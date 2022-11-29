Потенциальная опасность спящих вирусов

— Это может обернуться настоящей катастрофой, если возродятся древние неизвестные вирусы, — говорится в исследовании, которое возглавил микробиолог Жан-Мари Алемпик, сообщает New York Post.

Ученые отмечают, что с 2015 года не ведутся исследования о вирусах, живущих в вечной мерзлоте, и что это может представлять угрозу для общественного здравоохранения.

Они предполагают, что в будущем на Земле давно спящие в вечной мерзлоте вирусы вполне могут спровоцировать возникновение новых опасных пандемий вроде ковидной.

— Вполне резонно задуматься о риске уже сейчас, — пишут ученые.

Недавно размороженный вирус может быть лишь верхушкой эпидемиологического айсберга, поскольку, вероятно, ученым еще предстоит обнаружить больше похожих вирусов.

— Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, вполне вероятно, что даже более мелкие и простые вирусы млекопитающих также будут выживать в замороженном состоянии в течение многих эпох, — сказал New Scientist вирусолог из Калифорнийского университета Эрик Делварт.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить уровень заразности этих неизвестных вирусов при воздействии света, тепла, кислорода и других факторов внешней среды.

Добавим, что это не первый долго дремлющий организм, который исследователи пробудили от ледяного сна.