Болезнь XXI века: почему зубы больше 90% людей на Земле разрушает кариес

Кариес — это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Streptococcus mutans. Те самые «кариозные монстры», которыми пугает нас реклама.
ведущий врач — стоматолог-терапевт и эндодонтист-микроскопист Стоматологического Центра ПалкинъКарточка эксперта
— Эти бактерии превращают в кислоты сахар и крахмал, которые мы употребляем в пищу, — объясняет
старший врач стоматологической клиники, стоматолог-терапевт клиники «РАМИ»Карточка эксперта
В здоровой ротовой полости одних только стрептококков обитает минимум 4 вида, отмечает
— На появление кариеса влияет пренебрежение правилами гигиены полости рта в сочетании с высокоуглеводной диетой, — рассказывает Дмитрий Морозик. — Поэтому тяжелее всего от кариеса страдают зубы любителей изделий из теста — особенно сдобного, — легкомысленно относящихся к уходу за полостью рта. А он предусматривает как минимум двукратную чистку зубной щеткой с пастой в течение дня и использование зубной нити после каждого приёма пищи.
Но проблема в том, что углеводы содержатся не только в сладостях, но и во многих других продуктах: картофеле, крупах, фруктах. То есть просто ограничив количество конфет, справиться с кариесом не получится, считает Юлия Васильева.
Между тем даже родственники в одной семье могут по-разному болеть кариесом.
— Индивидуальная резистентность к микроорганизмам, живущим в полости рта, безусловно, присутствует, — отмечает Елизавета Савицкая, стоматолог-терапевт клиники «Белая Медведица». — Зубы по-разному реагируют на условия, которые создают микроорганизмы в налете. У одних состав слюны позволяет компенсировать вредное воздействие на эмаль, у других этот баланс может быть нарушен — в результате восприимчивость к кислотам повышается и появляется кариес.
Однако напрямую говорить о влиянии наследственности сложно.
— Чаще всего эти истории — у моего дедушки были плохие зубы и у меня тоже плохие — всё-таки больше про отсутствие правильной гигиены полости рта, чем про наследственность, — считает Елизавета Савицкая.
Поскольку кариес — заболевание инфекционное, значит, им можно заразиться. И это не шутка.
— Исследования показывают: чаще всего инфекция передается от матери к маленькому ребенку — когда она облизывает соску или пробует еду с ложки, — добавила Юлия Васильева. — Заразиться можно и при поцелуе. Наверное, мало кто об этом задумывался.
С щеткой наперевес
Главным методом профилактики кариеса является ежедневная чистка зубов.
— Там, где нет мягкого зубного налёта, кариес возникнуть не может, ведь микробам просто нечем будет питаться, — напоминает Дмитрий Морозик. — Поэтому, если человек ответственно подходит к вопросам гигиены полости рта и скрупулёзно выполняет рекомендации стоматологов, то кариес ему не грозит. Однако это совсем не значит, что ему не придётся лечить зубы, ведь кроме кариеса существуют и другие заболевания.
— Даже люди, которые утверждают, что живут со щеткой во рту, чистят зубы два раза в день, зачастую недостаточно вычищают сложные места — например, где образуется скученность зубов, есть какие-то пломбы, дефекты, нависающие края, которые способствуют накоплению налета, — говорит Елизавета Савицкая. — Погрешности в гигиене полости рта плюс индивидуальная восприимчивость к кислотам и влияют вместе на то, образуется кариес или нет.
По словам Юлии Васильевой, помимо качества ежедневной гигиены важно также отсутствие сопутствующих заболеваний, которые провоцируют повышенное образование налета.
— Очистить зубы идеально невозможно, особенно если забывать про ершики и зубную нить, — считает он. — Мы постоянно едим — как минимум 3-4 раза в день — плюс еще перекусы, поэтому наши бактерии живут и размножаются. И каким бы ни был уход, но наш образ жизни, в частности, питание, влияют на здоровье зубов. Важно следить за балансом микроэлементов.
Также нужно уделять внимание и тому, что мы пьем: сладкие газировки помимо сахара содержат ортофосфорную кислоту, которая делает зубы пористыми.
— Чтобы появился кариес, нужно, чтобы сложился пазл: низкая устойчивость к инфекциям, нарушение баланса микро- и макроэлементов, неправильное питание, стресс и неправильная гигиена, — резюмировала Юлия Васильева. — То, как быстро развивается кариес, зависит больше от нас самих.
Поэтому в качестве профилактики стоит приходить на осмотры раз в полгода и выполнять профессиональную гигиену полости рта — тоже раз в полгода, добавила Елизавета Савицкая.
Лучший инструмент — глаз стоматолога
Посещать осмотры следует и для того, чтобы обезвредить появившиеся очаги кариеса на самой ранней стадии. А для этого необходимо провести тщательную диагностику. И первое звено в ней — оно же и основное — стоматолог, который смотрит в полость рта и оценивает ее состояние.
— Чтобы пациент увидел то же, что и я, мы используем фотопротокол: т. е. фотографируем полость рта с помощью зеркала, — рассказывает Елизавета Савицкая. — Потом мы садимся у компьютера, и я показываю, рассказываю, где тут кариес, где он побольше и поменьше, — это помогает воспринимать слова стоматолога более доверительно.
Дальше используются методы рентгенологического исследования, поясняет она: компьютерная томография помогает показать твердые ткани зуба и увидеть, где скрыт кариес. Свой вклад в визуализацию вносят дополнительные оптические приборы — микроскопы или бинокуляры у врачей. «Хорошо вылечить можно только то, что хорошо видишь», — говорит Елизавета Савицкая. Также могут использоваться приборы, которые меняют цвет: например, ультрафиолетовые лампы.
Дмитрий Морозик среди основных методов диагностики называет осмотр, зондирование, окрашивание, трансиллюминацию (просвечивание), рентгенографию (в том числе компьютерную томографию).
— Развивается кариес постепенно, и при отсутствии своевременного лечения последовательно проходит следующие стадии: поверхностный кариес, средний, глубокий, — поясняет он. — В зависимости от качества гигиены полости рта, пищевых пристрастий и общего здоровья человека, от первой стадии до третьей проходит от нескольких месяцев до нескольких лет.
При этом не стоит ждать, пока заболит зуб. Если он заболел, то, скорее всего, у вас уже не кариес, а что-то похуже.
— Пациент может сам замечать реакцию на холодное, на сладкое, где-то начинает застревать и рваться зубная нить, — говорит Юлия Васильева, — но чаще все-таки ничего не болит, поэтому люди приходят уже на стадии отека или когда зуб надо удалять. Конечно, это лечение будет дольше и намного сложнее.
По ее словам, на одном снимке КТ можно обнаружить много полезной информации по состоянию всех зубов: например, кисты на корнях, которые могут совершенно не беспокоить пациентов.
Лечить — не перелечить
Современное лечение кариеса состоит в большинстве случаев из двух этапов: удалении пораженных тканей зуба и восстановлении методом прямой реставрации — т. е. пломбы. Или непрямой — вкладки, виниры или коронки.
— Если кариес удаётся «поймать» на самой ранней стадии — стадии белого пятна, то возможно применение консервативных методов без традиционного сверления, — говорит Дмитрий Морозик. — Это метод реминерализации и метод инфильтрации. Но, к сожалению, у большинства пациентов это заболевание диагностируется на более поздних стадиях, что делает применение консервативных методов лечения невозможным.
По словам Елизаветы Савицкой, современное лечение отличается от того, что сложилось в голове у многих жителей нашей страны.
— Современные протоколы говорят, что всё должно проходить максимально комфортно для пациента, т. е. это не должно быть больно, — настаивает она. — Если больно — это не нормально.
Однако одного визита к стоматологу недостаточно, чтобы на всю жизнь защитить зуб от кариеса.
— Многие думают почему-то, что на зубе с пломбой не может появиться кариеса, нет — налет так же оседает на зуб, особенно на место соединения пломбы с тканью зуба, и под пломбой может образоваться рецидив, — объясняет Юлия Васильева. — В целом же при хорошем уровне гигиены современный световой материал служит около 5 лет. Иногда достаточно раз в полгода приходить на контрольный осмотр — корректировать, может, что-то подшлифовать.
— Зубы постоянно совершают работу, как и искусственные конструкции, находящиеся на них, поэтому со временем возникает необходимость их замены, — дополнил Дмитрий Морозик. — Надёжность пломб зависит от множества факторов. Во-первых, от правильного выбора пломбировочного материала. Во-вторых, от соблюдения технологии работы с материалом. И, наконец, от особенностей прикуса и пищевого поведения пациента. В среднем, пломба из композиционного материала светового отверждения может прослужить 7-8 лет. В дальнейшем может нарушаться краевое прилегание к тканям зуба, иногда образуются сколы, изменяется цвет.
Елизавета Савицкая напоминает, что главная задача врача-стоматолога во время лечения кариеса — убрать патологический очаг и все пораженные ткани.
— Огромную роль в предотвращении рецидива играет изоляция полости зуба, — говорит она. — Многие впервые сталкиваются с изоляцией — это латексные платочки, которые натягиваются на зубы. Этому нехитрому устройству уже много лет, и протоколы лечения требуют его использования. Но почему-то у нас в стране оно не пользуется популярностью.
Замена пломбы требуется, когда нарушено ее прилегание к зубу — туда попадает налет, и снова появляется кариес. Или если одну сторону вылечили, а на второй — кариес. В таких случаях тоже приходится всё снимать и заново лечить.
— У некоторых пациентов складывается ощущение, что вылечить зубы сразу и на всю жизнь практически невозможно, — говорит Елизавета Савицкая, — что это бесконечный процесс: ходишь и лечишь зубы. Хотя вся современная стоматология направлена на дружбу с пациентом. И именно этот тандем может привести к долгосрочному положительному результату.
Не было печали
Маленькое пятнышко на зубе — не очень убедительный повод для многих сходить к врачу. Но все может обернуться гораздо более серьезными проблемами.
— Кариес действительно начинается с маленького разрушения на эмали, но если вовремя его не вылечить, то оно проникает глубже и доходит уже до нерва, — рассказывает Юлия Васильева. — Зуб начинает беспокоить очень сильно, и обезболить его не помогает ни одно лекарство. Но через какое-то время он перестает болеть, и может показаться, что всё прошло. Но внутри по-прежнему развивается воспалительный процесс, гнойный очаг. Тогда уже человек приходит с отеком, а доктор говорит, что поздно, и зуб надо будет удалять.
— Если кариес долго не замечать или игнорировать, он неизбежно будет распространяться на более глубокие отделы зуба, захватывая соседние поверхности, шейку и корень, — говорит Дмитрий Морозик. — Не вылеченный вовремя кариес может привести к воспалению пульпы (нерва) зуба — пульпиту, а также к воспалению околокорневых тканей — периодонтиту. Именно он — самая частая причина потери зуба.
Еще одна проблема в том, что кариозный процесс — инфекционный: он заражает и окружающие зубы, и ткани в полости рта.
— Его можно сравнить с гниением яблока в пакете — заразилось одно, начнет и другое, — подтверждает Юлия Васильева. — Поэтому лучше не давать дополнительной пищи бактериям, живущим во рту.
— Кроме осложнений, которые несут вред здоровью, самая главная психологическая сложность в том, что вовремя не вылеченный кариес может настигнуть вас в любую минуту, поэтому медлить с лечением нельзя, — напоминает Елизавета Савицкая. — И если сегодня он не болит, то это не означает, что он будет не болеть в ближайшие 5-10 лет, а обостриться может в любой момент — как правило, самый неподходящий.
Волшебная таблетка
То, что кариес — заболевание инфекционное, наводит на мысль: можно ли избавиться от него, как и от других инфекций, — с помощью антибиотиков или профилактических прививок?
— Разработки такие есть, однако не стоит забывать, что микроорганизмы в полости рта живут не только плохие. Есть и много хороших, — говорит Елизавета Савицкая. — И применение антибиотиков или других сильнодействующих лекарств может привести к большему коллапсу, пострадают ЖКТ и другие органы. Тем более что процесс возникновения кариеса легко корректируется налаживанием гигиены. Она способна выровнять баланс микробиоты полости рта.
— Волшебной таблетки еще не придумали. Может быть, прививки против кариеса когда-то войдут в медицинскую практику, — продолжила Юлия Васильева. — Возможно, в будущем что-то ученые изобретут — пока пробуют на приматах, на крысах. Но на сегодняшний день единственное — это следить за гигиеной и питанием.
Дмитрий Морозик считает, что есть небольшое утешение: избавление от кариеса будет подарено человеку самой природой.
— У большинства из нас есть или были так называемые «зубы мудрости» (они же «восьмёрки»), — поясняет он. — Достаточно часто эти зубы доставляют неприятности своим владельцам. Так вот. Последнее время всё чаще встречаются молодые люди, у которых этих зубов в принципе нет. Отсутствуют даже их зачатки. Это говорит о том, что эволюция постепенно «вычёркивает» этот зуб из-за его ненадобности, и для современного человека нормальным считается набор из 28 зубов, а не из 32. Скорее всего, подобная участь ожидает и все остальные зубы. Только для этого человечеству придётся просуществовать достаточно долгое время.
Профессиональный подход
Пока же волшебной таблетки не придумали, а зубы еще на месте, придется их чистить. Чтобы делать это качественно, стоматологи рекомендуют проконсультироваться у врача-гигиениста.
— Он назначит щетку и пасту в зависимости от индивидуальных особенностей, — поясняет Юлия Васильева. — Я обычно рекомендую щетку мягкую или средней жесткости, а паста может быть любая, главное — чередовать пасты с фтором и без фтора.
— Индивидуальное состояние полости рта определяет выбор препаратов: можно ли обойтись только пастой и ополаскивателем или потребуется, например, гель для фторирования зубов, — соглашается Елизавета Савицкая. — Единой рекомендации для всех быть не может — мы все по-разному питаемся, по-разному чистим зубы, и всем требуется разный уход.
— Как минимум надо два раза в день чистить зубы щеткой с пастой: утром после завтрака и вечером после ужина. Если почистить зубы еще и после обеда — хуже точно не станет, — говорит Дмитрий Морозик. — После каждого приёма пищи необходимо пользоваться зубной нитью — это предотвратит развитие кариеса контактных поверхностей зубов. Если во рту есть искусственные конструкции — коронки, виниры, брекеты, то врач в индивидуальном порядке подберёт дополнительные средства гигиены — ёршики, суперфлосс, ирригатор, которые также необходимо постоянно использовать.
Он напомнил еще раз, что визит к стоматологу надо совершать каждые 6 месяцев, но решающее значение в деле сохранения зубов от кариеса имеет поведение пациента в повседневной жизни и выполнение рекомендаций своего доктора.