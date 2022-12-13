Как работает иммунитет

— Иммунитет — это система защиты нашего организма от вредных воздействий: бактерий, вирусов, токсинов, опухолевых клеток. Есть иммунитет врожденный, который включен в биологические настройки организма «по умолчанию», и приобретенный, который формируется в течение жизни после перенесенных болезней и вакцинаций, — рассказывает в блоге Республиканского наркологического диспансера Карелии врач — психиатр-нарколог Анна Одинцова.



Механизм работы иммунной системы — очень сложный , уточняет врач.

— Если по-простому, специальные иммунные клетки разных видов активируются при попадании в организм «чужака», и если распознают в нем «врага» — наносят удар, — говорит врач. — Для этого используются как врожденные, так приобретенные клетки и специальные вещества. Далее формируются клетки памяти, которые сохраняют информацию о «враге» и о том, каким способом его можно победить.

Злоупотребление спиртным вполне способно нарушить этот процесс, предупреждает доктор.