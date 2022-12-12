На каких продуктах ни в коем случае нельзя экономить — это опасно для здоровья

В магазине мы ловим акции, высматриваем товары подешевле, чтобы уложиться в бюджет. Но есть продукты, на которых нельзя экономить. О них рассказали врачи — эндокринолог и токсиколог.