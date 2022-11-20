Действительно, нормальный вес влияет не только на внешний вид человека, но и на продолжительность его жизни. Женщины так всю жизнь борются с лишними килограммами, сидя на диетах и пропадая в спортзалах. Однако, как выяснили авторы исследования, результаты которого были опубликованы специалистами Университета штата Огайо (США) в Annals of Epidemiology, в старшем возрасте не стоит стремиться к излишней худобе.
Ученые провели опрос более 4,5 тысячи человек старше 73 лет. И сделали такой вывод: риск преждевременной смерти ниже у людей, которые в молодости поддерживают свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (после 60 лет).
Сильную взаимосвязь между массой тела и смертностью, а также пользу легкого ожирения у пожилых людей показывали и другие исследования. Как
Идеальный вес для долголетия
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нормой считается индекс массы тела в пределах 18,5–24,9. Если ИМТ (показывает соотношение веса человека к его росту — можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов в Интернете)
меньше 18,5 — это недостаточная масса тела,
равен или больше 25 — избыточная масса тела,
равен или больше 30 — ожирение.
Так вот, ученые считают, что самый здоровый индекс массы тела для пожилых людей составляет 25-29.
В то же время не стоит забывать, что излишняя полнота не принесет пользы для здоровья — она лишь увеличит риск хронических заболеваний и сократит продолжительность жизни. Поэтому специалисты напоминают, что для здорового образа жизни полезно немного недоедать — желательно выходить из-за стола, когда почувствуете насыщение на уровне 70–80 процентов. Также важно есть разнообразную пищу и заниматься спортом в разумном количестве.
Ожирение бывает не только от переедания
Многие считают, что лишний вес связан только с неумением контролировать свой аппетит и отсутствием силы воли. По словам специалистов, большинство случаев первичного ожирения могут быть связаны с наследственностью, неправильным питанием и дефицитом физнагрузок. Однако есть и другие причины, которые влияют на развитие так называемого вторичного ожирения. Среди них, например,
Микрофлора кишечника. Исследование, опубликованное в The Lancet Diabetes and Endocrinology, показало, что руминококк (род грамположительных неподвижных анаэробных бактерий) в микробиоте кишечника коррелировал с множественными признаками метаболического синдрома. При этом индекс массы тела и С-реактивный белок в крови не влияли на руминококк — то есть обратную причинно-следственную связь не обнаружили.
Заболевания головного мозга. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances Медицинским колледжем Бэйлора (США), показало, что ожирение — болезнь, связанная с нарушением развития нервной системы и молекулярными механизмами раннего развития мозга. Возможно, это и определяет основной риск развития ожирения.
Много личных автомобилей. Исследование, опубликованное международной группой ученых в Британском медицинском журнале, показало, что увеличение количества покупок автомобилей в Китае можно считать одной из главных причин ожирения местных жителей. Исследователи отметили, что владение автомобилем снижает физическую активность, что ведет к увеличению веса.