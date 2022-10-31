Поможет при диабете и успокоит нервы: зачем организму инозитол и где его искать
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Хотя его относят к группе В и даже дали порядковый номер, истинным витамином его не называют — относят к витаминоподобным соединениям. Низкое содержание инозитола бывает не так часто, и влияние на здоровье по сравнению с другими витаминами не так критично. Для поддержания оптимального уровня витамина В8 добавьте в рацион отруби, сушеный чернослив и пару раз в неделю — морскую сельдь.

Но внимание к этому соединению повышено в силу того, что у него обнаружены интересные свойства, которые в дальнейшем, по мере накопления знаний, можно использовать в терапии определенных проблем здоровья — ожирения, синдрома поликистоза яичников, сахарного диабета, депрессии. Но в чем же эффекты этого вещества, мы уточнили у врача-эндокринолога Елизаветы Дзантиевой.

Елизавета Дзантиева
Эндокринология, диетология

Врач-эндокринолог, диетолог первой категории, кандидат медицинских наук

t.me/drelizavetadzantieva

8 эффектов инозитола в организме

Об инозитоле редко говорят, но он задействован во множестве процессов. Среди его изученных эффектов называют:

  1. активацию метаболизма, особенно жирового и углеводного обменов,

  2. улучшение передачи инсулиновых сигналов, что важно при диабете и нарушении толерантности к глюкозе,

  3. улучшение внешнего вида, здоровья кожи, роста волос,

  4. нормализацию активности нервной системы,

  5. помощь в работе репродуктивной системы, особенно на фоне поликистозных поражений, коррекция бесплодия,

  6. уменьшение тяжести ПМС за счет того, что корректирует менструальный цикл,

  7. повышение настроения, борьба с тревожностью и паникой,

  8. помощь в лечении депрессии за счет стимуляции настроения и активности.

Понятно, что это не основное лечение, а дополнительный его компонент, усиливающий эффекты и продлевающий позитивные влияния назначенной терапии. Он также может уменьшить неприятные проявления, сгладить тяжесть симптомов.

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Продукты или добавки?

Продуктов с инозитолом достаточно много, поэтому можно выбрать из них то, что вам по вкусу. Особенно богаты им те продукты, где много растительной клетчатки. Среди самых популярных:

  • тыква и ее семечки;

  • дыня;

  • кунжутное семя;

  • коричневый и черный, красный рис;

  • бобовые, чечевица, фасоль;

  • отруби, особенно пшеничные.

Добавки с инозитолом тоже есть, но применять их нужно после обсуждения с врачом, если нужна коррекция определенных проблем или выявлены признаки нехватки этого вещества. В некоторых случаях его рекомендуют при проблемах настроения и депрессивных эпизодах.

Кофе, антибиотики и диеты

У здоровых молодых людей редко бывает пониженный уровень инозитола в организме. Он поступает с пищей и может в небольшом объеме дополнительно синтезироваться в ходе метаболизма.

Но есть ситуации, при которых возможно развитие дефицита этого вещества, и тогда нужно пополнять его запасы. Это лечение антибиотиками, особенно длительное, прием большого количества напитков с кофеином — чая, кофе, энергетиков, а также ограничительные диеты, создающие в теле дефицит белка. Среди признаков, которые возможны при дефиците инозитола, можно выделить:

  1. снижение памяти, особенно на недавние события;

  2. накопление жира в печени;

  3. частые запоры;  

  4. повышение уровня холестерина, нарушение баланса между «плохим» и «хорошим»;

  5. экзематозные высыпания на коже;

  6. проблемы со зрением, размытость, ухудшение зрения к концу дня;

  7. проблемы с волосами — ухудшение роста, обильное выпадение, вплоть до очаговой алопеции (облысения);

  8. повреждение артерий, ускорение наступления атеросклеротических процессов.

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Одно из соединений инозитола — гексафосфат — несколько лет изучается в связи его возможной противоопухолевой активностью. Это один из естественных компонентов метаболических цепей, регулирующий процесс деления клеток, передачу сигналов внутри них и их развитие в строго определенный тип ткани. Помимо этого соединение обладает мощным антиоксидантным эффектом, помогая в подавлении роста трансформированных, потенциально опасных клеток. В условиях лабораторных экспериментов инозитол-гексафосфат проявил выраженные противораковые эффекты, существенно тормозит рост злокачественных опухолей. Это может быть в дальнейшем использовано в клинической практике.

Побочные эффекты

Если инозитол имеет пищевое происхождение, никаких побочных эффектов он не провоцирует. Но если речь идет о дополнительном его поступлении в форме добавок, стоит заранее знать о рисках и обсудить необходимость применения с врачом.

Самые частые проблемы приема — это сыпь и раздражение кожи как вариант непереносимости или аллергии к компонентам. При наличии проблем пищеварения могут возникать тошнота и головная боль, послабление стула. Нередко так бывает, если принимается высокая доза добавки. На усвоение инозитола могут влиять фитиновая кислота, кальций и железо, цинк.

Тяжелые и серьезные проблемы внутренних органов при поступлении большого количества инозитола маловероятны, но перебарщивать с ним не стоит. Любые, даже самые полезные, соединения нужно применять в границах допустимых нормативных значений.

Алена Парецкая