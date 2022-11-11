Говорящий гормон

Исследование показывает, что инсулиноподобный пептидный гормон INSL3, который вырабатывается у мужчин в период полового созревания, способен предсказать будущие болезни.

Этот гормон вырабатывается в яичках теми же клетками, что и тестостерон. Но, в отличие от тестостерона, INSL3 остается на постоянном уровне на протяжении всей жизни мужчины и немного снижается только в пожилом возрасте.

В университете заявили, что это и сделало данный маркер четким и надежным способом прогнозирования заболеваний по сравнению с любыми другими измеряемыми параметрами.

«Уровни INSL3 в крови коррелируют с возрастными заболеваниями, такими как остеопороз, половая дисфункция, диабет и болезни сердца, — говорится в сообщении ученых. — Открытие стабильной природы этого гормона очень важно, поскольку подразумевается, что мужчина с высоким уровнем INSL3 в молодости будет иметь такой же высокий уровень этого гормона и в пожилом возрасте. Но если INSL3 низкий в молодом возрасте, то это делает мужчину уязвимым для возрастных заболеваний».

— Ученым важно понять, почему у некоторых людей с возрастом повышается вероятность инвалидности и развития болезней, это поможет предотвратить их, — заявил профессор Равиндер Ананд-Ивелл, один из авторов исследования. — Так что наше открытие — важный шаг в этом направлении, в выявлении факторов риска для здоровья у мужчин.

Но вот почему у одних мужчин уровень этого гормона в крови изначально ниже, а у других — выше, ученым еще предстоит выяснить.

— Возможно, играет роль питание в раннем возрасте мальчиков, но важны и другие факторы — в том числе генетика, экология и эндокринные проблемы, — заявил профессор Ричард Айвелл.