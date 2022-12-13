Рюмка водки к горячему ужину — чем не способ разогнать кровь и заставить сердце биться сильнее, считают многие. А некоторые даже уверены, что алкоголь — хороший способ профилактики простуды, гриппа и других хворей. Почему это вовсе не так? Отвечает врач-нарколог.
врач — психиатр-нарколог
Как работает иммунитет
— Иммунитет — это система защиты нашего организма от вредных воздействий: бактерий, вирусов, токсинов, опухолевых клеток. Есть иммунитет врожденный, который включен в биологические настройки организма «по умолчанию», и приобретенный, который формируется в течение жизни после перенесенных болезней и вакцинаций, — рассказывает
Механизм работы иммунной системы — очень сложный, уточняет врач.
— Если по-простому, специальные иммунные клетки разных видов активируются при попадании в организм «чужака», и если распознают в нем «врага» — наносят удар, — говорит врач. — Для этого используются как врожденные, так приобретенные клетки и специальные вещества. Далее формируются клетки памяти, которые сохраняют информацию о «враге» и о том, каким способом его можно победить.
Злоупотребление спиртным вполне способно нарушить этот процесс, предупреждает доктор.
— Если что-то пойдет не так, иммунная реакция может не сработать или оказаться слишком слабой, а в крайнем случае — обернуться против самого организма и вызвать в перспективе аутоиммунное заболевание, — объясняет эксперт.
Как алкоголь нарушает работу иммунитета
— Главный компонент любого алкоголя — этиловый спирт. Он способен нарушать работу моноцитов — незрелых клеток врожденного иммунитета, а значит — и всего врожденного иммунитета в целом, — говорит Анна Одинцова.
Также алкоголь провоцирует выработку белков теплового шока.
— Белки теплового шока — это специальные вещества, которые в норме появляются при повышении температуры или в стрессовой ситуации, — дает пояснения врач-нарколог. — То есть, когда мы пьем алкоголь, организм лишний раз «собирается с силами», чтобы дать отпор, но в итоге зря истощается.
Алкоголь снижает количество клеток-защитников.
— Как следствие, ухудшается реакция иммунной системы на новых врагов, — рассказывает Анна Одинцова.
Алкоголь увеличивает процент клеток памяти.
— Это приводит к развитию хроничеких воспалительных и аутоиммунных заболеваний, потому что иммунитет начинает неправильно реагировать на наш собственный организм, — говорит нарколог.
Ранее врач — сосудистый хирург рассказал, что делает с организмом всего одна стопка водки, если вы ее употребляете в ежедневном режиме. По его словам, страдают бактерии в желудке и нарушается пищеварение. Кроме того, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.
— Все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли, — предупреждает врач Алексей Светликов. — Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг. А еще — даже минимальные дозы спиртного вызывают зависимость.