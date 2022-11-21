Президент Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки в 7 рублей за литр. Под новый налог не попадают соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция и ряд других, под ударом в первую очередь — лимонады, тонизирующие и газированные сладкие напитки, сообщает РИА Новости.

Считается, что новый акциз даст бюджету около 35 млрд рублей. Часть из них намерены потратить на борьбу с ожирением и диабетом — на системы мониторинга, новые виды лечения и лекарства.

Подобные меры уже введены в нескольких десятках других стран. Так, в Британии налогом обложены напитки с добавленным сахаром — чем сахара больше, тем выше налог.