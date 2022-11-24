Где находятся почки и как они болят — один из вопросов, который задают далекие от медицины люди, подозревающие, что у них есть проблемы с функционированием этого важнейшего парного органа.
Обычно считается, что проблемы с почками проявляются тянущей или ноющей болью в спине. Но так ли это? Разбираемся с врачами.
врач-уролог Йельского университета, доктор медицинских наук, специализируется на лечении и профилактике мочекаменной болезни
Боль в спине НЕ из-за почек
— Где находятся почки, легко определить, если опустить руки вдоль туловища — почки окажутся со стороны спины примерно на уровне локтей, — говорит доцент урологии Йельского университета Пируз Монтамединия, пишет издание
Но на самом деле, спина может ныть и болеть и по совершенно другой причине — например, после травмы или растяжения мышц, во время беременности, при остеопорозе, межпозвонковой грыже, ишиасе, стенозе позвоночника и так далее, уточняет доктор наук.
Признаки, что болит именно спина, а не почки
Боль проходит, когда вы лежите, прикладываете тепло или лёд, принимаете обезболивающие таблетки.
Ощущение менее интенсивное или исчезает, когда вы наклоняетесь, поворачиваетесь, встаете или еще как-то меняете свое положение, хотя в некоторых случаях эти движения также могут усиливать вашу боль.
Боль в спине ощущается сильнее всего по утрам, но проходит, когда вы встаете или двигаетесь.
На что похожа боль в почках
По словам врача, боль в почках может быть ноющей, колющей, резкой — обычно она приходит и уходит волнами. Боль ощущается не только в спине — там где располагаются почки, она также может отдавать у мужчин в пах, кончик полового члена, яичко с той же стороны, у женщин — во влагалище или половые губы.
— Есть важное отличие — при болях в спине есть ощущение, что вы можете дотронуться до болезненного места. Но боль в почках обычно ощущается более глубокой и труднодоступной, — поясняет уролог. — И она не может пройти просто так, после таблетки обезболивающего.
Также боль в почках часто сопровождают дополнительные характерные симптомы, которые не проявляются при проблемах со спиной:
повышение температуры;
тошнота или рвота;
боль при мочеиспускании;
мутная или темная моча;
инфекции мочевыводящих путей.
Боль в почках, как правило, не проходит и не уменьшается, пока вы не определите и не вылечите причину ее появления.
Когда срочно надо к врачу
— Если боль в спине долго не проходит и обезболивающие таблетки не помогают, это может говорить о серьезных проблемах не только с почками, но и со здоровьем в целом, тогда необходимо пройти обследование у врача и искать первопричину болезни, — рекомендует медик. — Врач направит вас на анализы, чтобы определить, откуда исходит боль и в чем реальная причина: в спине или в почках.
Какие анализы надо сдать
Анализ мочи
Он покажет наличие крови, частиц или признаков инфекции в моче.
Общий анализ крови
Особенно важно обратить внимание на показатель СОЭ, выявляющий уровень воспаления в организме.
Биохимический анализ крови
Главный почечный маркер — креатинин. Но его показатель может сильно отличаться, так как зависит от мышечной массы конкретного человека. 10-20 единиц плюс-минус от референсных значений врачи в расчет брать не советуют.
Также о сбоях в работе почек могут сказать и другие показатели в анализе крови — гемоглобин и ферритин.
Диагноз «почечная недостаточность» врачи ставят пациенту, оценивая такой показатель как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ).
МРТ или УЗИ
Визуализирующие исследования помогут обследовать почки на наличие проблем. Камни в почках зачастую покажет только КТ.
Почки отказывают и молча
Врачи-нефрологи обращают внимание, что иногда больные почки могут вовсе не давать о себе знать, и пациент даже не будет испытывать ни боль, ни ноющие ощущения в пояснице.
нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницах
— Почки болят в двух случаях — это может быть механическое препятствие (киста, камень, опухоль) или запущенная инфекция, —