Посмотрите на ладони: 2 нетипичных симптома, которые предупреждают о проблемах с печенью

Печень — это один из самых крупных органов в нашей брюшной полости. Ее не зря называют главным фильтром организма: ведь именно печень может очищать кровь от отходов. Но стоит помнить, что медики считают этот орган «молчаливым» — печень не умеет болеть. Так, если плохо поджелудочной железе, то она сразу же подает сигнал: человек начинает страдать от опоясывающей острой боли. С печенью все иначе. Вы не будете ощущать никаких неприятных симптомов, пока ситуация не зайдет слишком далеко.
Одна из наиболее распространенных и крайне опасных болезней — цирроз печени. Это необратимое прогрессирующее поражение, при котором вместо рабочих клеток образуются рубцы и узлы из фиброзной ткани.
— Обычно цирроз возникает на фоне хронических токсических, инфекционных или метаболических нарушений. В начальной стадии лечится консервативно, врачи пытаются притормозить изменения в печени, в далеко зашедших ситуациях показана трансплантация, — рассказывала эксперт.
Это заболевание иногда проявляется весьма необычными симптомами. Так, один из них — это покраснение ладоней. Вы можете заметить, что ладошки стали пунцовыми, и краснота не проходит. Если надавить на кожу, то цвет на время исчезнет. Но как только воздействие прервется, покраснение вернется обратно.
Другой симптом — это появление сосудистой сетки на ладонях. Или звездочек, как еще ее любят называть. «Узоры» обычно яркие, их отчетливо видно.
«Такие изменения на ладонях увидел у себя 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с болью в животе, он думал, что у него что-то с желудком. Оказалось, что пациент периодически выпивал, и его печень была уже в критическом состоянии», — цитирует британское издание
Когда ладони рук краснеют, это сигнализирует о том, что капилляры — крошечные кровеносные сосуды — расширены. Примерно у 23 процентов пациентов с циррозом печени (рубцеванием) наблюдается эритема ладоней, поэтому об этом симптоме обязательно нужно знать.
Как еще можно понять, что печень не в порядке:
ваша кожа или белки глаз приобрели желтоватый оттенок;
появилась сильная слабость;
стул стал бледнее, а моча, наоборот, темнее;
вы стали сильно отекать;
в редких случаях появляется тупая ноющая боль в верхней части живота.
Про важные анализы
Поскольку многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, нужно учитывать лабораторные показатели анализов. Они помогут в следующих случаях:
вам нужно определить нарушения функции печени;
требуется оценка тяжести повреждения печени;
нужно мониторирование течения заболевания печени и понимание, как проходит лечение;
необходимо уточнение диагноза.
О том, какие именно анализы нужно сдать, чтобы проверить печень, и что они означают, можно прочитать ЗДЕСЬ.