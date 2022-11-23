Посмотрите на ладони: 2 нетипичных симптома, которые предупреждают о проблемах с печенью

— Обычно цирроз возникает на фоне хронических токсических, инфекционных или метаболических нарушений. В начальной стадии лечится консервативно, врачи пытаются притормозить изменения в печени, в далеко зашедших ситуациях показана трансплантация, — рассказывала эксперт.

Это заболевание иногда проявляется весьма необычными симптомами. Так, один из них — это покраснение ладоней. Вы можете заметить, что ладошки стали пунцовыми, и краснота не проходит. Если надавить на кожу, то цвет на время исчезнет. Но как только воздействие прервется, покраснение вернется обратно.

Другой симптом — это появление сосудистой сетки на ладонях. Или звездочек, как еще ее любят называть. «Узоры» обычно яркие, их отчетливо видно.