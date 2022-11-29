По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, почистить сосуды вполне реально — всего за 7 шагов. А значит, защитить себя от атеросклероза, и в конечном итоге — от инфаркта и инсульта. При этом, как отметила врач, все эти шаги связаны друг с другом — по отдельности они могут быть не столь эффективны. Хотя выполнение и парочки из них — уже будет большим подспорьем.
Что нужно делать, чтобы почистить «забитые» сосуды, доктор
1. Питайтесь правильно и устраивайте «загрузочные» дни
Если мы питаемся неправильно, печень автоматически перегружается и начинает вырабатывать плохой холестерин, который и забивает сосуды.
По словам доктора, это не значит, что нельзя себе давать послабление. Можно иногда устраивать «загрузочные» дни и есть все что хочется. Но делать это желательно не чаще, чем раз в 2 недели. Все же остальное время надо стараться придерживаться принципов здорового питания.
2. Высыпайтесь
Прежде всего речь о нормальном, качественном сне. Мы не умеем расслабляться, переключаться, отдыхать, не можем позволить себе высыпаться — это проблема почти всех современных людей. А ведь именно это необходимо нашему сердцу и сосудам. Причем здесь не надо ничего делать — наоборот, надо ничего не делать.
По словам кардиолога, люди, которые спят плохо и мало, как раз рискуют получить забитые холестерином сосуды. Когда мы отдыхаем, особенно во сне, наши почки, печень, кишечник выводят все ненужные вещества из организма. Поэтому не стоит им мешать выполнять свою функцию.
Ранее специалист уточняла, что главное — даже не количество сна, а его качество — ведь кто-то умудряется высыпаться и за 4 часа. Однако в Американской кардиологической ассоциации считают, что длительность ночного отдыха для взрослых должна составлять 7–9 часов.
3. Будьте активны
Физическая активность должна быть не реже 3–4 раз в неделю по 40–50 минут. Не надо убиваться в спортзале — достаточно просто заниматься регулярно и, что важно, в удовольствие. Проходите хотя бы каждый день те самые 10 тысяч шагов.
Физнагрузки помогают снижать уровень плохого холестерина и сахара в крови, а также концентрацию гормонов стресса. Эти гормоны усиливают спазм сосудов, что приводит к развитию гипертонии, а вместе с ней всегда идет атеросклероз.
4. Не забывайте принимать назначенные лекарства
Сейчас есть возможность снижать уровень холестерина и сохранять молодость сосудов с помощью современных препаратов — например, статинов, полиненасыщенных жирных кислот.
И не стоит бояться статинов и верить рассказам в Интернете, что они разрушают печень — это 100-процентный миф. На примере почти 20 тысяч своих пациентов, перенесших инфаркт, врач убедилась: ни у кого не была разрушена печень, а вот сердце — основательно.
5. Старайтесь избавиться от стресса
Бывает часто, мы решаем вести здоровый образ жизни с понедельника, начинаем, а уже во вторник на ночь съедаем шоколадку. Просто потому, что понервничали, и все наши усилия пошли насмарку. На самом деле именно стресс — одна из главных причин атеросклероза. И люди, попадающие в больницу с инфарктом, часто удивляются, почему с ними это случилось, если они не курят, не пьют, спортом занимаются, еще и в отпуск ездят регулярно. Во всем виноват стресс, уровень которого в их жизни просто начал зашкаливать.
За последние 40 лет кардиология очень сильно продвинулась. Как ни парадоксально, но, несмотря на имеющиеся сейчас мощные таблетки, стенты, операции, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не снижается, а только увеличивается. Дело — в растущем уровне стресса. Но со своим личным стрессом можно и нужно работать.
6. Работайте со своими страхами, тревогами и подавленными эмоциями
Есть внешние стрессовые ситуации, а есть внутренние негативные эмоции — мы сами себе их создаем и потом подавляем. А надо не подавлять, а научиться их утилизировать — тогда они не будут разрушать ваше сердце и сосуды.
7. Растите свое счастье
В целом надо увеличивать свое состояние счастья и удовольствия — прямо здесь и сейчас. Ведь гормональные изменения, которые происходят, когда мы счастливы и довольны, действительно способствуют снижению уровня холестерина, сахара, артериального давления и, соответственно, уменьшению риска инфарктов и инсультов.
К слову
Как рассказывал ранее врач-кардиолог Вадим Жук, чистки сосудов как какого-то определенного комплекса процедур не существует.
По словам врача, косвенно такими «чистками» можно назвать процедуры стентирования — металлический каркас впечатывается в стенку сосуда под давлением, и атеросклеротическая бляшка раздавливается, восстанавливая просвет сосуда. Или же операцию тромбэктомии, при которой хирургически удаляется внутренняя поврежденная часть. Некоторые могут считать чисткой сосудов и тромбоэкстракцию — удаление тромбов из сосуда.
Как уменьшить жесткость сосудов
В жесткости сосудов, по мнению Анны Кореневич, тоже виноват, как правило, стресс — он вызывает спазм мышц тела, особенно в верхней части, а потом и мышц в стенках сосудов. Они не поперечно-полосатые, а гладкие, но реакция идет одна и та же.
Врач заверила, что никакие БАДы не могут уменьшить жесткость сосудов. И даже таблетки, которые выписывают для снятия спазма неврологи, принесут временное облегчение — они устранят неприятный симптом, но не причину. А значит, все может повториться.
Помочь уменьшить жесткость сосудов, по словам кардиолога, могут все те же средства. Это:
регулярная физнагрузка;
хороший сон;
правильное питание;
контроль своего уровня стресса.