисты Роскачества назвали 3 признака, по которым можно узнать кулич с «богатой» рецептурой — иначе говоря, с дорогими ингредиентами:
бОльшее содержание жира в рецептуре. Связано это с тем, что кулич — сдобное, праздничное изделие, а не повседневный продукт;
упругий, пропеченный мякиш, принимающий первоначальную форму после легкого надавливания, развитая равномерная пористость;
наличие более дорогих продуктов в отделке кулича. Например, орехи и цукаты, фигурный зефир и мармелад, а не декоративная кондитерская сахарная посыпка или сахарная пудра.
Кому нельзя кулич
Стоит помнить, что кулич — достаточно калорийный продукт. Поэтому не надо налегать на все и сразу — и на творожную пасху, и на кулич, и на яйца.
От кулича рекомендуют отказаться людям, страдающим
ожирением,
сахарным диабетом,
хроническими болезнями ЖКТ.