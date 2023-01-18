Эндокринолог Жито рассказал, как по характеру отеков понять, какой орган не в порядке

Если вы вечером плотно поужинали, выпили много воды или тем более алкоголя, то утром вас наверняка будут поджидать отеки на лице и теле. Это нормально, пройдет немного времени, лишняя вода «сольется». Чтобы процесс не затягивался, попробуйте заняться спортом, сходить на массаж, прогуляться.
Но иногда отеки — это симптом какого-либо заболевания. Особенно стоит насторожиться, если появляются они довольно часто.
Сердечные отеки
«Сердечные» отеки развиваются медленно, чаще всего на протяжении нескольких месяцев, а иногда даже лет. Причина на поверхности — хронические сердечно-сосудистые заболевания.
— Такие отеки чаще всего симметричны, появляются во вторую половину дня или ближе к вечеру. Вначале отек нарастает на ногах или нижней части живота, в тяжелых случаях «отекает» все тело. Если процесс запущен, то может скопиться жидкость в брюшной полости и увеличиться печень, — говорит эндокринолог.
Кожа при «сердечных» отеках холодная, плотная. При надавливании остается ямка. Самая частая жалоба кардиологу — это на «ставшую тесной обувь», потому что ноги отекли и больше невозможно носить любимые туфли.
Еще несколько важных факторов:
в ногах появляется чувство тяжести, усталости;
может быть заметен венозный рисунок, сосудистые звездочки;
ноги шелушатся, чешутся, а ранки плохо заживают;
появляется одышка, которая усиливается в положении лежа;
сердце бьется быстрее, губы становятся синюшными, а кожа бледнеет.
Почечные отеки
Такие отеки могут развиваться очень быстро — меньше чем за сутки. Появляются они на верхней части тела, лице, под глазами. Период возникновения — утро.
Отечная кожа мягкая или плотноватая, сухая, бледная. Ямка при надавливании быстро исчезает.
— Важнейшая отличительная черта: отеки как бы смещаются, когда вы меняете положение тела. Для сердечных такое не характерно, — говорит Алексей Жито.
У человека также могут начаться проблемы с мочеиспусканием:
мочи становится гораздо меньше,
она меняет цвет,
возможна примесь крови.
Еще одна особенность — появление боли в пояснице, а также головная боль, слабость. Почечные отеки нередко появляются после перенесенного инфекционного заболевания.
Аллергические отеки
Они развиваются еще быстрее, порой даже за несколько минут. В этом случае страдает лицо (глаза, губы, нос), руки и колени. На коже появляется сыпь, она чешется, глаза слезятся.
— В тяжелых случаях из-за спазма бронхов тяжело дышать, пациент страдает от удушья или отека гортани. Здесь не обойтись без экстренной медицинской помощи, — говорит врач.
Печеночные отеки
Такие отеки появляются, когда у человека страдает система воротной вены или же когда ему диагностируют цирроз. Также печеночные отеки возможны при длительных болезнях органа: гепатите, желтухе. Не стоит забывать и про злоупотребление спиртным.
— В организме нарушается циркуляция крови, поэтому все силы направлены на то, чтобы искать новые пути. Кровь начинает идти по анастамазам — соединениям между сосудами, — поясняет Алексей Жито.
Как они проявляются:
у человека есть многочисленные сосудистые звездочки на теле,
«печеночные ладони» — они опухшие и яркие,
увеличен живот — это может быть из-за проблем с селезенкой или асцита,
вены становятся очень яркими и выпяченными — даже на животе,
увеличиваются грудные железы.
И еще один яркий и необычный симптом: «Голова Медузы». Вокруг пупка появляются разветвленные вены: они хорошо просматриваются, идут в разные стороны. Внешний вид напоминает голову героини мифов Древней Греции Медузы Горгоны, отсюда и название симптома.
Отеки при проблемах с щитовидкой
Тут речь идет о гипотиреозе — это заболевание щитовидной железы, которое практически всегда сопровождается отеками. В этом случае появляется муцинозный отек.
Это слизистый отек кожи и подкожной клетчатки, который ярко выражен на лице. Оно становится больше, как бы утолщаясь, шея тоже страдает — она опухшая и широкая. Могут пострадать и плечи: ключичные ямки сглаживаются, пострадавший словно «налит» водой. Ямка при надавливании не образуется.
— Такие отеки часто появляются у пациентов с микседомой — это уже тяжелая форма гипотиреоза. Здесь без помощи специалиста точно не обойтись, — говорит Алексей Жито.
Анемический синдром
— Если вы точно знаете, что ваши почки, сердце, печень, щитовидка здоровы, но вот проблемы с отеками все равно есть, скорее всего, эта информация для вас, — говорит Алексей Жито.
Анемия — еще одна причина появления отеков, только про нее почему-то частенько забывают. В этом случае человек страдает от:
сильной слабости,
постоянной усталости,
головокружений,
шума в ушах,
появления «мушек» перед глазами,
учащенного сердцебиения,
одышки.
Важно: у пациентов с анемией часто выявляют дефицит белка в рационе.