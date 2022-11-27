Сдавать или не сдавать, вот в чем вопрос. Далеко не каждый прием у врача должен заканчиваться списком назначенных анализов. Иногда они бывают лишними, а порой и бессмысленными.
Когда пациенту стоит повременить с исследованиями, рассказывает врач.
врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии
Анализ на уреаплазму
— Ureaplasma spp и Mycoplasma hominis — условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают уретрит. Именно их так любят искать коммерческие лаборатории, а гинекологи и рады выписывать направления на анализы. Интересно, что эти бактерии выявляют практически у всех людей, вне зависимости от пола и возраста. Что касается женского здоровья, то присутствие уреаплазма и микоплазма во влагалище — норма, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог Меланя Маилян.
Доктор объяснила, зачем врачи выдают женщинам направления на эти анализы.
— Когда есть положительный анализ, всегда есть что полечить, — говорит гинеколог. — Это очень выгодно, особенно для частных медицинских центров. После того как пациент пройдет лечение, его отправят сдавать все повторно. И так может продолжаться до бесконечности, хотя уничтожать эти бактерии не нужно. Уреаплазма не вызывает вреда для здоровья, если нет клинических проявлений.
Анализ на цитомегаловирус
Медик отмечает, что бесполезно проводить анализы и на цитомегаловирус. Обычно он передается контактно-бытовым или воздушно-капельным путем и живет в организме 80% населения.
Чтобы его определить, необходимо сдать ПЦР-тест из влагалища. Положительный результат означает лишь то, что деньги и время потрачены впустую — вирус не приводит к бесплодию и не нарушает привычную жизнь пациента, говорит врач.
— Лечить цитомегаловирус нужно лишь людям с иммунодефицитом. Остальным категориям пациентов можно вовсе забыть о его существовании, — рассказала Маилян.
Вирус герпеса
С помощью аналогичной процедуры ПЦР ищут и вирус герпеса. Но, как отмечает специалист, для точной диагностики анализ нужно брать непосредственно с высыпаний, в период обострения. В противном случае исследование не будет точным.
Также эксперт советует отказываться от количественного анализа на ВПЧ. Чтобы назначить лечение, врачу будет достаточно узнать, обнаружен вирус или нет. А для определения степени риска рака шейки матки гинеколог запросит качественный анализ.
— Что касается анализа на типы ВПЧ, уточню, что для определения кондилом НЕ нужно проходить исследование на 6-й и 11-й типы. Эти данные никак не повлияют на дальнейшее лечение, — подчеркнула Маилян.
И еще три бесполезных анализа
При приеме противозачаточных средств (КОК) анализы на гормоны тоже не принесут пользы ни врачу, ни пациенту, предупреждает гинеколог.
— Помимо вышеперечисленных исследований медики часто назначают сдавать посев на флору и чувствительность к антибиотикам при отсутствии жалоб. В этом случае все работает по принципу «захочешь — найдешь». Впоследствии это приводит к необоснованному назначению антибиотиков, которые попросту могут быть не нужны. Посев нужно сдавать только во время беременности, на сроке от 35 до 37 недель, — поделилась врач-гинеколог.
К бесполезной группе анализов гинеколог относит и сложную, многоступенчатую проверку на антитела к хламидиям. Чтобы выяснить, страдает ли пациент от этого инфекционного заболевания, достаточно будет мазка, взятого методом ПЦР.
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