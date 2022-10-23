Ранее врач рассказала, когда отеки ног — это предупреждающий знак о проблемах в организме. Если вы вдруг стали отекать, заметили одышку, слабость, учащенное сердцебиение, стоит пройти обследование. Так могут проявляться сердечно-сосудистые заболевания.

Также спровоцировать отеки может прием определенных лекарств, например стероидов или антидепрессантов.