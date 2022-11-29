2. Высыпайтесь

Прежде всего речь о нормальном, качественном сне. Мы не умеем расслабляться, переключаться, отдыхать, не можем позволить себе высыпаться — это проблема почти всех современных людей. А ведь именно это необходимо нашему сердцу и сосудам. Причем здесь не надо ничего делать — наоборот, надо ничего не делать.

По словам кардиолога, люди, которые спят плохо и мало, как раз рискуют получить забитые холестерином сосуды . Когда мы отдыхаем, особенно во сне, наши почки, печень, кишечник выводят все ненужные вещества из организма. Поэтому не стоит им мешать выполнять свою функцию.

Ранее специалист уточняла, что главное — даже не количество сна, а его качество — ведь кто-то умудряется высыпаться и за 4 часа. Однако в Американской кардиологической ассоциации считают, что длительность ночного отдыха для взрослых должна составлять 7–9 часов.

3. Будьте активны

Физическая активность должна быть не реже 3–4 раз в неделю по 40–50 минут . Не надо убиваться в спортзале — достаточно просто заниматься регулярно и, что важно, в удовольствие. Проходите хотя бы каждый день те самые 10 тысяч шагов.

Физнагрузки помогают снижать уровень плохого холестерина и сахара в крови, а также концентрацию гормонов стресса. Эти гормоны усиливают спазм сосудов, что приводит к развитию гипертонии, а вместе с ней всегда идет атеросклероз.

4. Не забывайте принимать назначенные лекарства

Сейчас есть возможность снижать уровень холестерина и сохранять молодость сосудов с помощью современных препаратов — например, статинов, полиненасыщенных жирных кислот.

И не стоит бояться статинов и верить рассказам в Интернете, что они разрушают печень — это 100-процентный миф. На примере почти 20 тысяч своих пациентов, перенесших инфаркт, врач убедилась: ни у кого не была разрушена печень, а вот сердце — основательно.

5. Старайтесь избавиться от стресса

Бывает часто, мы решаем вести здоровый образ жизни с понедельника, начинаем, а уже во вторник на ночь съедаем шоколадку. Просто потому, что понервничали, и все наши усилия пошли насмарку. На самом деле именно стресс — одна из главных причин атеросклероза . И люди, попадающие в больницу с инфарктом, часто удивляются, почему с ними это случилось, если они не курят, не пьют, спортом занимаются, еще и в отпуск ездят регулярно. Во всем виноват стресс, уровень которого в их жизни просто начал зашкаливать.

За последние 40 лет кардиология очень сильно продвинулась. Как ни парадоксально, но, несмотря на имеющиеся сейчас мощные таблетки, стенты, операции, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не снижается, а только увеличивается. Дело — в растущем уровне стресса. Но со своим личным стрессом можно и нужно работать.

6. Работайте со своими страхами, тревогами и подавленными эмоциями

Есть внешние стрессовые ситуации, а есть внутренние негативные эмоции — мы сами себе их создаем и потом подавляем. А надо не подавлять, а научиться их утилизировать — тогда они не будут разрушать ваше сердце и сосуды.

7. Растите свое счастье

В целом надо увеличивать свое состояние счастья и удовольствия — прямо здесь и сейчас. Ведь гормональные изменения, которые происходят, когда мы счастливы и довольны, действительно способствуют снижению уровня холестерина, сахара, артериального давления и, соответственно, уменьшению риска инфарктов и инсультов.