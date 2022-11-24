Болезнь XXI века: почему зубы больше 90% людей на Земле разрушает кариес

Лечить — не перелечить

Современное лечение кариеса состоит в большинстве случаев из двух этапов: удалении пораженных тканей зуба и восстановлении методом прямой реставрации — т. е. пломбы. Или непрямой — вкладки, виниры или коронки.

— Если кариес удаётся «поймать» на самой ранней стадии — стадии белого пятна, то возможно применение консервативных методов без традиционного сверления, — говорит Дмитрий Морозик. — Это метод реминерализации и метод инфильтрации. Но, к сожалению, у большинства пациентов это заболевание диагностируется на более поздних стадиях, что делает применение консервативных методов лечения невозможным.

По словам Елизаветы Савицкой, современное лечение отличается от того, что сложилось в голове у многих жителей нашей страны.

— Современные протоколы говорят, что всё должно проходить максимально комфортно для пациента, т. е. это не должно быть больно, — настаивает она. — Если больно — это не нормально.

Однако одного визита к стоматологу недостаточно, чтобы на всю жизнь защитить зуб от кариеса.

— Многие думают почему-то, что на зубе с пломбой не может появиться кариеса, нет — налет так же оседает на зуб, особенно на место соединения пломбы с тканью зуба, и под пломбой может образоваться рецидив, — объясняет Юлия Васильева. — В целом же при хорошем уровне гигиены современный световой материал служит около 5 лет. Иногда достаточно раз в полгода приходить на контрольный осмотр — корректировать, может, что-то подшлифовать.

— Зубы постоянно совершают работу, как и искусственные конструкции, находящиеся на них, поэтому со временем возникает необходимость их замены, — дополнил Дмитрий Морозик. — Надёжность пломб зависит от множества факторов. Во-первых, от правильного выбора пломбировочного материала. Во-вторых, от соблюдения технологии работы с материалом. И, наконец, от особенностей прикуса и пищевого поведения пациента. В среднем, пломба из композиционного материала светового отверждения может прослужить 7-8 лет. В дальнейшем может нарушаться краевое прилегание к тканям зуба, иногда образуются сколы, изменяется цвет.

Елизавета Савицкая напоминает, что главная задача врача-стоматолога во время лечения кариеса — убрать патологический очаг и все пораженные ткани.

— Огромную роль в предотвращении рецидива играет изоляция полости зуба, — говорит она. — Многие впервые сталкиваются с изоляцией — это латексные платочки, которые натягиваются на зубы. Этому нехитрому устройству уже много лет, и протоколы лечения требуют его использования. Но почему-то у нас в стране оно не пользуется популярностью.

Замена пломбы требуется, когда нарушено ее прилегание к зубу — туда попадает налет, и снова появляется кариес. Или если одну сторону вылечили, а на второй — кариес. В таких случаях тоже приходится всё снимать и заново лечить.

— У некоторых пациентов складывается ощущение, что вылечить зубы сразу и на всю жизнь практически невозможно, — говорит Елизавета Савицкая, — что это бесконечный процесс: ходишь и лечишь зубы. Хотя вся современная стоматология направлена на дружбу с пациентом. И именно этот тандем может привести к долгосрочному положительному результату.