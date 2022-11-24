На что похожа боль в почках

По словам врача, боль в почках может быть ноющей, колющей, резкой — обычно она приходит и уходит волнами. Боль ощущается не только в спине — там где располагаются почки, она также может отдавать у мужчин в пах, кончик полового члена, яичко с той же стороны, у женщин — во влагалище или половые губы.

— Есть важное отличие — при болях в спине есть ощущение, что вы можете дотронуться до болезненного места. Но боль в почках обычно ощущается более глубокой и труднодоступной, — поясняет уролог. — И она не может пройти просто так, после таблетки обезболивающего.

Также боль в почках часто сопровождают дополнительные характерные симптомы, которые не проявляются при проблемах со спиной: