Большинство из нас считают, что почки нужны только для того, чтобы вывести избыток воды с мочой. Но этим функции парных органов не ограничены. От работы почек зависят общее здоровье и наше самочувствие. Они поддерживают водно-солевой баланс, выводят токсины, выделяют гормоны и регулируют артериальное давление.

Можем ли мы сами, в домашних условиях, что-то сделать для почек? Как поддержать их работу, «Доктору Питеру» рассказал врач уролог-андролог, репродуктолог Станислав Сосновский.