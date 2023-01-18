Эндокринолог Жито рассказал, как по характеру отеков понять, какой орган не в порядке

Если вы вечером плотно поужинали, выпили много воды или тем более алкоголя, то утром вас наверняка будут поджидать отеки на лице и теле. Это нормально, пройдет немного времени, лишняя вода «сольется». Чтобы процесс не затягивался, попробуйте заняться спортом, сходить на массаж, прогуляться.

Но иногда отеки — это симптом какого-либо заболевания. Особенно стоит насторожиться, если появляются они довольно часто.