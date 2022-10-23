Сапоги к вечеру не застегиваются, любимые кроссовки не надеть без дополнительных усилий, резинка носков или гольфов глубоко отпечаталась на коже — все это признаки отеков. Возникнуть они могут из-за долгого стояния, дальних прогулок, жары, погрешностей в питании. В ногах скапливается избыток жидкости. «Слить» его помогут несколько простых упражнений от врача-остеопата.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов Россиwww.zhivotov.ru
Лучшие упражнения от отеков ног
«Подъем внутренних органов»
Исходное положение: лежа на ровной поверхности, ноги согнуты в коленях, руки — вдоль тела.
Медленно дышите животом.
Сделайте 3 вдоха и выдоха. Затем выдохните из себя весь воздух, насколько возможно, и втяните максимально живот, чтобы под ребрами образовалось пустое пространство.
Задержите дыхание и начинайте пальцами подтягивать живот от лона к пупку.
Когда руки дойдут до пупка, медленно уберите их, перестаньте втягивать живот, чтобы он вернулся в исходное положение, и медленно вдохните.
— Важно в течение всего времени подтягивания живота не дышать. При выполнении упражнения в дыхании не должна участвовать грудная клетка, следите, чтобы она всегда оставалась неподвижной, — поясняет
Упражнение «Чулки»
Упражнение «Цыпочки»
— Поднимайтесь на носочки, особенно если вам приходится долго стоять, — советует врач. — Кровь от ног оттекает пассивно, за счет действия мышечной помпы. А еще, поднимаясь на носки, вы прокачиваете венозные сосуды.
Также доктор советует в течение дня делать массаж ступней.
— По возможности обливайте ступни ледяной водой, делайте охлаждающие ванночки, — говорит Владимир Животов. — А еще — используйте любую свободную минуту, чтобы дать ногам отдохнуть, запрокинув их повыше.
Ранее врач рассказала, когда отеки ног — это предупреждающий знак о проблемах в организме. Если вы вдруг стали отекать, заметили одышку, слабость, учащенное сердцебиение, стоит пройти обследование. Так могут проявляться сердечно-сосудистые заболевания.
Также спровоцировать отеки может прием определенных лекарств, например стероидов или антидепрессантов.