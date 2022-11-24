Специалисты Университета Восточной Финляндии и Ливерпульского университета пришли к выводу, что чем выше IQ мужчины, тем больше вероятность того, что он будет делать ставки . Кроме участия в азартных играх, основанных на определенных навыках, в частности в скачках, такие мужчины чаще выбирают более сложные варианты ставок и тратят больше денег.

В свое исследование ученые включили более 15 тысяч финских мужчин, которые прошли тест на IQ перед военной службой. И сопоставили его результаты с записями о поведении этих мужчин в азартных играх в Интернете и данными об их социально-экономическом статусе, доходах и образовании из статистического управления Финляндии.