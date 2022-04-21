Консерванты ни при чем: в Роскачестве объяснили, почему куличи не портятся дольше, чем хлеб

Срок годности пасхальных куличей из магазина может сильно отличаться. Как правило, он составляет до 15 суток, хотя встречаются и настоящие «долгожители».