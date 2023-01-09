Большинство из нас считают, что почки нужны только для того, чтобы вывести избыток воды с мочой. Но этим функции парных органов не ограничены. От работы почек зависят общее здоровье и наше самочувствие. Они поддерживают водно-солевой баланс, выводят токсины, выделяют гормоны и регулируют артериальное давление.
Можем ли мы сами, в домашних условиях, что-то сделать для почек? Как поддержать их работу, «Доктору Питеру» рассказал врач уролог-андролог, репродуктолог Станислав Сосновский.
врач уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукЛичный сайт
Если почки откажут — это катастрофа
Почки фильтруют кровь, очищая ее от различных токсичных и отработанных продуктов — метаболитов, остатков лекарств, мочевой кислоты, продуктов распада билирубина. Также с мочой удаляется избыток минералов, некоторых витаминов, воды. Если почки повреждены, по мере того, как их функции снижаются, возникает хроническая болезнь почек.
Если ничего с этим не делать, постепенно почки совсем откажут, и поддерживать жизнь сможет только регулярный диализ. В противном случае все то, что должно выводиться с мочой, будет копиться в крови и тканях, наступит тяжелое самоотравление тела — уремия. Страдают все органы и системы, человек медленно умирает.
Чем можно повредить почки?
Хотя органы достаточно надежно защищены, поскольку расположены глубоко в брюшной полости, они могут страдать от травм, инфекций, нарушений кровообращения и осложнений при хронических заболеваниях. Негативно на работе почек сказываются и вредные привычки, причем не только алкоголь и курение, но и любовь к сладкой и соленой пище, переедание и малоподвижность.
Почки могут пострадать при ангинах, поскольку возможны осложнения со стороны иммунной системы, которая по ошибке может принять почечную ткань за возбудителя и атакует ее. Повышенные нагрузки на почки возникают при атеросклерозе и гипертонии, органам нужно активнее фильтровать кровь. Серьезно страдают органы при диабете — отдельно даже выделена диабетическая нефропатия, поражение почек на фоне постоянно повышенного сахара крови.
Основа профилактики — наблюдение у врача
Конечно, самое главное в заботе о почках — это регулярные диспансеризации с выполнением анализов мочи. Первые изменения можно заметить по отклонению в уровне тех или иных показателей. Врач смотрит в анализах количество лейкоцитов и эритроцитов, белка, глюкозы, в биохимическом исследовании оценивает уровень мочевины и креатинина, количество ионов.
Также полезно своевременно лечить все очаги хронической инфекции, особенно гайморит, тонзиллит, кариозные зубы. Женщинам дополнительно нужно посещать гинеколога, чтобы предупредить инфекции половой сферы, тесно связанной с мочевым трактом.
Важно избегать переохлаждения, одеваться по погоде, особенно сейчас, в период холодов, ограничивать тяжелые физические нагрузки.
6 правил для сохранения здоровья почек от уролога
Позаботиться о нормальном функционировании почек помогут следующие правила.
Умеренное употребление соли и мяса. Старайтесь полностью отказаться от консервированных продуктов, пищевых добавок и полуфабрикатов. Мясо чередуйте с бобовыми и другими продуктами, богатыми белком.
Контроль веса. Избыточный вес вреден для всех органов, но для почек — в особенности. Включите в ежедневный рацион побольше свежих овощей, ограничив высококалорийные продукты. Резкое снижение веса также противопоказано. Худеть следует под контролем врача.
Полноценный сон. Отказывая организму в отдыхе, вы перегружаете все внутренние органы, включая почки. Старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки, чтобы организм мог полностью восстановиться после тяжелых нагрузок.
Режим питья. Для здоровья почек необходимо пить не менее 1,5 литров чистой воды в день. Таким образом вы избавляете организм от лишней соли и токсинов. Однако не стоит и перегружать почки, большое количество жидкости так же опасно, как и ее недостаточное потребление.
Физическая активность. Сбалансированного питания и регулярного отдыха для нормальной работы почек недостаточно. Чтобы органы работали как часы, важно заниматься спортом. Речь не идет об интенсивных тренировках в зале: вполне хватит 20 минут легкой зарядки.
Отказ от вредных привычек, особенно спиртного. Об опасности алкоголя и курения сказано много, но в отношении почек это особенно важно. Данный орган страдает от злоупотребления спиртным и никотином в первую очередь.