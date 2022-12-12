Мечта хозяйки, чтобы продукты из списка, составленного перед походом в магазин, продавались с хорошими скидками — и желательно в одном супермаркете, и еще лучше, если где-то рядом с домом. Желание вполне понятное! Но не стоит увлекаться акциями и тем более постоянно покупать продукты только самой низкой ценовой категории.
На каких товарах нельзя экономить ни в коем случае, а какие вполне возможно купить и подешевле и есть ли лайфхаки, которые позволят купить полезное и не навредить здоровью? Объясняют медики.
Эндокринолог-диетолог компании How to Eat.
Мы — это то, что мы едим
— Нельзя экономить на белоксодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, — благодаря им организм получает положенную норму аминокислот, — говорит врач-эндокринолог Олег Ирышкин. — Необходимы и качественные ненасыщенные жиры — жирная рыба, льняное, рыжиковое, оливковое масла. Высокое содержание омега-3 и омега-9 укрепляют ногти и волосы, делают кожу более упругой. Жирная рыба должна появляться в рационе минимум 2 раза в неделю.
Сыр и сладости
По мнению эксперта, нельзя экономить на фруктах и овощах, а также на молочных продуктах, в частности сырах.
— Дело в том, что в дешевых аналогах используются заменители молочного жира, так называемые трансжиры, — рассказывает врач. — По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия, с натуральным составом. Маргарин в дешевых сладостях также преобразовывается в трансжиры. Лайфхак: если в составе сталкиваетесь с незнакомыми элементами — оставьте товар на полке.
Можно сэкономить на сложных углеводах, а именно — крупах, считает эндокринолог.
— Следовать моде и покупать дорогие киноа и булгур необязательно, — говорит Олег Ирышкин. — К примеру, гречка и перловая крупа содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и продаются по демократичной цене.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Алкоголь и мясо
— Однозначно нельзя экономить на алкоголе, — говорит профессор, токсиколог Михаил Кутушов. — Всем понятно, чем заканчиваются мероприятия, на которые закупается алкоголь низкого качества. Отравление алкоголем может привести к потере зрения, острому панкреатиту, печеночной или почечной недостаточностях, инфарктам, инсультам, отеку легких и даже летальному исходу.
Не стоит экономить и на мясе.
— Качественное мясо за копейки вы не купите. Если у вас нет возможности ежедневно его есть — покупайте реже, но хорошее. Дешевое мясо может содержать личинки, бактерии, червей и быть просто несвежим, — обращает внимание Михаил Кутушов.
Молочная продукция — еще одна большая группа продуктов, на которых не стоит экономить.
— Покупайте цельное молоко, сметану, творог только проверенных производителей, — рекомендует токсиколог. — Делайте дома йогурты самостоятельно на закваске из натуральных продуктов и не покупайте магазинные сладкие йогурты — пользы в них мало. Лучше добавьте ягод.
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