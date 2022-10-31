Поможет при диабете и успокоит нервы: зачем организму инозитол и где его искать

Хотя его относят к группе В и даже дали порядковый номер, истинным витамином его не называют — относят к витаминоподобным соединениям. Низкое содержание инозитола бывает не так часто, и влияние на здоровье по сравнению с другими витаминами не так критично. Для поддержания оптимального уровня витамина В8 добавьте в рацион отруби, сушеный чернослив и пару раз в неделю — морскую сельдь.

Но внимание к этому соединению повышено в силу того, что у него обнаружены интересные свойства, которые в дальнейшем, по мере накопления знаний, можно использовать в терапии определенных проблем здоровья — ожирения, синдрома поликистоза яичников, сахарного диабета, депрессии. Но в чем же эффекты этого вещества, мы уточнили у врача-эндокринолога Елизаветы Дзантиевой.