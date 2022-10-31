Поможет при диабете и успокоит нервы: зачем организму инозитол и где его искать

Хотя его относят к группе В и даже дали порядковый номер, истинным витамином его не называют — относят к витаминоподобным соединениям. Низкое содержание инозитола бывает не так часто, и влияние на здоровье по сравнению с другими витаминами не так критично. Для поддержания оптимального уровня витамина В8 добавьте в рацион отруби, сушеный чернослив и пару раз в неделю — морскую сельдь.
Но внимание к этому соединению повышено в силу того, что у него обнаружены интересные свойства, которые в дальнейшем, по мере накопления знаний, можно использовать в терапии определенных проблем здоровья — ожирения, синдрома поликистоза яичников, сахарного диабета, депрессии. Но в чем же эффекты этого вещества, мы уточнили у врача-эндокринолога Елизаветы Дзантиевой.
Врач-эндокринолог, диетолог первой категории, кандидат медицинских наукt.me/drelizavetadzantieva
8 эффектов инозитола в организме
Об инозитоле редко говорят, но он задействован во множестве процессов. Среди его изученных эффектов называют:
активацию метаболизма, особенно жирового и углеводного обменов,
улучшение передачи инсулиновых сигналов, что важно при диабете и нарушении толерантности к глюкозе,
улучшение внешнего вида, здоровья кожи, роста волос,
нормализацию активности нервной системы,
помощь в работе репродуктивной системы, особенно на фоне поликистозных поражений, коррекция бесплодия,
уменьшение тяжести ПМС за счет того, что корректирует менструальный цикл,
повышение настроения, борьба с тревожностью и паникой,
помощь в лечении депрессии за счет стимуляции настроения и активности.
Понятно, что это не основное лечение, а дополнительный его компонент, усиливающий эффекты и продлевающий позитивные влияния назначенной терапии. Он также может уменьшить неприятные проявления, сгладить тяжесть симптомов.
Продукты или добавки?
Продуктов с инозитолом достаточно много, поэтому можно выбрать из них то, что вам по вкусу. Особенно богаты им те продукты, где много растительной клетчатки. Среди самых популярных:
дыня;
кунжутное семя;
коричневый и черный, красный рис;
бобовые, чечевица, фасоль;
отруби, особенно пшеничные.
Добавки с инозитолом тоже есть, но применять их нужно после обсуждения с врачом, если нужна коррекция определенных проблем или выявлены признаки нехватки этого вещества. В некоторых случаях его рекомендуют при проблемах настроения и депрессивных эпизодах.
Кофе, антибиотики и диеты
У здоровых молодых людей редко бывает пониженный уровень инозитола в организме. Он поступает с пищей и может в небольшом объеме дополнительно синтезироваться в ходе метаболизма.
Но есть ситуации, при которых возможно развитие дефицита этого вещества, и тогда нужно пополнять его запасы. Это лечение антибиотиками, особенно длительное, прием большого количества напитков с кофеином — чая, кофе, энергетиков, а также ограничительные диеты, создающие в теле дефицит белка. Среди признаков, которые возможны при дефиците инозитола, можно выделить:
снижение памяти, особенно на недавние события;
накопление жира в печени;
частые запоры;
повышение уровня холестерина, нарушение баланса между «плохим» и «хорошим»;
экзематозные высыпания на коже;
проблемы со зрением, размытость, ухудшение зрения к концу дня;
проблемы с волосами — ухудшение роста, обильное выпадение, вплоть до очаговой алопеции (облысения);
повреждение артерий, ускорение наступления атеросклеротических процессов.
Инозитол против рака: возможно ли это?
Одно из соединений инозитола — гексафосфат — несколько лет изучается в связи его возможной противоопухолевой активностью. Это один из естественных компонентов метаболических цепей, регулирующий процесс деления клеток, передачу сигналов внутри них и их развитие в строго определенный тип ткани. Помимо этого соединение обладает мощным антиоксидантным эффектом, помогая в подавлении роста трансформированных, потенциально опасных клеток. В условиях лабораторных экспериментов инозитол-гексафосфат проявил выраженные противораковые эффекты, существенно тормозит рост злокачественных опухолей. Это может быть в дальнейшем использовано в клинической практике.
Побочные эффекты
Если инозитол имеет пищевое происхождение, никаких побочных эффектов он не провоцирует. Но если речь идет о дополнительном его поступлении в форме добавок, стоит заранее знать о рисках и обсудить необходимость применения с врачом.
Самые частые проблемы приема — это сыпь и раздражение кожи как вариант непереносимости или аллергии к компонентам. При наличии проблем пищеварения могут возникать тошнота и головная боль, послабление стула. Нередко так бывает, если принимается высокая доза добавки. На усвоение инозитола могут влиять фитиновая кислота, кальций и железо, цинк.
Тяжелые и серьезные проблемы внутренних органов при поступлении большого количества инозитола маловероятны, но перебарщивать с ним не стоит. Любые, даже самые полезные, соединения нужно применять в границах допустимых нормативных значений.