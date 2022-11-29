Зачем его будить
Ученые заявили о возрождении «зомби-вируса», который жил в состоянии криосна 50 тысяч лет под замерзшим озером в России, говорится в публикации Французского национального центра научных исследований.
«Зомби-вирус», который также называют «пандора-вирус» (Pandoravirus), обнаружили на дне озера в Якутии, отмечается
Ученые возродили вирус, чтобы изучить и оценить, насколько опасно для населения Земли, если живущие в вечной мерзлоте древние вирусы вдруг оттают из-за глобального потепления.
Как известно, потепление вызывает необратимое таяние ледников, покрывающих большую территорию Северного полушария, и может привести к «выбросу органических веществ, замороженных чуть ли не миллион лет назад», включая потенциально опасные патогены.
Потенциальная опасность спящих вирусов
— Это может обернуться настоящей катастрофой, если возродятся древние неизвестные вирусы, — говорится в исследовании, которое возглавил микробиолог Жан-Мари Алемпик,
Ученые отмечают, что с 2015 года не ведутся исследования о вирусах, живущих в вечной мерзлоте, и что это может представлять угрозу для общественного здравоохранения.
Они предполагают, что в будущем на Земле давно спящие в вечной мерзлоте вирусы вполне могут спровоцировать возникновение новых опасных пандемий вроде ковидной.
— Вполне резонно задуматься о риске уже сейчас, — пишут ученые.
Недавно размороженный вирус может быть лишь верхушкой эпидемиологического айсберга, поскольку, вероятно, ученым еще предстоит обнаружить больше похожих вирусов.
— Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, вполне вероятно, что даже более мелкие и простые вирусы млекопитающих также будут выживать в замороженном состоянии в течение многих эпох, —
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить уровень заразности этих неизвестных вирусов при воздействии света, тепла, кислорода и других факторов внешней среды.
Добавим, что это не первый долго дремлющий организм, который исследователи пробудили от ледяного сна.
В июне 2021 года российские ученые
Ранее сообщалось, что американские и китайские ученые собрали пробы тибетского льда возрастом 15 тысяч лет. После микробиологического и генетического анализа было выявлено 33 группы вирусов, включая 28 ранее неизвестных,