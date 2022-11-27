Анализ на уреаплазму

— Ureaplasma spp и Mycoplasma hominis — условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают уретрит. Именно их так любят искать коммерческие лаборатории, а гинекологи и рады выписывать направления на анализы. Интересно, что эти бактерии выявляют практически у всех людей, вне зависимости от пола и возраста. Что касается женского здоровья, то присутствие уреаплазма и микоплазма во влагалище — норма, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Меланя Маилян.

Доктор объяснила, зачем врачи выдают женщинам направления на эти анализы.