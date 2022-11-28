Деменция или слабоумие — болезнь, которая настигает не только пожилых, но иногда еще вполне бодрых и активных людей средних лет. Вылечить ее невозможно, но вполне реально поддерживать состояние, замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни. Главное — вовремя понять, что у вашего близкого начались серьезные мозговые нарушения. И одним из первых признаков многие считают потерю памяти. Это так, но не всегда. Забывать названия, термины и даже простые слова могут и совершенно здоровые люди. Часто это совсем не говорит о проблемах. Но есть один важный нюанс.
Семейный врач Томи Митчелл
Признаки деменции
— С возрастом мы всегда начинаем что-то забывать — это нормально, — говорит Томи Митчелл. — Мы теряем ключи или забываем день рождения друга. Но у людей с деменцией потеря памяти проявляется гораздо серьезнее. Плюс могут появиться проблемы с речью, мышлением и суждением. Например, люди с деменцией могут испытывать трудности при выполнении повседневных задач или даже забывать, кто они.
Три вещи, которые чаще всего забывают люди, страдающие деменцией:
недавние события;
имена людей, которых они хорошо знают;
знакомые места, где они постоянно бывают.
— Многие люди с деменцией также испытывают трудности с усвоением новой информации и пониманием абстрактных понятий, — говорит Митчелл. — По мере прогрессирования заболевания люди с деменцией могут становиться все более замкнутыми и в конечном итоге полностью потерять способность говорить или общаться.
Другими симптомами деменции врачи называют спутанность сознания, возбуждение и агрессию, проблемы со зрением, изменения в поведении, которые появились внезапно.
Чем отличается деменция от болезни Альцгеймера
— И то, и другое — это дегенеративные заболевания головного мозга, но между ними есть отличия. Деменция — это общий термин, используемый для описания снижения когнитивных функций, а болезнь Альцгеймера — это наиболее распространенная форма деменции. Это заболевание поражает участки мозга, отвечающие за память и речь. Кроме того, болезнь Альцгеймера обычно прогрессирует медленнее, чем другие виды деменции. Обычно она развивается у людей старше 65 лет, в то время как другие формы деменции могут поражать людей всех возрастов.
По данным
Одна из наиболее частых причин смерти людей с деменцией — пневмония, вызванная инфекцией.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о том, как надо общаться с родственниками, страдающими деменцией, — как правильно реагировать на агрессию пожилого человека и чего нельзя говорить близким. Также названа простая привычка, которая может снизить риск деменции на 21 процент.