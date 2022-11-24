Специалисты Университета Восточной Финляндии и Ливерпульского университета пришли к выводу, что чем выше IQ мужчины, тем больше вероятность того, что он будет делать ставки. Кроме участия в азартных играх, основанных на определенных навыках, в частности в скачках, такие мужчины чаще выбирают более сложные варианты ставок и тратят больше денег.
В свое исследование ученые включили более 15 тысяч финских мужчин, которые прошли тест на IQ перед военной службой. И сопоставили его результаты с записями о поведении этих мужчин в азартных играх в Интернете и данными об их социально-экономическом статусе, доходах и образовании из статистического управления Финляндии.
— Наше исследование выявило сильную корреляцию между мужчинами с высоким IQ и теми, кто участвует в квалифицированных азартных играх, таких как ставки на скачки. (…) Важно отметить, что наши результаты не обязательно могут быть применимы к случайным азартным играм, например в игровые автоматы, — предположил один из авторов исследования, профессор Дэвид Форрест из Школы менеджмента Ливерпульского университета.
Ученые не дали однозначного ответа, почему более интеллектуальных мужчин привлекает такое занятие. По словам доцента Яни Саастамойнен из Университета Восточной Финляндии, ставки можно сравнить с решением кроссвордов. Эксперт считает, что тут дело в интересе подсчитывать цифры и вычислять лошадей-фаворитов, даже если мужчины знают, что в долгосрочной перспективе они потеряют деньги.
Результаты работы финских ученых были
20 особенностей людей с высоким интеллектом
Некоторые способности, которые привыкли считать обыденными, на самом деле могут указать на интеллектуала лучше стандартного теста на IQ. По словам доктора философии, доктора психологии Университетского колледжа Лондона Джереми Дина, признаки интеллекта многочисленны и разнообразны. Он собрал 20 неочевидных. Итак, такие люди
правильно рассчитывают время;
умеют мечтать;
ценят черный юмор;
отказываются от второстепенной информации;
склонны к тревожности;
обладают большими зрачками;
либеральны и реже религиозны;
выше среднего роста;
предпочитают одиночество;
поздно ложатся спать;
доверяют другим;
успешнее переживают финансовые трудности;
чаще ленятся;
умеют выходить из состояния неопределенности;
хороши собой;
любознательны, ищут новых впечатлений;
не склонны к агрессии, послушны;
контролируют себя;
склонны к сотрудничеству;
получают удовольствие от споров и головоломок.