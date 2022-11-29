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Зачем его будить

Ученые заявили о возрождении «зомби-вируса», который жил в состоянии криосна 50 тысяч лет под замерзшим озером в России, говорится в публикации Французского национального центра научных исследований.

«Зомби-вирус», который также называют «пандора-вирус» (Pandoravirus), обнаружили на дне озера в Якутии, отмечается в препринте исследования.

Ученые возродили вирус, чтобы изучить и оценить, насколько опасно для населения Земли, если живущие в вечной мерзлоте древние вирусы вдруг оттают из-за глобального потепления.

Как известно, потепление вызывает необратимое таяние ледников, покрывающих большую территорию Северного полушария, и может привести к «выбросу органических веществ, замороженных чуть ли не миллион лет назад», включая потенциально опасные патогены.

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Потенциальная опасность спящих вирусов

— Это может обернуться настоящей катастрофой, если возродятся древние неизвестные вирусы, — говорится в исследовании, которое возглавил микробиолог Жан-Мари Алемпик, сообщает New York Post.

Ученые отмечают, что с 2015 года не ведутся исследования о вирусах, живущих в вечной мерзлоте, и что это может представлять угрозу для общественного здравоохранения.

Они предполагают, что в будущем на Земле давно спящие в вечной мерзлоте вирусы вполне могут спровоцировать возникновение новых опасных пандемий вроде ковидной.

— Вполне резонно задуматься о риске уже сейчас, — пишут ученые. 

Недавно размороженный вирус может быть лишь верхушкой эпидемиологического айсберга, поскольку, вероятно, ученым еще предстоит обнаружить больше похожих вирусов.

— Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, вполне вероятно, что даже более мелкие и простые вирусы млекопитающих также будут выживать в замороженном состоянии в течение многих эпох, — сказал New Scientist вирусолог из Калифорнийского университета Эрик Делварт.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить уровень заразности этих неизвестных вирусов при воздействии света, тепла, кислорода и других факторов внешней среды.

Добавим, что это не первый долго дремлющий организм, который исследователи пробудили от ледяного сна. 

В июне 2021 года российские ученые воскресили червей-зомби , пролежавших в Арктике 24 000 лет в замороженном состоянии.

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Ранее сообщалось, что американские и китайские ученые собрали пробы тибетского льда возрастом 15 тысяч лет. После микробиологического и генетического анализа было выявлено 33 группы вирусов, включая 28 ранее неизвестных, пишет Live Science. Уже тогда специалисты были уверены, что из-за глобального потепления древние вирусы могут начать вторую жизнь.

Анна Майская