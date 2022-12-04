Чтобы понимать, что такое инсулинорезистентность, важно разобраться с термином. Инсулин — гормон, который открывает «ворота» клетки для поступления главного источника энергии для человека — глюкозы. Именно благодаря инсулину глюкоза поглощается клетками и через длинную цепочку химических реакций превращается в «топливо» для всех компонентов нашего тела — от клеток печени до мышц рук и ног.

Однако постоянно есть мы же не можем. Поэтому часть глюкозы «консервируется в быстрый резерв» в виде гликогена в печени и мышцах (как шоколадно-ореховые батончики для быстрого перекуса). Гликоген — это строго ограниченные объемы. Куда же используется все остальное? В жир! Количество отложенных жиров — как раз наша заслуга. «Доктор Питер» узнал у врача-эндокринолога Елены Ковалевской, почему же так опасно развитие резистентности к инсулину.