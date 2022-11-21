Президент Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки в 7 рублей за литр. Под новый налог не попадают соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция и ряд других, под ударом в первую очередь — лимонады, тонизирующие и газированные сладкие напитки,
Считается, что новый акциз даст бюджету около 35 млрд рублей. Часть из них намерены потратить на борьбу с ожирением и диабетом — на системы мониторинга, новые виды лечения и лекарства.
Подобные меры уже введены в нескольких десятках других стран. Так, в Британии налогом обложены напитки с добавленным сахаром — чем сахара больше, тем выше налог.
При этом, как
Чем опасна сладкая газировка
Любители сладких напитков не только рискуют набрать лишний вес и заработать диабет второго типа, но и ставят под удар свои зубы, желудок, мозг, печень и почки.
нефролог, диетолог
- В газировке — запредельное количество фосфатов, — поясняет врач-нефролог-диетолог Дарья Садовская. — При заболевании почек избыток фосфора ведет к размягчению костей и поражению крупных сосудов. Для образования камней много газировки не надо. Достаточно одной порции в день (риск камней на 23% выше). Кроме этого, «благодаря» газировке те вещества, что должны были навсегда покинуть наш организм с помощью почечной фильтрации, всасываются обратно из первичной мочи в кровь.
Что касается мозга, исследования доказывают, что сладкая газировка снижает умственные способности, память, повышает риск деменции, отмечает эксперт.
Врачи также напоминают о вреде газированных напитков для зубов из-за содержания в них ортофосфорной кислоты. Она лишает эмаль минеральных веществ, придающих ей прочность, — появляются микропоры, в которые легко проникают микробы и бактерии.
Вредна холодная газировка и для желудка — она нарушает комфортные условия, созданные для пищеварения, — разбавляет желудочный сок и снижает температуру.
Что происходит с организмом после стакана газировки
- При употреблении сладкой газировки уже через 10 минут сахар «ударит» по поджелудочной железе, произойдет резкий выброс гормона инсулина, — рассказали эксперты Роспотребнадзора. — Через 20 минут произойдет подъем уровня глюкозы в крови. Через 40 минут печень переведет избыток сахара в жиры, которые будут отложены в подкожно-жировой клетчатке, что постепенно будет приводить к увеличению массы тела. Еще через 45 минут повысится уровень гормона дофамина в крови — он стимулирует центр удовольствия мозга, в результате чего улучшается настроение, появляется бодрость, снижается сонливость, но через час-полтора человек становится раздражительным, вялым.⠀