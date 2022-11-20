Действительно, нормальный вес влияет не только на внешний вид человека, но и на продолжительность его жизни. Женщины так всю жизнь борются с лишними килограммами, сидя на диетах и пропадая в спортзалах. Однако, как выяснили авторы исследования, результаты которого были опубликованы специалистами Университета штата Огайо (США) в Annals of Epidemiology, в старшем возрасте не стоит стремиться к излишней худобе.

Ученые провели опрос более 4,5 тысячи человек старше 73 лет. И сделали такой вывод: риск преждевременной смерти ниже у людей, которые в молодости поддерживают свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (после 60 лет).