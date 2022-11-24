почки симптомы боль
Фото
iStockphoto

Где находятся почки и как они болят — один из вопросов, который задают далекие от медицины люди, подозревающие, что у них есть проблемы с функционированием этого важнейшего парного органа.

Обычно считается, что проблемы с почками проявляются тянущей или ноющей болью в спине. Но так ли это? Разбираемся с врачами.

Пируз Мотамединия
Пируз Мотамединия
урология

врач-уролог Йельского университета, доктор медицинских наук, специализируется на лечении и профилактике мочекаменной болезни

Боль в спине НЕ из-за почек

— Где находятся почки, легко определить, если опустить руки вдоль туловища — почки окажутся со стороны спины примерно на уровне локтей, —  говорит доцент урологии Йельского университета Пируз Монтамединия, пишет издание Insider. — Логично предположить, что если в этом месте или в районе поясницы вдруг появилась не проходящая ноющая боль, то именно это и есть сигнал, что с почками что-то не в порядке.

Но на самом деле, спина может ныть и болеть и по совершенно другой причине — например, после травмы или растяжения мышц, во время беременности, при остеопорозе, межпозвонковой грыже, ишиасе, стенозе позвоночника и так далее, уточняет доктор наук.

Признаки, что болит именно спина, а не почки

  • Боль проходит, когда вы лежите, прикладываете тепло или лёд, принимаете обезболивающие таблетки.

  • Ощущение менее интенсивное или исчезает, когда вы наклоняетесь, поворачиваетесь, встаете или еще как-то меняете свое положение, хотя в некоторых случаях эти движения также могут усиливать вашу боль. 

  • Боль в спине ощущается сильнее всего по утрам, но проходит, когда вы встаете или двигаетесь.

Читайте также

На что похожа боль в почках

По словам врача, боль в почках может быть ноющей, колющей, резкой — обычно она приходит и уходит волнами. Боль ощущается не только в спине — там где располагаются почки, она также может отдавать у мужчин в пах, кончик полового члена, яичко с той же стороны, у женщин — во влагалище или половые губы.

— Есть важное отличие — при болях в спине есть ощущение, что вы можете дотронуться до болезненного места. Но боль в почках обычно ощущается более глубокой и труднодоступной, — поясняет уролог. — И она не может пройти просто так, после таблетки обезболивающего.

Также боль в почках часто сопровождают дополнительные характерные симптомы, которые не проявляются при проблемах со спиной:

  • повышение температуры;

  • тошнота или рвота;

  • боль при мочеиспускании;

  • мутная или темная моча;

  • инфекции мочевыводящих путей.

Боль в почках, как правило, не проходит и не уменьшается, пока вы не определите и не вылечите причину ее появления. 

Когда срочно надо к врачу

— Если боль в спине долго не проходит и обезболивающие таблетки не помогают, это может говорить о серьезных проблемах не только с почками, но и со здоровьем в целом, тогда необходимо пройти обследование у врача и искать первопричину болезни, — рекомендует медик. — Врач направит вас на анализы, чтобы определить, откуда исходит боль и в чем реальная причина: в спине или в почках. 

Какие анализы надо сдать

  • Анализ мочи

Он покажет наличие крови, частиц или признаков инфекции в моче. 

  • Общий анализ крови

Особенно важно обратить внимание на показатель СОЭ, выявляющий уровень воспаления в организме.

  • Биохимический анализ крови

Главный почечный маркер — креатинин. Но его показатель может сильно отличаться, так как зависит от мышечной массы конкретного человека. 10-20 единиц плюс-минус от референсных значений врачи в расчет брать не советуют.

Также о сбоях в работе почек могут сказать и другие показатели в анализе крови — гемоглобин и ферритин.

Диагноз «почечная недостаточность» врачи ставят пациенту, оценивая такой показатель как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

  • МРТ или УЗИ

Визуализирующие исследования помогут обследовать почки на наличие проблем. Камни в почках зачастую покажет только КТ.

Читайте также

Почки отказывают и молча

Врачи-нефрологи обращают внимание, что иногда больные почки могут вовсе не давать о себе знать, и пациент даже не будет испытывать ни боль, ни ноющие ощущения в пояснице.

Дарья Садовская
Дарья Садовская

нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницах

 — Почки болят в двух случаях — это может быть механическое препятствие (киста, камень, опухоль) или запущенная инфекция, — рассказала врач-нефролог Дарья Садовская. — Но при этом бывает и так, что пациенты даже с терминальной (конечной) стадией почечной недостаточности ни на какую боль в пояснице не жалуются. Отказывают почки молча.

Анна Майская