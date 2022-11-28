Признаки деменции

— С возрастом мы всегда начинаем что-то забывать — это нормально, — говорит Томи Митчелл. — Мы теряем ключи или забываем день рождения друга. Но у людей с деменцией потеря памяти проявляется гораздо серьезнее. Плюс могут появиться проблемы с речью, мышлением и суждением. Например, люди с деменцией могут испытывать трудности при выполнении повседневных задач или даже забывать, кто они.

Три вещи, которые чаще всего забывают люди, страдающие деменцией:

недавние события; имена людей, которых они хорошо знают; знакомые места, где они постоянно бывают.

— Многие люди с деменцией также испытывают трудности с усвоением новой информации и пониманием абстрактных понятий, — говорит Митчелл. — По мере прогрессирования заболевания люди с деменцией могут становиться все более замкнутыми и в конечном итоге полностью потерять способность говорить или общаться.

Другими симптомами деменции врачи называют спутанность сознания, возбуждение и агрессию, проблемы со зрением, изменения в поведении, которые появились внезапно.

Чем отличается деменция от болезни Альцгеймера